Říkat ano jen proto, abyste se zavděčili ostatním? Psycholog vysvětluje, proč si nedokážete stanovit hranice.

Vaše hlava si myslí „ne“, ale vaše ústa říkají „ano“. Není to jen zdvořilost nebo dobré mravy. Nemluví jen vaše laskavost. Proto slovo „ano“ vychází přirozeně, i když se chcete schoulit pod peřinu s fleecovou přikrývkou a útulnou termoforem.
Paradox Abilene, vysvětlení tvého „ano“
Přijímáte pozvání na večírky, i když byste se mnohem raději zahltili čokoládou před Netflixem, a přeskupujete si plány na útulný večer, abyste se zúčastnili odchodu kolegy, kterého jste za celou svou kariéru potkali jen jednou. I poté, co jste si na daný den užili spoustu společenské interakce, se nedokážete přimět k odmítnutí pozvání. Automaticky, bez velkého přemýšlení, říkáte „ano“. V hloubi duše víte, že svého rozhodnutí budete litovat, ale slovo „ne“ ve vašem slovníku chybí. Zní to od vás skoro neuctivě.
Možná si vymyslíte nějaké poněkud trapné výmluvy, jako třeba, že vaše kočka je nemocná nebo že se nečekaně zastavila vaše matka. Přesto jste neustále oddaní a to není ani přiznání slabosti, ani známka přehnané laskavosti. Máte syndrom „ano“, nebo spíše trpíte Abileneovým paradoxem. Buďte ujištěni, že to není ani patologické, ani nakažlivé. „Situace, kdy skupina učiní rozhodnutí , které nikdo doopravdy nechce, ale které všichni přijmou, aby zachovali sociální mír a/nebo proto, že věří, že jsou jediní, kdo smýšlí jinak. Pak se postaví na stranu... údajné většiny,“ vysvětluje psycholožka Claire Petin v poučném videu na Instagramu.
Konkrétní příklad: nemáte absolutně žádnou touhu opakovat trapného Tajného Santu vaší pokrytecké firmy, ale kolektivně říkáte „ano“, abyste udrželi harmonii ve skupině. Abileneský paradox je typický pro profesní svět a dospívání. Raději říkáte „ano“, i když vás to dráždí, než abyste se stali černou ovcí skupiny.
Častým příznakem „lidských zalíbení“
Pokud říkáte „ano“, když vám v mysli červeně bliká „ne“, není to jen proto, abyste splynuli s vrstevníky a udrželi si dobré postavení. Odráží to také nedostatek sebevědomí : touhu udělat dobrý dojem, abyste kompenzovali nízké sebevědomí a ujistili se. V žargonu se vám říká „lidský zalíbenec“. To znamená, že neustále hledá vnější uznání a svou hodnotu uznává pouze v očích ostatních. To může naznačovat osobní nejistotu, hluboký strach z opuštění nebo pramenit z dětství ochuzeného o náklonnost.
Jak psycholog vysvětluje, toto neustálé „ano“ je také spojeno s několika předsudky. „Předsudek společenské vhodnosti, který nás nutí toužit potěšit a být vnímáni pozitivně. Předsudek konformity, který nás nutí lpět na dominantním názoru, abychom nebyli vyloučeni. Iluze většiny, která nás vede k přesvědčení, že ‚všichni myslí totéž‘, a kognitivní disonance, tedy vnitřní nepohodlí, když naše činy jdou proti našemu přesvědčení.“
Naléhavá potřeba znovu získat slovo „ne“
Říct „ne“ bez použití složitých vět nebo nacvičených výmluv je delikátní cvičení. Ta tři malá písmenka, která odporují „ano“, se vám zdají téměř zakázaná. Pravděpodobně se bojíte, že druhého člověka zraníte a budete působit asociálně nebo nepříjemně. „Ano“ je snadná cesta, jak se vyhnout poškození svého image. Trávíte však tolik času tím, že se zalíbíte ostatním a uspokojíte každý jejich rozmar, že zanedbáváte svůj vlastní život. A to je z dlouhodobého hlediska vyčerpávající.
„Přijímání příliš mnoha závazků je zdrojem stresu a úzkosti kvůli všem závazkům, které musíme dodržovat. Toto přetížení nás může vést k nespravedlivé podrážděnosti,“ varuje sociopsycholožka Susan Newmanová na stránkách HuffPostu. Říkat „ano“ v naději, že druhá osoba vycítí vaše nepohodlí, nefunguje. Naopak, uctivé „ne“ vytváří jasný a uklidňující rámec pro všechny. Čím více toto gesto procvičujete, tím přirozenější se toto gesto stává a tím méně narůstá vina. Stačí se k tomu jen začít dostávat.
Psychologové to vědí lépe než kdokoli jiný: hranice nejsou zdi, ale dveře. Ukazují vám, jak vstoupit do svého prostoru, aniž byste si ublížili. A stanovování hranic neznamená zklamání ostatních; jde o to, abyste si konečně začali vážit sami sebe. I když slovo „ne“ zní drsně, ve skutečnosti drsné je to vynucené „ano“. Říct „ne“ na poslední chvíli na večírku čtyřicet minut jízdy vlakem z vás nedělá bezcitnou zrůdu, jen někoho, kdo má jiné priority: své vlastní blaho .