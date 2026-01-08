Po zavedení politiky jednoho dítěte se Čína snaží zvýšit porodnost.

Čtyřicet pět let poté, co Čína zavedla v zemi drastickou politiku kontroly porodnosti, čelí bezprecedentní výzvě: příliš malému počtu dětí. Peking, vědom si demografické nerovnováhy, která ohrožuje její růst a sociální stabilitu, znásobuje iniciativy na podporu porodnosti. Tato změna se však zdá být poněkud opožděná a jen s obtížemi přesvědčuje populaci, která byla hluboce proměněna desetiletími přísné kontroly porodnosti.
Od přelidnění k strachu z demografického poklesu
Když byla v roce 1980 zavedena politika jednoho dítěte, Čína se právě zotavovala z období hladomoru a ekonomické nestability. Vláda Teng Siao-pchinga, která se snažila vyhnout populační explozi, toto opatření odůvodňovala jako „nezbytný krok k modernizaci“. Rodiny pak mohly mít pouze jedno dítě pod trestem pokut, administrativních sankcí nebo dokonce ztráty zaměstnání.
Tato politika vycházela z analýz inženýra Song Jiana, inspirovaných zprávou Římského klubu *Meze růstu* . Podle jeho prognóz Čína riskovala, že v dlouhodobém horizontu dosáhne neudržitelné populace. Peking se proto rozhodl plánovat porodnost, jako by se hospodařilo s ekonomickými zdroji.
Tato strategie se zpočátku vyplatila: růst populace se zhroutil a nastolila se prosperita. Za tímto zdánlivým úspěchem se však skrývala hluboká nerovnováha – zrychlené stárnutí, genderová nerovnováha a dlouhodobé zpomalení populace v produktivním věku.
Vážné důsledky antikoncepce
Dopady politiky jednoho dítěte na čínskou společnost jsou značné. Miliony dětí „nepodléhajících kvótám“ byly ukryty, aby se vyhnuly trestům, žily bez dokladů nebo přístupu ke vzdělání či zdravotní péči. Zároveň tradiční preference chlapců vedla k rozsáhlým potratům na základě pohlaví: počet tzv. „přebytečných“ mužů se nyní odhaduje na téměř 30 milionů.
Čínští demografové si od prvního desetiletí 21. století uvědomovali rozsah katastrofy. Země stárla rychleji, než se očekávalo, a její populace v produktivním věku klesala. V roce 2013 začal Peking politiku uvolňovat, nejprve tím, že povolil dvě děti, od roku 2021 pak tři. Škoda však byla napáchána: podle Národního statistického úřadu byl rok 2023 již druhým rokem poklesu populace v řadě, poprvé od velkého hladomoru v roce 1960.
Porodnost, kterou je těžké oživit.
Čínská vláda se dnes pokouší přepsat národní narativ týkající se rodiny. Začátkem prosince 2025 byla oznámena 13% daň z antikoncepce a dalších metod antikoncepce a zároveň jsou nabízeny daňové úlevy, pomoc s bydlením a dotace na péči o děti. Několik provincií testuje místní politiky: prodlouženou rodičovskou dovolenou, porodné a dotované bydlení pro velké rodiny.
Tato opatření však mají pouze omezený dopad. Novější generace, vychované s myšlenkou, že jedno dítě stačí, nejsou ochotny vzdát se svého materiálního pohodlí ani profesní svobody. Ženy, vzdělanější a nezávislejší než kdy dříve, často odmítají nést břemeno mateřství, které považují za příliš nákladné. Životní náklady, tlak na výchovu dětí a profesní nerovnosti také vysvětlují tuto neochotu rozšiřovat rodiny.
Nejistá demografická budoucnost
Navzdory svému úsilí se Číně nedaří tento trend zvrátit. Míra plodnosti, která by měla do roku 2025 klesnout na přibližně 1,0 dítěte na ženu, je hluboko pod úrovní potřebnou k nahrazení populace. Země vstupuje do fáze „obráceného demografického přechodu“: méně porodů, více důchodců a ekonomika ohrožená nedostatkem pracovních sil a inovací.
Někteří odborníci nyní srovnávají situaci Číny se situací Japonska nebo Jižní Koreje, které čelí podobným problémům s porodností, ale s ještě prudším poklesem. Peking bude pravděpodobně muset k řešení tohoto strukturálního problému jít nad rámec jednoduchých finančních pobídek: přehodnotit sociální model, skutečně podporovat rodiny a pracovat na kolektivním vnímání rodičovství.
Od obav z přelidnění až po obavy z úpadku, Čína zažila během půlstoletí dva demografické extrémy. Politika jednoho dítěte, nástroj rychlé modernizace, nakonec položila základy pro trvalý pokles porodnosti. Dnes se navzdory stále naléhavější pronatalistické politice propast mezi politickou vůlí a společenskou realitou zvětšuje.