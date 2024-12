Combien de carrés de chocolats par jour peut offrir des bénéfices pour la santé ?

Le chocolat, ce délice intemporel qui séduit nos papilles depuis des siècles, est bien plus qu’une simple gourmandise. Le chocolat noir en particulier, riche en flavonoïdes (des antioxydants), peut offrir des avantages pour la santé cardiovasculaire et cognitive. Mais alors combien de carrés de chocolat par jour doit-on savourer pour profiter pleinement de ses bienfaits ?

Quantité recommandée

Derrière son goût réconfortant, le chocolat, cache une richesse en nutriments impressionnante. Il contient des flavonoïdes, ces molécules magiques aident à réduire l’inflammation, améliorent la circulation sanguine et protègent le cœur. Mais attention, tous les chocolats ne se valent pas. Le chocolat noir (à partir de 70 % de cacao) est celui qui concentre le plus de bienfaits, tandis que le chocolat au lait et le chocolat blanc sont davantage de petits plaisirs sucrés sans réel apport bénéfique pour la santé.

Les expert·e·s s’accordent généralement à dire qu’une consommation de 10 à 30 grammes de chocolat noir par jour (environ 2 à 4 carrés, selon la taille) peut offrir des bénéfices pour la santé. Au-delà de cette quantité, les calories et le sucre risquent de prendre le dessus, contrebalançant les bienfaits potentiels.

Les bienfaits potentiels du chocolat noir

Amélioration de la santé cardiovasculaire : les flavonoïdes présents dans le chocolat noir peuvent aider à améliorer la circulation sanguine, réduire la pression artérielle et protéger contre les maladies cardiaques.

Propriétés antioxydantes : le chocolat noir est riche en antioxydants qui peuvent aider à combattre les radicaux libres et à réduire l'inflammation dans le corps.

Amélioration de la fonction cérébrale : certains composés du chocolat noir peuvent favoriser une meilleure fonction cognitive et améliorer l'humeur.

Réduction du risque de diabète : le chocolat noir peut aider à réguler la sensibilité à l'insuline.

Attention cependant à ne pas tomber dans certains pièges. Le chocolat noir est une excellente option, mais si vous optez pour des versions aromatisées (au caramel, à la noisette…), elles peuvent contenir beaucoup plus de sucre et de graisses.

Si vous êtes un·e amateur·rice de chocolat, voici quelques astuces pour le consommer intelligemment :

Au petit-déjeuner : ajoutez un carré de chocolat noir à votre bol de porridge ou votre tartine de beurre de cacahuète. Un coup de fouet garanti !

En dessert : préférez un carré ou deux avec un fruit, comme une banane ou une poire. C'est sain, gourmand, et ça calme les envies de sucre.

En en-cas : plutôt que de vous tourner vers une barre chocolatée industrielle, savourez un ou deux carrés de chocolat noir avec une poignée de noix.

Le chocolat peut ainsi être votre allié santé, à condition de le consommer intelligemment et de privilégier des produits de qualité. En savourant 2 à 4 carrés de chocolat noir par jour, vous combinez plaisir et bienfaits pour la santé. Et entre nous, quoi de mieux qu’un carré de chocolat pour adoucir les moments de la journée ?