Nošení neobvyklých brýlí: detail, který může změnit váš obraz sebe sama

I když se brýle staly spíše stylovým prohlášením než zdravotním doplňkem, často jim chybí odvážnost a originalita. Obroučky, které se nacházejí na špičce nosu, sledují trendy a jen zřídka odrážejí naši osobnost. Jednoduché, obecné a průhledné, téměř mizí uprostřed obličeje. Přesto nošení poutavých brýlí, které vzdorují vnuceným módním pravidlům, může být nesmírně prospěšné pro sebevědomí. Osvěžuje vzhled (a sebevědomí).
Brýle: nástroj k vyjádření vaší osobnosti
Brýle, které jsou ve škole často zdrojem nejistoty a magnetem pro posměch, často ustupují do pozadí. Mnoho lidí po snášení nelaskavých přezdívek a nelaskavých srovnání hledá diskrétní modelky, bez extravagance nebo záblesků barvy. Chtějí „chameleoní“ modelku, která dokonale ladí s jejich rysy, a pečlivě se řídí „morfologickými“ radami v naději, že získají fyzickou výhodu.
V dětství jsou obroučky brýlí radostné, třpytivé a živé. Mají okouzlující drobné detaily, jako jsou zvířátka, a překypují fantazií. Čočky jsou orámovány do tvaru okvětních lístků, kočičích oušek nebo srdíček, aby se děti mohly každé ráno dívat na sebe s hvězdičkami v očích. Protože nasazení brýlí by nemělo být zdrojem studu, ale hrdosti a zvýšení sebevědomí . S těmito nespoutanými obroučkami, které oslavují individualitu tam, kde dospělí dávají přednost obecnostem a hashtagům, si děti vytvářejí zdravý pohled na sebe sama.
Ale ta malá jiskra s věkem slábne. V regálech s brýlemi pro dospělé jsou obroučky formálnější a konzervativnější, jako by rozmarnost byla známkou nezralosti, kariérní překážkou nebo zabijákem vášně. I když se brýle snaží zaplnit prázdnotu nebo dotvořit vzhled, vždy selhávají ve svém účelu. Ať už se jedná o vintage nebo pilotní styl, zůstávají neutrální. Rozmarnost však dodává duši, odlišuje vás od davu a je formou sebevyjádření. A jak každý ví, pozitivita přitahuje pozitivitu.
Odklon od klasických estetických standardů k nalezení sebe sama
Tyto brýle, které jsou prakticky součástí naší anatomie, slouží vizuálnímu účelu, ale také splňují estetické požadavky. Obecně hledáme lichotivé modely, které vylepší náš vzhled. Je však těžké si je vědomě vybrat, když jsme zaslepeni diktáty a hypnotizováni virálními módními recepty influencerů. Když si je vybíráme, nehledáme obroučky, které nám pomohou přijmout sami sebe, ale abychom byli ve společnosti „přijatelní“.
Přesto jsou brýle stejně intimní a osobní jako šperk nebo parfém. Jsou rozšířením naší identity, vnějším symbolem našeho pulzujícího vnitřního světa. A Elton John je jistě nejlepším příkladem tohoto trendu směrem k přijetí. Nadměrné obroučky, spousta kamínků, křiklavé barvy… jeho brýle se rychle staly jejich podpisem, obchodní značkou. Nemusíte být módní ikonou, disruptivním designérem ani elitní osobností, abyste si mohli dopřát tyto oftalmologické výstřednosti. Výběr brýlí, které odrážejí to, kým jsme, s rozmary a ozdobami, znamená přestat se sebeklamat a přijmout svou jedinečnost.
Netradiční brýle, díky kterým se přestanete brát příliš vážně
Svět je příliš ponurý na to, abychom se spokojili se skromnými, strohými obroučkami. Módní brýle nejenže rozjasní fádní outfity, ale také formují postoj a působí jako impuls k sebevědomí. Dodají vám energii a vykouzlí na ulici vědoucí úsměvy. Mají utvářet to, co koření znamená pro vaření.
Nejde o to, nutit se k rozmarnosti, ale jednoduše dát jí více prostoru a naučit se v obchodě nechat volný průběh. Rozmarnost se navíc nenachází jen v obroučkách ve stylu Lady Gaga s neonovými konturami a ultra grafickými okraji. Někdy ji lze nalézt v decentním leopardím vzoru, výrazné siluetě nebo třpytivém odstínu. V každém případě je nemožné vypadat zachmuřeně, když s tímto párem překypujete vitalitou a poezií. Je to pozvánka ke každodennímu štěstí.
A pokud ještě nejsme zcela připraveni nosit asymetrické brýle nebo futuristické osmihranné obroučky, můžeme ten nádech šílenství vnést jinými způsoby, s vícebarevnými korálkovými řetízky nebo sochařskými postranicemi, které vypadají jako umělecká díla.
Skvělý princip „dopaminového obvazu“
Za tímto poněkud záhadným termínem se skrývá jednoduchá myšlenka: oblékat se (a nosit doplňky) tak, abyste se cítili dobře. „Dopaminové oblékání“ zahrnuje výběr kousků, které stimulují radost, probouzejí smysly a zlepšují náladu. A originální brýle do této filozofie dokonale zapadají.
Jasné barvy, originální tvary, nečekané detaily… tyto rámy nezůstanou bez povšimnutí a právě to je dělá tak silnými. Vnášejí do každodenního života dávku radosti, jako malý vizuální impuls schopný proměnit obyčejný den v jasnější okamžik.
Na rozdíl od neutrálních doplňků, které se snaží splynout s okolím, originální brýle přitahují pozornost a vytvářejí interakci. Stávají se výchozím bodem pro komplimenty, konverzace a někdy i setkání. A tento vnější, často pozitivní pohled funguje jako lichotivé zrcadlo.
Nejsilnější účinek však zůstává vnitřní. Nošení něčeho, co nás baví, co odráží, kým jsme, nebo co je neobvyklé, vysílá do mozku jasný signál: Dovolím si být sám sebou. A tento jednoduchý spouštěč může stačit ke změně našeho držení těla, našeho postoje, způsobu, jakým se prezentujeme světu.
Nošení originálních brýlí je proto mnohem víc než jen estetická volba. Je to osobní mikrorevoluce. Jemný, ale asertivní způsob, jak znovu získat kontrolu nad svým image a vnést do ní trochu více radosti. Ideální pro (konečně) vidění sebe sama skrz růžové brýle a nápravu problému se zrakem (bez ohledu na to, jaký máte problém s očním lékařem). Pozor, spoiler: funguje to i se slunečními brýlemi.