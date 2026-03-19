Senzorické přetížení: to jsou signály, které mnoho lidí ignoruje.

Parfém vašeho kolegy na vás útočí pokaždé, když jdete kolem, hluk ledničky vás posedne natolik, že si musíte nasadit špunty do uší, a výrazy obličeje vašeho partnera vás přivádějí k zuřivosti. Pokud máte napjaté smysly a reagují na sebemenší podnět, můžete trpět senzorickým přetížením, což je další aspekt úzkosti.
Senzorické přetížení, kdy jsou smysly nasycené
I sebemenší věc vás dráždí. Cinkání vidličky na talíři, klapnutí rukou na klávesnici, zvuk pantoflí na parketové podlaze, vůně kávy v kanceláři s otevřeným prostorem, vůně smaženého jídla linoucí se z restaurací, výfukové plyny, záře pouličních lamp. Cítíte se zahlceni okolím a dokonce i kýchání vašeho partnera vám leze na nervy. Nakonec vše prožíváte intenzivněji, jako by váš vnitřní objem byl na vrcholu a vaše tělo prožívalo každý pocit v rozšířené realitě.
Zpočátku své nepohodlí bagatelizujete tím, že ho svádíte na menstruaci, která právě začíná, nebo dojdete k nejjednoduššímu závěru: „Jsem teď prostě na hraně.“ Někdy je to však známka senzorického přetížení, menstruace, kdy jste dosáhla svého limitu. Například bzučení ventilátoru počítače, kterého jste si nikdy předtím nevšimla, se najednou stane nesnesitelným. Stejně tak jasný záblesk lampy v lékárně, který na vás prakticky křičí a nutí vás odvrátit zrak.
„K senzorickému přetížení dochází, když má mozek potíže s interpretací, prioritizací nebo zpracováním senzorických informací. Poté vyšle tělu signál, že je čas se od těchto senzorických podnětů stáhnout. Tato zpráva vyvolává pocity nepohodlí a paniky,“ vysvětluje zdravotnická publikace Medical News Today . Senzorické přetížení může zažít kdokoli, ale někteří lidé jsou k němu více predisponovaní. To platí zejména pro ty, u kterých je diagnostikována porucha autistického spektra nebo ADHD. Jsou přecitlivělí na okolní svět. To vysvětluje, proč v supermarketu nosí sluchátka s potlačením hluku a zakrývají si oči, když čelí jasnému zářivkovému světlu.
Příznaky, od těch nejzřetelnějších až po ty nejzákeřnější
Senzorické přetížení se ne vždy projevuje dramaticky. Někdy se vkrádá nenápadně, dokud tělo nespustí poplach. První příznaky se mohou zdát neškodné: neobvyklá podrážděnost, náhlá touha utéct z hlučného místa nebo únava, která udeří jako tuna cihel uprostřed dne.
Někteří lidé cítí naléhavou potřebu se izolovat, jako by si jejich mozek vyžadoval okamžitou přestávku. Konverzace je obtížné sledovat, zvuky se překrývají a sebemenší podnět se zdá být zesílený. Příliš mnoho jasného světla, příliš silný zápach nebo příliš hlasitá hudba pak mohou vyvolat skutečné nepohodlí.
U jiných se senzorické přetížení projevuje fyzicky: bolestmi hlavy, napětím v krku, palpitacemi nebo pocitem tísně na hrudi. Tělo přejde do „bdělého“ režimu, jako by se chránilo před neviditelným nebezpečím. Tento jev je také úzce spjat s nervovým systémem, který se snaží filtrovat všechny informace přicházející z okolí.
Můžete pociťovat strašné nepohodlí z pocitu sametového oděvu, stejně jako byste mohli ztuhnout při zvuku židle škrábající o podlahu. Senzorické přetížení vám dává pocit, že se nacházíte v nepřátelském prostředí, kde každý podnět vnímáte jako útok.
Jak můžeme zmírnit toto senzorické přetížení?
V závislosti na závažnosti může být senzorické přetížení obzvláště vysilující. Nutí vás odmítat pozvání, izolovat se a přehodnotit určité návyky, dokonce se zbavit jednoduchých radostí. Dobrou zprávou je, že existují způsoby, jak tento vnitřní nepokoj uklidnit. Prvním krokem je často rozpoznat, co přetížení spouští. Je to neustálý hluk kanceláře s otevřeným prostorem? Příliš jasná světla supermarketu? Přeplněná veřejná doprava na konci dne? Identifikace těchto faktorů vám umožní předvídat a lépe se chránit. Můžete si vést deník, do kterého si zaznamenáváte všechny rušivé prvky, které vás přemáhají.
Někteří lidé nacházejí úlevu omezením stimulace kolem sebe: poslechem tiché hudby se sluchátky, ztlumením světel doma nebo pár minut ticha po náročném dni. Senzorické přestávky, jako je procházka v parku, hluboké dýchání nebo jen zavření očí na chvíli, mohou také pomoci mozku resetovat. Medical News Today také zmiňuje „bezpečné zóny“, místa, kde se můžete „uchýlit“, jako jsou toalety nebo prázdné zasedací místnosti.
Senzorické přetížení v konečném důsledku není ani rozmarem, ani známkou křehkosti. Často je to signál, že tělo dosáhlo svého limitu a potřebuje zpomalit.