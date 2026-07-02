Tělocvičny: Toto video zkoumá vnímání vytvářené zrcadly.

V posilovnách jsou stěny od podlahy až ke stropu pokryté zrcadly. Je nemožné uniknout svému odrazu. I když jsou tyto reflexní plochy docela užitečné pro kontrolu naší polohy během dřepů, úpravu kroků v hodinách tance nebo objevování nových svalů při vývoji, ne vždy poskytují věrný obraz. Stejně jako zrcadla v zkušebních kabinkách zkreslují náš vzhled, jak ukazuje video.
Zrcadla v posilovně, ti lháři
Posilovny jsou jako rozlehlé zrcadlové haly nebo ty karnevalové atrakce, které znásobují náš odraz , aby nás dezorientovaly. Mezi asistovanými stroji, očíslovanými činkami, kettlebelly a kardio stroji fungují zrcadla jako tapeta a pokrývají prostor od podlahy až ke stropu. Pro některé uklidňující, pro jiné zastrašující, v posilovnách kralují jako facka.
Ti nejsebevědomější obdivují svou vypracovanou postavu, zatímco ti sebevědomější se na ni vyhýbají a odvracejí zrak, aby se vyhnuli sebelítosti. Jejich všudypřítomnost není jen otázkou uměleckého směřování. Slouží jako vodítko pro provádění pohybů. Umožňují nám korigovat techniku a zaměřit se na správné části těla, abychom se po výpadech vyhnuli bolestem dolní části zad. Tato zrcadla, která údajně odrážejí náš pokrok a zobrazují naši postavu takovou, jaká je, však umožňují některé jemné úpravy. Místo autentické prezentace našich těl nám způsobují, že ztrácíme pár centimetrů v pase a vytváříme iluzi, že jsme se mezi tréninky zmenšili.
To je jistě to, co video od @johnnyfaisle zdůrazňuje. Tvůrce obsahu, který si vede jakýsi existencionální deník, natočil zrcadla v dámské sekci a stejný proces zopakoval i v pánské. Na prvním snímku se jeho tělo jeví protáhlé, hubené, téměř beztvaré, jako by na něj byl aplikován instagramový filtr . Na druhém vypadá lidskému oku přirozeněji. „Zrcadla na hubnutí by měla být zakázána,“ zuří.
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Silueta, která se vůbec nepodobá té autentické.
Zrcadla v posilovně jsou jako zrcadla v zkušební kabince: klamou náš pohled a nutí nás věřit v siluetu, která se vůbec nepodobá skutečnému nám. Je to čirý padělek, zrada a tváří v tvář tomuto falešnému odrazu se naše sebevědomí hroutí. Zatímco pánská zrcadla jsou navržena s precizností a odrážejí těla beze změn, dámská zrcadla jsou formována kultem štíhlosti a společenskými nařízeními. To, co ukazují, není naše pravé já, ale údajně „vylepšená“ verze nás samotných.
Toto zrcadlo zdaleka nemá stejný účinek jako na Narcisa nebo Sněhurčinu macechu, ale zvyká si na tělo, které nám nepatří. Amputuje nám pár viditelných svalů, štědré tukové nánosy a zmenšuje naši siluetu, jako sušička prádla zmenšuje naše drahocenné kašmírové svetry.
Místo toho, aby nám to zvyšovalo sebevědomí, může to způsobit hroznou tělesnou dysmorfii. V komentářích pravidelní návštěvníci posiloven říkají, že optická iluze je na druhé straně dámské šatny ještě horší. „Je to podvod.“ „Filtry v reálném životě.“ „Nikomu to nepomáhá.“ Uživatelé internetu jednomyslně odsuzují tuto marketingovou strategii, která si zahrává s naším sebevědomím.
Benevolentní hazard bezzrcadlových kin
Pod videem tvůrce obsahu jeden uživatel internetu navrhl odstranit tato iluzorní zrcadla ze zdí a v některých posilovnách manažeři nečekali na kolektivní protesty, než se této iniciativy chopili. V některých fitness centrech je to dokonce postoj „pozitivního přístupu k tělu“. Za dveřmi Form Fitness v Brooklynu nejsou žádná zrcadla v dohledu, ani žádná výzva k sebesabotáži nebo sebekritice. Podle zakladatele této diskrétní posilovny může být toto dotěrné zrcadlo obzvláště obtížné.
Zatímco Narcis podlehl své přehnané sebelásce, pro ženy je kletba obrácená. Čím více se na sebe dívají, tím méně se mají rády. „Přirozeně procházíme tímto procesem sebehodnocení, který spočívá v porovnávání ‚současného já‘ s ‚ideálním já‘,“ vysvětluje. „Protože většina z nás nežije v ideálním já, existuje mezi nimi propast a tato propast vytváří nepohodlí,“ popisuje Jeff Katula , sportovně orientovaný výzkumník z Wake Forest University. Před tímto zrcadlem, které mapuje naši nejistotu, zažíváme neustálou nespokojenost.
Odborníci v oboru, kteří znají svaly lépe než násobilku, doporučují místo toho se natáčet telefonem. Snímky pořízené tímto zařízením sice nejsou zcela objektivní, ale jsou snesitelnější než snímky z podvodného zrcadla. Takto si můžete zdokonalit pohyby, aniž byste museli snášet konfrontaci sami se sebou, nebo skončit s vypoulenými svaly, ale s vyfouklým egem.