Tato málo známá mentální síla je údajně společná těm nejúspěšnějším lidem v profesním životě.

Často mluvíme o talentu, networkingu nebo štěstí, abychom vysvětlili úspěšnou kariéru. Ale jiný, jemnější klíč by mohl mít mnohem větší váhu. A dobrou zprávou je, že ho lze rozvíjet bez ohledu na váš výchozí bod. Podle Harvard Business Review existuje klíčová mentální dovednost, kterou mnozí stále podceňují.
Jednoduchá… ale mocná dovednost
V článku v Harvard Business Review se Tapan Singhel, generální ředitel společnosti Bajaj Allianz General Insurance, podělil o to, co považuje za hlavní hnací sílu svého kariérního postupu: „růstové myšlení“. Pro něj to není jen „plus“ v životopise. Je to nezbytný základ pro prosperitu v neustále se vyvíjejícím světě práce.
„Růstové myšlení“: myšlenka, která mění všechno
Tento koncept vyvinula psycholožka Carol Dwecková na Stanfordské univerzitě. Je založen na jednoduché myšlence: vaše dovednosti nejsou neměnné. Mohou se rozvíjet úsilím, zkušenostmi a učením.
Naopak „fixní myšlení“ zahrnuje přesvědčení, že člověk „buď má talent, nebo ne“, „se na něco hodí, nebo ne“. Tato perspektiva často omezuje odvahu a pokrok. Myšlení zaměřené na růst naopak transformuje vnímání výzev: obtíž se stává příležitostí k učení, nikoli důkazem nedostatku schopností.
Tři konkrétní postoje, které je třeba zaujmout
Tapan Singhel popisuje 3 reflexy k rozvoji tohoto myšlení:
- Zaprvé, vyhněte se schovávání se za okolnosti. Chyba není konec, ale užitečná informace pro pokrok.
- Dále přijměte neznámé. Nové situace mohou být nepříjemné, ale zároveň jsou nejbohatšími příležitostmi k učení.
- Konečně se odvažte požádat o pomoc. Nikdo není expertem na všechno a pokroku se lze dosáhnout i komunikací a konstruktivní pokorou.
V profesním prostředí charakterizovaném rychle se vyvíjejícími pracovními místy, automatizací a umělou inteligencí se tato schopnost neustálého učení stává neocenitelnou. Analýzy ukazují, že firmy stále častěji hledají kandidáty, kteří se dokáží přizpůsobit a rozvíjet, spíše než ty, kteří mají statické dovednosti.
Mozek, který se učí po celý život
Lidé s fixním nastavením mysli mají tendenci se novým situacím vyhýbat ze strachu ze selhání. Ti s růstovým nastavením mysli k věcem přistupují jinak: každou chybu vnímají jako příležitost k učení. Některé přístupy dokonce povzbuzují k tomu, abyste v duchu nahradili „selhal jsem“ slovem „ještě jsem neuspěl“. Tato jednoduchá fráze otevírá konstruktivnější a motivující perspektivu. V tomto nastavení mysli se pokrok stává přirozeným procesem, spíše než neustálým tlakem.
„Růstové myšlení“ se také opírá o neuroplasticitu: mozek se s nabývanými zkušenostmi neustále transformuje. Učení, opakování a přizpůsobování vlastních postupů skutečně posiluje neuronální spojení. Jinými slovy, pokrok není otázkou „přirozeného talentu“, ale dynamiky.
Na závěr si připomeňme, že neexistuje jen jeden způsob, jak „profesionálně uspět“. Každý má své vlastní touhy, své vlastní tempo a svou vlastní cestu. Úspěch není o umístění v žebříčku. Pro některé spočívá v kariérním postupu. Pro jiné jde o rovnováhu, kreativitu nebo prostě o potěšení z práce, která je v souladu s jejich hodnotami. Základní je cítit se dobře v tom, co budujete. A pokud se to, co budujete, v průběhu času vyvíjí, je to také forma úspěchu.