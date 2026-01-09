„Velká“: Tato influencerka s nadváhou pózuje na pláži a šíří pozitivní zprávu o svém těle.

Stačilo pár drsných slov k zažehnutí vlny posílení. Tváří v tvář každodenní fatfobii se tvůrkyně obsahu pro plnoštíhlé rozhodla pro sebekritiku a sebelásku. Výsledkem bylo zářivé, oddané a hluboce inspirativní poselství.
Běžná urážka, nečekaná reakce
Všechno to začalo smutně typickým, brutálním komentářem zveřejněným pod videem, na kterém je v bikinách. Dvě slova stačila k shrnutí let ležérního opovržení. Influencerka a autorka Tova Leigh se místo blokování nebo smazání rozhodla reagovat jinak: doslova se odhalila. Zveřejnila fotografie sebe sama na pláži, v plavkách, s pohledem přímo před sebe a sebevědomou pózou.
Tato volba zdaleka není bezvýznamná. Tam, kde by se dala očekávat diskrétnost nebo stud, se ona staví proti viditelnosti a pýše. Ukazuje své tělo takové, jaké je: živé, proměnlivé, skutečné. Ne proto, aby se ospravedlnila, ale aby existovala naplno.
Skutečné tělo jako politická reakce
Na svých fotografiích Tova Leigh otevřeně ukazuje své křivky, rolky, záhyby na břiše – to nechvalně známé „boční rozlití“, které se tolik diskurzů stále snaží vymazat. Tyto snímky doprovází silným textem a odsuzuje snadnost, s jakou se fatfobie projevuje online, chráněná anonymitou a odstupem od obrazovek.
Vysvětluje, že si prohlédla profil osoby, která komentář pronesla, a objevila v něm malou holčičku. To vyvolává zásadní otázku: jaké emocionální dědictví předáváme dál, když normalizujeme ponižování ženských těl? Tato jednoduchá otázka slouží jako zrcadlo nastavované celé společnosti.
"Tvůj názor nemá nad mým životem žádnou moc."
V popisku influencerka opakuje klíčovou pravdu hnutí body positivity: názory naprostých cizích lidí jsou bezcenné, pokud jsou založeny na nenávisti. Potvrzuje, že miluje své tělo takové, jaké je dnes, bezpodmínečně, bez jakýchkoli plánů na transformaci, aby si respekt vysloužila.
Také obrací emocionální náboj urážky. Podle ní krutost nikdy neodhaluje vadu cílové osoby, ale spíše hluboký neklid toho, kdo ji způsobuje. Tato změna perspektivy nabízí cenný nástroj emocionální ochrany všem obézním lidem (pozor, spoiler: není to sprosté slovo), kteří denně čelí soudům ohledně svého vzhledu.
Když se pozitivní přístup k tělu stane aktem aktivismu
Pózování v bikinách na pláži není pro ženu s nadváhou triviálním aktem. Tento prostor, často vnímaný jako nepřátelský, se zde stává jevištěm pro aktivismus. Nošením standardních plavek, bez retuší nebo úprav, se Tova Leigh podílí na normalizaci tlustých těl, která jsou již ze své podstaty normálními těly.
Její příspěvky fungují jako vizuální slogany. Dodávají odvahu těm, kteří se ještě neodvažují obsadit prostor, ukázat se, užívat si života. Připomínají nám, že právo na volný čas, viditelnost a radost není podmíněno velikostí.
Systémová fatfobie je stále příliš rozšířená.
Návrhář také zdůrazňuje, že fatfobie se neomezuje pouze na online komentáře. Prostupuje profesní, lékařskou i sociální sférou. Problémy s přístupem ke zdravotní péči, diskriminace při náboru, nedostatečná infrastruktura: problémem není samotné tlusté tělo, ale systém, který ho odmítá začlenit. Angažovaní autoři a kolektivy již léta odsuzují toto strukturální násilí a volají po kolektivní a trvalé změně perspektivy.
Zásadní protiargument k návratu ultratenké štíhlosti
Toto prohlášení přichází v době, kdy se extrémní štíhlost silně vrací do módy a popkultury, poháněná novými trendy a řešeními prezentovanými jako zázračná. Tváří v tvář těmto tlakům se pozitivní a nespoutaný obsah od tvůrců obsahu o plnoštíhlých ženách stává tolik potřebným douškem čerstvého vzduchu.
S trochou ironie Tova Leighová uzavírá poukázáním na to, že nenávist také živí algoritmy. Čím více kritiky dostává, tím viditelnější je její obsah a tím více se její poselství šíří. Skvělý způsob, jak proměnit násilí v páku a připomenout nám, že sebeláska může být silnou formou odporu.