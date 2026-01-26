Tlak, pohledy ostatních, vyčerpání: tyto dospívající dívky se sportu obracejí zády.

Sportování by mělo být synonymem pro potěšení a pohodu. Pro mnoho dospívajících dívek se však tento zážitek stává zdrojem stresu a nepohodlí. Ve Francii, stejně jako v zahraničí, se objevuje znepokojivý trend: dívky s přibývajícím věkem postupně přestávají s fyzickou aktivitou.
Když se tělo stane překážkou
Puberta je obdobím intenzivní transformace a tělo dospívajících se může někdy cítit nepříjemně. Ve Francii 63 % dospívajících dívek přiznává, že se kvůli svému vzhledu stydí, což je hlavní překážkou pro účast ve sportu. Tato realita není specifická pouze pro Francii: ve Spojeném království 43 % dívek přestává sportovat a uvádí podobné důvody, od problémů s vnímáním vlastního těla až po menstruaci, nemluvě o strachu z odsouzení od ostatních.
Na druhé straně Atlantiku kanadská studie odhaluje, že každá třetí dospívající dívka se vzdává sportu do 16 let. Důvody jsou stejné: fyzické změny, ale také nedostatek inspirativních vzorů a vhodného vedení. Tato čísla slouží jako připomínka toho, že vztah k tělu dospívajícího je univerzální problém, který si zaslouží pozornost a soucit.
Životní styl, který potlačuje touhu po pohybu
Kromě obav o fyzickou zdatnost představují další překážku časová omezení. Více než polovina francouzských dospívajících dívek (57 %) uvádí, že jejich nabitý program jim ponechává jen málo prostoru na sport. Americké studie tento trend potvrzují: dívky z méně privilegovaných prostředí dvakrát častěji přestávají sportovat než jejich mužští protějšky kvůli nedostatku času, dostupného vybavení nebo rodinné podpory.
Pozdní hodiny, dlouhé cesty a nedostatek sportovních zařízení určených pro ně ztěžují účast, ba dokonce ji odrazují. Toto pozorování ukazuje, že bariéra není jen psychologická: je také logistická a sociální.
Pohled druhých: univerzální břemeno
V šatně i na hřišti může být úsudek paralyzující. Ve Francii 40 % dospívajících dívek uvádí, že se cítí ponížené způsobem, jakým se na ně ostatní dívají. Ve Spojeném království tento pocit stoupá na 68 % a je umocněn standardy propagovanými na sociálních sítích.
V Kanadě se některé mladé dívky rozhodnou skončit s týmovými sporty jednoduše proto, aby se vyhnuly „odhalování svých těl“ nebo zesměšňování vrstevníků. Tento společenský tlak v kombinaci se strachem z odsouzení ostatními přispívá k vytváření prostředí, kde sport přestává být potěšením a stává se zdrojem úzkosti.
Únava a sportovní vyhoření
Zdá se, že dospívající dívky po celém světě jdou stejnou cestou: rostoucí nároky školy, společenského života a digitálních technologií ponechávají jen málo prostoru pro sport. Pokud se sportuje závodně, může dokonce vyvolat další stres. Mladé ženy jiné barvy pleti nebo ze znevýhodněného prostředí čelí ještě větším překážkám, které zhoršují jejich odcizení sportu a jeho důsledky pro jejich fyzické a duševní zdraví.
Řešení, která mění pravidla hry
Vzhledem k této situaci se několik iniciativ jeví jako povzbudivých. Studie MGEN-Kantar doporučuje zejména vhodnou otevírací dobu (17–19 hodin), vhodně umístěná zařízení, flexibilní lekce a podpůrný dohled. Tyto myšlenky nacházejí odezvu i jinde ve světě:
- V Kanadě program „She Plays“ nabízí nesoutěžní aktivity zaměřené na zábavu a sebevědomí.
- Ve Spojeném království pomáhá program „This Girl Can“ dospívajícím dívkám znovu se spojit se sportem bez tlaku na výkon.
- V Austrálii si program „Girls Make Your Move“ klade za cíl snížit míru předčasného ukončení školní docházky tím, že sport bude inkluzivnější a viditelnější.
Tyto iniciativy ukazují, že nasloucháním a adaptací je možné dospívajícím dívkám vrátit touhu po pohybu, a to při respektování jejich rytmu a těla.
Nouzová situace v oblasti veřejného zdraví
Pokles zájmu dospívajících dívek o sport není jen pomíjivým módním výstřelkem: ovlivňuje fyzické i duševní zdraví. Méně fyzické aktivity vede ke zvýšenému sedavému chování, riziku přibírání na váze, menstruačním problémům, ale i k úzkosti, izolaci a ztrátě sebevědomí. Ve Francii téměř každá druhá dívka přestává sportovat mezi 13. a 18. rokem věku. WHO odhaduje , že celosvětově 84 % dospívajících dívek nesplňuje minimální doporučení pro fyzickou aktivitu.
Vrátit dospívajícím dívkám radost z pohybu proto není jen otázkou výkonu: jde o zdraví, pohodu a sebevědomí. S řešeními na míru je možné proměnit sport v pozitivní, dostupný a osvobozující zážitek pro všechny.