Cholesterol: Toto množství spánku by mohlo chránit vaše srdce, tvrdí kardiolog

Často mluvíme o vyvážené stravě a fyzické aktivitě pro regulaci cholesterolu. Další, někdy podceňovaný faktor by mohl mít zásadní vliv: spánek. Podle kardiologů hraje délka noci významnou roli v rovnováze vašeho srdce a metabolismu.
7 až 9 hodin ráno: vidlička, která podpírá srdce
Spánek není jen o zotavení se po náročném dni. Během noci vaše tělo aktivně pracuje, zejména na regulaci cholesterolu. Kardioložka Dr. Nivee Aminová nám připomíná , že tělo během spánku metabolizuje některé lipidy. Proto se některé léky na cholesterol předepisují večer: účinkují, když tělo přirozeně reguluje produkci lipidů.
Odborníci se obecně shodují na ideálním množství spánku pro dospělé: 7 až 9 hodin za noc. Dodržování tohoto rozmezí pomáhá udržovat hormonální a metabolickou rovnováhu, což jsou dva klíčové prvky pro regulaci LDL, často nazývaného „špatný“ cholesterol, který se podílí na kardiovaskulárních onemocněních. Stručně řečeno, dostatek odpočinku může tělu pomoci lépe zvládat tyto základní vnitřní procesy.
Když nedostatek spánku naruší rovnováhu
Příliš málo spánku nezpůsobuje jen únavu. Může také narušit způsob, jakým vaše tělo zpracovává cukry a tuky. Při nedostatku spánku se metabolismus stává méně efektivním. Tělo pak může mít větší potíže s regulací určitých parametrů, včetně cholesterolu.
Spánek také ovlivňuje vaše každodenní návyky. Klidný noční spánek vám často dodá energii, kterou potřebujete k aktivitě, vaření, vyváženějšímu výběru jídla a péči o sebe. Naopak chronická únava může vést k chuti na sladké nebo tučné potraviny, které mají tendenci negativně ovlivňovat váš lipidový profil. Některé vědecké studie dokonce prokázaly, že nedostatek spánku je spojen se zvýšením LDL cholesterolu a také s různými metabolickými nerovnováhami.
Příliš dlouhé spaní nemusí být nutně řešením
I když nedostatek spánku může narušit metabolickou rovnováhu, spánek mnohem déle, než je nutné, také není ideální. Japonská studie ukázala , že spánek méně než 5 hodin za noc, ale i více než 8 hodin, by mohl souviset s vyšší hladinou LDL cholesterolu. Vědci se domnívají, že tato extrémní doba trvání by mohla odrážet širší metabolické nebo zdravotní poruchy, ačkoli přesné mechanismy je třeba teprve objasnit.
Cílem není trávit v posteli více hodin, ale usilovat o pravidelnou dobu spánku, která vyhovuje vašemu rytmu. Pro většinu dospělých se zdá, že rozmezí 7 až 9 hodin nejlépe podporuje kardiovaskulární zdraví.
Stres, další dílek skládačky
Není možné mluvit o spánku, aniž bychom zmínili stres. Kardiologové nám připomínají , že chronický stres stimuluje produkci hormonů, které mohou zvyšovat krevní tlak a zrychlovat srdeční tep. Problém je v tom, že stres také narušuje spánek. A když se noci stanou nepravidelnými nebo příliš krátkými, může se zhoršit metabolická nerovnováha. Je to začarovaný kruh, který může být těžké prolomit.
Práce na zvládání stresu proto může mít nepřímý pozitivní vliv na váš cholesterol. Fyzická aktivita, relaxace, dechová cvičení, čtení nebo uklidňující večerní rutina mohou pomoci vašemu tělu zpomalit a podpořit klidnější spánek.
Stručně řečeno, nadbytek LDL cholesterolu může podporovat hromadění plaku v tepnách a zvyšovat riziko infarktu nebo mrtvice. Spánek není ztráta času; je to čas, kdy se o vás vaše tělo stará. Spánkem 7 až 9 hodin za noc poskytujete svému tělu ideální podmínky pro fungování vlastním tempem a podporujete dlouhodobé kardiovaskulární zdraví.