„Detox od kortizolu“: módní výstřelek, nebo skutečná tělesná potřeba?

Kortizol, slovo dříve vyhrazené pro lékařský žargon, je nyní jedním z nejpopulárnějších hashtagů na TikToku. Tento hormon, dříve omezený na vědecké časopisy, je nyní veřejným nepřítelem číslo jedna. Uživatelé internetu ho viní ze své nespavosti, výkyvů nálad a nízkého libida. Proto se pouští do „detoxikace od kortizolu“, aby „znovu vyvážili své tělo a mysl“.
Co přesně je kortizol?
Všichni o tom teď mluví. Na sociálních sítích je tento termín, kterému kdysi rozuměli jen studenti medicíny a autoři diplomových prací, středem pozornosti, a to ne nutně ze správných důvodů. Protože ne, kortizol není jen další vynález kosmetické technologie, ani laboratorně vytvořená přísada, která vám prodlouží život o pár let. Není to ani nakažlivý virus, i když ho uživatelé internetu zahánějí jako chřipku uprostřed zimy.
Kortizol, antagonista dopaminu, je neviditelný jed těla, prokletí pohody. Alespoň tak ho popisují uživatelé internetu, kteří o něm šíří dezinformace. Pokud vám toto slovo stále není známo, pravděpodobně nejste příliš technicky zdatní nebo vás nijak zvlášť nezajímají titulky časopisů o zdraví. Kortizol, známý také jako stresový hormon, je všude na TikToku a je vykreslován jako problémový člověk. Přesto není úplně zlomyslný.
Reguluje váš krevní tlak, zabraňuje nákaze všemi bakteriemi , které se vznášejí ve veřejné dopravě, a chrání vás před drobnými zraněními díky protizánětlivé reakci. Je to také to, co vás každé ráno dostane z postele a dodá vám energii doběhnout na autobus, když se zpozdíte.
„Detox od kortizolu“: spíše mýtus než realita
Uživatelé internetu, kteří se pouští do malého jarního úklidu svého těla, provádějí „detoxikaci od kortizolu“. Jako by se jednalo o toxin, který se snadno eliminuje. Kortizol však nezmizí přes noc jako vydatné jídlo doprovázené očistným bylinným čajem. „Detoxikace od kortizolu“, která má téměř podobu duchovního pobytu, je ve skutečnosti nesprávné označení. Z fyziologického hlediska je to prostě nemožné. Snaha odstranit kortizol z těla by byla jako odstranění kypřicího prostředku z chleba nebo mouky z těstovin: odstraňujete tím prvek nezbytný pro jejich samotnou existenci.
Ti, kteří vymění intenzivní cvičení za jemné protahování a otevírají knihy místo zapnutí televize v naději, že se zbaví kortizolu, si zdaleka neuvědomují, že tento hormon je skutečným „palivem“. „Kortizol pomáhá mobilizovat energetické rezervy, posilovat imunitní systém, snižovat záněty a odvádět energii od trávení, reprodukce a růstu,“ vysvětlil Jeffrey Blumberg, profesor výzkumu na Tufts' Friedman School of Nutrition Science and Policy. Existuje také méně „barbarský“ trik, jak s tímto hormonem koexistovat, než aby se jím nechali ovládat.
Regulace hladiny kortizolu, opravdu dobrý nápad
I když je „detoxikace kortizolem“ spíše marketingovým sloganem než vědeckou realitou, stále můžete znovu získat kontrolu nad tímto hormonem, který má nespravedlivou pověst. Cílem není hormon eliminovat, ale zabránit tomu, aby zůstal příliš dlouho ve zvýšené hladině. Pokud je tělo neustále stimulováno stresujícím životním stylem, může se vyčerpat a rozvinout obzvláště oslabující příznaky. Cushingův syndrom je nejextrémnějším příkladem.
Za normálních okolností kortizol sleduje přesný rytmus: ráno stoupá, aby nám pomohl nastartovat den, a poté v průběhu dne postupně klesá. Chronický stres, nedostatek spánku, duševní přetížení nebo nadměrný čas strávený u obrazovky však mohou tuto přirozenou rovnováhu narušit. Právě v tomto okamžiku někteří lidé pociťují přetrvávající únavu, podrážděnost nebo poruchy spánku.
Odborníci se shodují na jedné věci: spíše než mluvit o „detoxikaci“ je přesnější hovořit o „regulaci“. A dobrou zprávou je, že toho lze dosáhnout jednoduchými kroky, které jsou často mnohem dostupnější než předražené wellness programy prodávané na sociálních sítích. „Neexistuje žádný zázračný lék na regulaci hladiny kortizolu , ale máme známé strategie pro zvládání stresu , včetně zdravé stravy, pravidelné fyzické aktivity a meditace neboli mindfulness,“ vysvětluje odborník.
Stručně řečeno, slavný „detox kortizolu“ sice neexistuje, ale touha pečovat o svůj nervový systém je velmi reálná. A pokud má tento trend alespoň jednu výhodu, pak je to, že nám připomíná, že odpočinek, klid a naslouchání sami sobě nejsou luxus… ale skutečné potřeby.