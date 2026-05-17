Tato málo známá mentální síla je údajně společná těm nejúspěšnějším lidem v profesním životě.

Psycho
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Vitaly Gariev / Pexels

Často mluvíme o talentu, networkingu nebo štěstí, abychom vysvětlili úspěšnou kariéru. Ale jiný, jemnější klíč by mohl mít mnohem větší váhu. A dobrou zprávou je, že ho lze rozvíjet bez ohledu na váš výchozí bod. Podle Harvard Business Review existuje klíčová mentální dovednost, kterou mnozí stále podceňují.

Jednoduchá… ale mocná dovednost

V článku v Harvard Business Review se Tapan Singhel, generální ředitel společnosti Bajaj Allianz General Insurance, podělil o to, co považuje za hlavní hnací sílu svého kariérního postupu: „růstové myšlení“. Pro něj to není jen „plus“ v životopise. Je to nezbytný základ pro prosperitu v neustále se vyvíjejícím světě práce.

„Růstové myšlení“: myšlenka, která mění všechno

Tento koncept vyvinula psycholožka Carol Dwecková na Stanfordské univerzitě. Je založen na jednoduché myšlence: vaše dovednosti nejsou neměnné. Mohou se rozvíjet úsilím, zkušenostmi a učením.

Naopak „fixní myšlení“ zahrnuje přesvědčení, že člověk „buď má talent, nebo ne“, „se na něco hodí, nebo ne“. Tato perspektiva často omezuje odvahu a pokrok. Myšlení zaměřené na růst naopak transformuje vnímání výzev: obtíž se stává příležitostí k učení, nikoli důkazem nedostatku schopností.

Tři konkrétní postoje, které je třeba zaujmout

Tapan Singhel popisuje 3 reflexy k rozvoji tohoto myšlení:

  • Zaprvé, vyhněte se schovávání se za okolnosti. Chyba není konec, ale užitečná informace pro pokrok.
  • Dále přijměte neznámé. Nové situace mohou být nepříjemné, ale zároveň jsou nejbohatšími příležitostmi k učení.
  • Konečně se odvažte požádat o pomoc. Nikdo není expertem na všechno a pokroku se lze dosáhnout i komunikací a konstruktivní pokorou.

V profesním prostředí charakterizovaném rychle se vyvíjejícími pracovními místy, automatizací a umělou inteligencí se tato schopnost neustálého učení stává neocenitelnou. Analýzy ukazují, že firmy stále častěji hledají kandidáty, kteří se dokáží přizpůsobit a rozvíjet, spíše než ty, kteří mají statické dovednosti.

Mozek, který se učí po celý život

Lidé s fixním nastavením mysli mají tendenci se novým situacím vyhýbat ze strachu ze selhání. Ti s růstovým nastavením mysli k věcem přistupují jinak: každou chybu vnímají jako příležitost k učení. Některé přístupy dokonce povzbuzují k tomu, abyste v duchu nahradili „selhal jsem“ slovem „ještě jsem neuspěl“. Tato jednoduchá fráze otevírá konstruktivnější a motivující perspektivu. V tomto nastavení mysli se pokrok stává přirozeným procesem, spíše než neustálým tlakem.

„Růstové myšlení“ se také opírá o neuroplasticitu: mozek se s nabývanými zkušenostmi neustále transformuje. Učení, opakování a přizpůsobování vlastních postupů skutečně posiluje neuronální spojení. Jinými slovy, pokrok není otázkou „přirozeného talentu“, ale dynamiky.

Na závěr si připomeňme, že neexistuje jen jeden způsob, jak „profesionálně uspět“. Každý má své vlastní touhy, své vlastní tempo a svou vlastní cestu. Úspěch není o umístění v žebříčku. Pro některé spočívá v kariérním postupu. Pro jiné jde o rovnováhu, kreativitu nebo prostě o potěšení z práce, která je v souladu s jejich hodnotami. Základní je cítit se dobře v tom, co budujete. A pokud se to, co budujete, v průběhu času vyvíjí, je to také forma úspěchu.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Jak být citově nezávislou ženou?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jak být citově nezávislou ženou?

Rychlá odezva Být emocionálně nezávislou ženou znamená umět regulovat své emoce, aniž byste se musela spoléhat na neustálé...

Proč mají někteří lidé podle psychologie pocit, že mají vždy „smůlu“?

Možná znáte někoho, kdo říká, že si přitahuje smůlu… nebo se tak někdy můžete cítit i vy. Psychologie...

Odborníci tvrdí, že styl rukopisu může odhalit určité osobnostní rysy

Co kdyby váš rukopis něco prozradil o vás? I v tomto digitálním věku rukopis stále fascinuje vědce. Nedávná...

Poslouchání rozhovorů jiných lidí: psychologie dešifruje tento diskrétní reflex

V restauraci nebo na lavičce v metru se občas přistihnete, že posloucháte útržky rozhovorů. Když se hlasy zvyšují...

„Láska k lidem“: Souvisí obtížnost říkat ne s osobnostní vlastností, která je u žen běžná?

Říkat ano, když myslíte ne, vyhýbat se napětí, chtít, aby byli všichni šťastní… Pokud vám to zní povědomě,...

Vždy zachovávejte klid, což může maskovat nerozpoznaný emocionální mechanismus.

Zachování klidu za všech okolností je často vnímáno jako síla. V uspěchaném světě je zachování chladné hlavy působivé....