Aby hovořila o komplexech, používá nečekanou metaforu a ta funguje.

Na selfie nebo skupinových fotografiích si vždycky pečlivě prohlížíte své vnímané nedostatky. Vypadlý vlas, zavřené oko, pupínek, kterého jste si v zrcadle nevšimli… výsledek po použití blesku nikdy nesplní vaše očekávání. Až natolik, že si teď musíte být jisti, že jste na druhé straně objektivu. Přesto s touto obzvláště živou metaforou možná znovuobjevíte radost z improvizovaného focení.
Metafora západu slunce je velmi výmluvná.
Ten pocit znáte až příliš dobře: zklamání z pohledu na selfie . Místo komplimentů a ujištění fotka zdůrazňuje vše, co se vám na sobě nejvíce nelíbí. Vaše nejistoty jsou odhaleny a hledí vám přímo do tváře. Co mělo být vzpomínkou na slavnostní líčení nebo radostný okamžik, se stává zdrojem sebekritiky. Zaměřujete se na fyzické detaily, které vaši blízcí ignorují, a místo toho se soustředíte na emoce, které jste v daném okamžiku cítili. Zjistíte, že máte „příliš plné tváře“, vaše ústa „nedostatečně symetrická“, váš nos „příliš velký“ nebo „nedostatečně vrásněný“. Tato fotka jako by zesilovala to, co se v zrcadle pečlivě vyhýbáte pohledu na svět.
Tento upřímný portrét, vyfocený v okamžiku sebevědomí, putuje rovnou do koše a nemá šanci se kdy objevit na vašem instagramovém profilu. Nezaslouží si ani letmý příběh. Závidíte všem těm ženám, které zůstávají fotogenické i v těch nejméně lichotivých situacích. Skoro je máte za zlé, že si udržují své kouzlo s obrovským, kapajícím burgerem v ruce nebo ve větru tak silném, že by mohl načechrat i mořskou srst.
Quebecká tvůrkyně obsahu @jadebonneville našla perfektní slova, jak uzdravit vaše rozbité ego. Evokuje konkrétní situaci, kterou mnoho lidí zažívá během teplých letních večerů. „Když sledujete západ slunce a fotíte ho, nikdy to není tak krásné jako v reálném životě. Je to pro vás stejné,“ říká s doprovodem soumraku. Na základě společné zkušenosti nám připomíná, že momentka je jen prchavým zábleskem reality, nikoli důkazem naší hodnoty.
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Jeden ze způsobů, jak nahradit negativní pozitivem
Pozitivita je stav mysli, dokonce i životní filozofie. Mozek však od přírody reaguje intenzivněji na negativní podněty. Toto je neurovědecké pozorování. Nicméně je zcela možné pěstovat pozitivní přístup a představit ho uměním relativismu. A kouč osobního rozvoje touto metaforou, která rezonuje jako óda na vás samotné, jemně posouvá váš způsob myšlení k přítomnému okamžiku.
Fotografie zachycují tvář, ale neodhalují, co se skrývá za ní. Neukazují vaše vnitřní světlo, váš nakažlivý úsměv slyšitelný na míle daleko, vaši zářivou duši, která přitahuje i ta nejplachější zvířata, vaši nevyčerpatelnou energii, která má sílu motivovat i ty nejlehčí davy. Tato selfie nejsou ani jen narážkou na vaši osobnost, ale pouze „obalem“. Prostřednictvím metafory západu slunce vás tento ambasador laskavosti vyzývá, abyste viděli za hranice zdání, abyste svůj fyzický vzhled považovali za jeden prvek vaší identity, nikoli za celý obraz.
Vnitřní krása, nedostatečně oceňovaná
Žijeme-li ve společnosti, kde se vše posuzuje během několika sekund procházení, začali jsme si pleteme vzhled s osobní hodnotou. Zdá se, že zdařilá fotografie se téměř stala důkazem společenské legitimity. Svou atraktivitu měříme počtem „zveřejněných“ fotografií, lichotivým osvětlením, správným úhlem, dokonalou symetrií. A když obrázek nesplňuje naše očekávání, naše sebevědomí s ním klesá.
Lidé, kteří skutečně zanechávají trvalý dojem, však nejsou nutně ti, kteří nejlépe ovládají svůj levý profil nebo instinktivně vědí, kam umístit bradu před fotoaparát. Často jsou to ti, kteří vyzařují něco nedefinovatelného: uklidňující přítomnost, smích, který okamžitě uvolní atmosféru, vřelý pohled, energii, která vás nutí se u nich zdržet o chvíli déle. Věci, které je nemožné zachytit ve fotogalerii.
Možná skutečným problémem není vaše tvář na fotografiích, ale neúprosný pohled, který na ni vrháte. A možná je načase přestat hledat uznání v každém neúspěšném snímku. Koneckonců, některé z nejkrásnějších věcí na světě po zachycení ztratí část svého kouzla. To je ale nedělá méně výjimečnými. Metafora západu slunce to dokonale ilustruje.