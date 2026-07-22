Obtěžují ji komentáře o její váze, ale vysvětluje, jak znovu získala sebevědomí.

Paris Tier (@pazlenka) byla dlouho terčem kritiky kvůli svému fyzickému vzhledu. Dnes se tato australská tvůrkyně obsahu podělí o to, jak tuto těžkou zkoušku proměnila ve skutečný zdroj vnitřní síly. Její cesta je připomínkou důležitosti sebepřijetí a respektu k vlastnímu tělu.
Kyberšikana, která zanechala stopy
Ve věku pouhých 23 let se Paris Tier ocitla v centru pozornosti veřejnosti díky své přítomnosti na sociálních sítích a vztahu s australským fotbalistou Conorem Stonem. Tuto zvýšenou publicitu rychle vystřídala vlna negativních komentářů o jejím vzhledu. V zákulisí se některé poznámky staly obzvláště zlomyslnými a přerostly v urážky a výhrůžky. Tato situace Paris Tier hluboce zasáhla, až do té míry, že ohrozila její duševní pohodu.
V roce 2025 se kvůli tomuto neustálému tlaku konečně rozhodla pozastavit své příspěvky na Instagramu. Toto těžké období jí ukázalo, jaký dopad mohou mít názory ostatních na její sebevědomí. Paris Tier vzpomíná na chvíle, kdy nedokázala najít energii ani vstát z postele.
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Dát si pauzu pro lepší znovupropojení
Aby Paris Tier znovu našla rovnováhu, učinila důležité rozhodnutí: na několik měsíců se odpoutat od sociálních médií. Tato přestávka jí poskytla prostor, který potřebovala k tomu, aby se znovu soustředila sama na sebe, daleko od vnějších soudů.
S podporou svého partnera a blízkých se postupně naučila přestat vyhledávat uznání ostatních. Toto období reflexe jí umožnilo znovu vybudovat pozitivnější vztah sama k sobě. Dnes potvrzuje, že se její perspektiva změnila: „Už nemluvím o tom, že jsem nenáviděna, protože miluji to, kým jsem.“ Toto prohlášení ilustruje pokrok, kterého dosáhla, a sebevědomí, které znovu získala.
Sebepřijetí v jádru její rekonstrukce
Pro Paris Tier se skutečná transformace netýká jejího vzhledu, ale toho, jak sama sebe vnímá. Vysvětluje, že pochopila, že štěstí nezávisí na názorech ostatních, ale na schopnosti plně se přijmout. Podle ní je snaha přesvědčit všechny, aby nás měli rádi, nemožná.
Klíčem je vybudovat si silné sebevědomí , založené na vlastních hodnotách a nikoli na vnějších názorech. Paris Tier však uznává, že některá zranění přetrvávají. Obnova sebe sama neznamená úplné vymazání minulých obtíží, ale naučit se jít dál s větším soucitem k sobě samému.
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Vytvořit nový obraz žen ve sportu
Po této zkušenosti chce Paris Tier také změnit postoje k „WAGs“, což je termín používaný k označení partnerek sportovců („manželky a přítelkyně“). Odmítá, aby tyto ženy byly definovány pouze na základě jejich vztahu se sportovcem.
Prostřednictvím svého podcastu a sociálních médií se snaží zdůraznit jejich ambice, projekty a osobnosti. Pro Paris Tier neznamená být blízko světu sportu, aby musela zůstat ve stínu svého partnera. Její poselství je jasné: každá žena si může vybudovat vlastní cestu, rozvíjet svůj talent a zaujmout své místo, bez ohledu na svůj vztah nebo názory ostatních.
Příběh Paris Tier ukazuje, že je možné znovu získat sebevědomí poté, co jsme byli opakovaně kritizováni. Její příběh zdůrazňuje klíčovou myšlenku: hodnota člověka se neměří jeho vzhledem ani veřejným míněním. Je to výzva k pěstování sebeúcty, oslavě vlastního těla a k posunu vpřed s větším soucitem k sobě samému.