Proč mají někteří lidé podle psychologie pocit, že mají vždy „smůlu“?

Možná znáte někoho, kdo říká, že si přitahuje smůlu… nebo se tak někdy můžete cítit i vy. Psychologie však ukazuje, že tento pocit neštěstí často pramení ani tak ze skutečné smůly, jako spíše z toho, jak mozek interpretuje události. Dobrou zprávou je, že naše vnímání není neměnné.
Mozek si snáze uchovává negativní informace.
Prvním mechanismem, který zde hraje roli, je zkreslení negativity. Jednoduše řečeno, náš mozek má tendenci přikládat větší váhu nepříjemným zážitkům než neutrálním nebo pozitivním. Zpožděný vlak, zmeškaná zpráva, rozlitá káva na oblíbeném tričku… tyto drobné překážky často zanechávají silnější dojem než hladká cesta nebo bezproblémový den.
Výzkumníci, včetně Roye Baumeistera a jeho kolegů, prokázali, že negativní události mají obecně silnější psychologický dopad než ty pozitivní. V důsledku toho se vám může zdát, že se špatné věci dějí pořád dokola, zatímco dobré časy plynou klidněji.
Když věříš na smůlu... vidíš ji všude...
Dalším známým mechanismem je konfirmační zkreslení . Když si někdo myslí, že má smůlu, snáze si všimne čehokoli, co toto přesvědčení potvrzuje. Zmeškáte autobus? „Samozřejmě.“ Najdete o pět minut později perfektní parkovací místo? Tento detail pravděpodobně bude přehlédnut.
Mozek rád potvrzuje to, co už považuje za pravdivé. Pokud se vnímáte jako nešťastní, riskujete, že si v duchu shromáždíte všechny důkazy, které to podporují, a zapomenete na všechno ostatní.
Pocit kontroly všechno změní
Psychologie se také zmiňuje o místě kontroly, konceptu, který vyvinul Julian Rotter . Popisuje, jak si vysvětlujeme, co se nám děje. Někteří lidé mají tendenci si myslet, že jejich životy závisí především na vnějších faktorech: štěstí, osudu, jiných lidech, náhodě. Tomu se říká externí místo kontroly.
Jiní mají pocit, že mohou události ovlivnit spíše svými rozhodnutími, činy nebo postojem. Když máte pocit, že vše závisí na vnějších silách, může být snazší cítit se, jako byste byli vydáni na milost a nemilost událostem… a proto vás sužuje smůla.
Po několika neúspěších může přijít sklíčenost.
Psycholog Martin Seligman vyvinul teorii naučené bezmoci. Popisuje, co se může stát, když člověk zažije několik po sobě jdoucích negativních zážitků: nakonec uvěří, že nemá žádnou moc nad tím, co se mu děje.
Možný důsledek: méně odvahy, méně snahy, očekávání nejhoršího nebo vzdání se ještě před pokusem. Nejde o nedostatek hodnoty nebo schopností. Je to psychologický mechanismus, který může po těžkém období postihnout kohokoli.
„Šťastní“ lidé nevděčí za všechno náhodě.
Psycholog Richard Wiseman zkoumal koncept štěstí se stovkami účastníků. Jeho práce naznačuje, že lidé, kteří se považují za šťastné, často osvojují chování, které vytvářejí příležitosti.
Například mohou být otevřenější novým věcem, pozornější ke svému okolí a mají větší sklon chopit se neočekávaných příležitostí. Jinými slovy, štěstí není vždy jen otázkou náhody: může také souviset s tím, jak se pohybujete ve světě.
Mozek chce smysl všude
Náš mozek miluje chápání, propojování a vysvětlování. I když události vůbec nesouvisejí, někdy hledá společné vlákno. Tři drobné neočekávané události ve stejném týdnu? Mysl by mohla rychle dojít k závěru: „V poslední době mám opravdu smůlu.“ Přitom je to někdy prostě... otázka náhody.
Stručně řečeno, mít tento pocit je někdy lidské. Neznamená to, že jste odsouzeni k přitahování problémů. Často tento pocit primárně odráží přirozené kognitivní zkreslení. Když se zastavíte, všimnete si, co se daří, a uvědomíte si své zdroje a schopnosti jednat, můžete změnit svůj pohled na věc. Nakonec je „smůla“ někdy méně realitou než příběhem, který mozek vypráví až příliš nahlas.