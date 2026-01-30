Tato měsíční aktivita by mohla zlepšit pohodu mnoha žen

Šťastné ženy mají tajnou zbraň proti depresi a ta se jmenuje „sesterství“. Když se cítí skleslé nebo skleslé, nepředepíší si lázeňský den ani nákupní horečku, ale dávku kamarádek. Podle velmi seriózních studií je setkávání s přáteli vynikající terapií. Recept na dobrou společnost, který se obnovuje každých 22 dní.
Dívčí večery venku: vědecky uznávaný wellness rituál
Co kdyby váš nejlepší antidepresivum mělo název skupiny na WhatsAppu a tvar scény ze shledání z Gossip Girl? Co kdyby odpověď na vaše každodenní trápení spočívala v přespávaní u páru plném drbů, natáček a čokoládových pamlsků? Vaším tísňovým číslem, když se všechno zhroutí nebo když se život stane příliš vážným, je nepopiratelně číslo mobilního telefonu vaší kamarádky. Hlasové zprávy, které zní jako podcasty a sentimentální psané brainstormingy, však nenahradí dívčí večer doma. Víte, ten druh, který muži považují za kýčovitý a nezajímavý, ale který má účinek silného uklidňujícího prostředku.
Ať už je to útulný čajový chvilka, živé karaoke , neformální večeře doma nebo setkání s přáteli, kteří se starají o pleť, dívčí večery doma se zdají být téměř nezbytné, když se cítíte skleslé. Potřebujete svou dávku sesterství, abyste se znovu spojili jako elita z Upper East Side v obývacím pokoji Blair Waldorfové. A podle studií na toto téma mohou dívčí večery doma doplnit hladinu dopaminu. Jsou stejně regenerační jako koupele v gongové lázni a meditační sezení.
Podle průzkumu společnosti Talker Research z roku 2011 78 % dotázaných žen uvedlo, že potřebují dívčí večer každých 22 dní, aby se načerpaly nové síly. A z vlastní zkušenosti víte, že z tohoto setkání s tématem „dívčí síly“ odejdete s lehkostí, povzbuzeným sebevědomím a zvednutou náladou. Uvědomte si, že to není jen příjemný „pocit“. Dívčí večery, často obviňované z povrchnosti a bezvýznamnosti, jsou ve skutečnosti protilátkou na depresi.
Chvíle sesterství stejně prospěšné jako terapeutické sezení
Pokud by si ženy mohly vybrat, raději by se sešly se svými přítelkyněmi a střídaly se v navzájem svěřování se při poslechu písně „Who Run the World“ , než aby se zúčastnily večeře při svíčkách, byť jen takové, která připomíná tu z La La Landu. Čísla mluví sama za sebe: 62 % dotázaných uvedlo, že by si před romantickou večeří s partnerem daly přednost dámskému večeři.
Dívky se navíc zcela uvolní, když jsou se svými nejbližšími přáteli. Ve skutečnosti 83 % žen dává přednost nestrukturovaným rozhovorům před plánovanými aktivitami. Dívčí večery, nepředvídatelné a prokládané anekdotami, které by nevinné uši neslyšely, jsou obohacující, katarzní, vzrušující a naplňující. Zkrátka, není dost přídavných jmen, aby se vyjmenovaly nesmírné výhody. Je to komplexní léčba.
Studie z roku 2022 , kterou provedli dva výzkumníci z University of Santa Barbara ve Spojených státech, prezentuje tyto večery jako dekompresní komoru, útočiště před chaosem, způsob, jak se uvolnit. „Ženy se s větší pravděpodobností navzájem svěřují, sdílejí své emoce a opírají se jedna o druhou ve stresových chvílích,“ což vede k „významným psychologickým výhodám,“ odhaluje studie. To vše díky strategii „starat se a spřátelit se“ – jinými slovy, péči a vytváření pout. Tyto dívčí večery jsou stejně osvobozující jako rozbíjení věcí v chlupatém pokoji a stejně uklidňující jako objímání stromů hluboko v lese.
Ponaučení z příběhu: volat přátelům je dobré, ale vidět se s nimi je ještě lepší.
Organizace dívčích večírků je někdy opravdová výzva. Mezi tou, která má každý večer kurzy keramiky, druhou, která kempuje v posilovně do 22 hodin, a královnou party, která má vždycky přeplněné programy, je těžké zkoordinovat programy všech. Abyste našli ten správný termín, musíte si to prakticky naplánovat rok dopředu, zatímco v dospívání stačí jediné krycí jméno, aby se všechny shromáždily na jednom místě.
Přesto si to, co v době textových zpráv a digitálních setkání můžete považovat za volitelný večer, zaslouží znovu stát prioritou. Neodmítneme dobrý dvouhodinový hovor, který by dal světu do pořádku v pyžamu. Dramatické hlasové zprávy, šeptání „počkej, povím ti to“ pod peřinou, rychlé rozbory mezi zastávkami metra – to vše je vzácné. Šetří to dny, zmírňuje úzkosti a udržuje spojení živé. Ale buďme upřímní: nic nenahradí skutečný život, 3D zážitek, přítomnost, která zabírá místo na gauči.
Vidět své přátele je naprostý smyslový zážitek. Jsou to jejich výrazy, když někoho beze slova soudí. Jsou to pohledy, které mluví za vše. Je to energie, která proudí, ticho, které není trapné, výbuchy smíchu, které jsou příliš hlasité a příliš intenzivní. Po telefonu si povídáte. V reálném životě spolu žijete.
Telefonování udržuje plamen při životě. Vídání se přilévá olej do ohně. Na obou záleží, ale společný smích u stolu vždycky překoná rozesmátý emoji. Někdy je pohodlná postel našich přátel stejně příjemná jako gauč terapeuta.