Cítíte se vyčerpaní ze své společenské energie? Terapeuti vysvětlují, jak se dobít bez pocitu viny.

Mezi triviálními rozhovory o počasí, nucenými úsměvy na společenských setkáních a přetvářkou u velkých stolů se naše sociální baterie rychle vybíjejí. A na rozdíl od mobilních telefonů nestačí je jen zapojit do zásuvky. Nastránkách časopisu Self se Laurie Helgoe, PhD. v psychologii a docentka klinické psychologie na Univerzitě v Augsburgu, podělí o aktivity, které tyto přetížené sociální baterie dobijí.
Když je sociální baterie v kritickém stavu
Udržet si ve společnosti dobrý vzhled není snadný úkol. Musíme neustále podávat výkony, vést neuvěřitelně nudné rozhovory a pevně si držet společenskou masku, zatímco uvnitř jsme na pokraji nervového zhroucení. A aby toho nebylo málo, vstřebáváme všechny negativní emoce kolem nás jako houba .
Obecně víme, kdy je naše sociální baterie zcela vybitá. Zíráme do prázdna, kýváme hlavou, aniž bychom se účastnili konverzací, a cítíme silnou potřebu samoty. A to natolik, že naším jediným útočištěm je toaleta. Tento pocit nasycení nastupuje rychle, po několika formálních, bezduchých rozhovorech o počasí nebo improvizovaných terapeutických sezeních s nekonečně upovídanými kolegy. „Když komunikujete s ostatními, zpracováváte velké množství informací, a pokud je jich najednou příliš mnoho, není divu, že se cítíte zahlceni nebo máte potíže s relaxací,“ ujišťuje Dr. Helgoe.
Nemáme však žádný návod, jak se znovu spojit sami se sebou a překonat tuto sociální únavu, kterou zřejmě dokáže zmírnit pouze hibernace. Zatím se nedokážeme zapojit do sítě a dobít se elektřinou pomocí katétru. Na druhou stranu si můžeme předepsat chvíle pohody.
Ponořte se do imaginárního světa
Abychom si dobili zcela vybité sociální baterie, není třeba týdenního tichého ústraní. Kniha beletrie je dobrou náhradou a sama o sobě stačí k tomu, aby nám dodala energii. Přirozeně povzbuzuje k uvolnění a skutečně nás odpojuje od našeho reálného světa. Necháme se unášet stránkami a děj nás natolik pohltí, že zapomeneme na své starosti. Tím, že projdeme dveřmi do paralelních světů, ať už obývaných fantastickými tvory nebo hrozivými příšerami, se efektivně odvracíme od toho, co nás stresuje. Je to naše úniková cesta. Náš vlastní osobní únik leží na druhé straně obálky.
Změna prostředí
Když je vaše sociální energie na nule a přeháníte lidskou interakcí, jediné, co chcete, je zalézt pod peřinu a přepnout do režimu letadlo. Tato odbornice má pro nás však jiný plán. Místo toho, abychom zůstali uzavřeni ve zdech své ložnice a bojovali s touto sociální kocovinou, doporučuje nadýchat se čerstvého vzduchu, změnit prostředí (s využitím jakýchkoli dostupných prostředků). Není třeba naskakovat do prvního vlaku, který přijede, ani podstupovat digitální detox hluboko v horách.
Existují i méně radikální způsoby, jak najít klid. Sezení na lavičce v parku, poslouchání zpěvu ptáků, ústup do lesa nebo vyzkoušení „ barevné procházky “ – procházky vedené určitou barvou – to vše může být prospěšné. Cílem je omladit vaši mysl a příroda nabízí skutečný únik, terapii pod širým nebem. V tomto ohledu existuje mnoho vědeckých studií : kontakt s přírodou zklidňuje stres a snižuje úzkost. Navíc je to zdarma!
Přístup k únavě méně fatalistickým způsobem
Museli jsme poslouchat šéfa, jak mluví o maratonech, když už jen pomyšlení na to, že bychom běželi na autobus, nám nahánělo husí kůži. Vynaložili jsme nadlidské úsilí, abychom projevili zájem o rodinné fotografie našeho kolegy, který procházel 500 snímků ze své poslední dovolené.
Když odcházíme ze stresující společenské události, máme tendenci si v hlavě přehrávat dané scény a tyto flashbacky nás dráždí téměř víc než přítomnost. Proto je podle Dr. Helgoe důležité udělat krok zpět a soustředit se na ty příjemnější části. Všechno je otázkou úhlu pohledu. Takže místo naříkání nad nekonečným večerem a monology kolegy se můžeme radovat z toho, že jsme snědli lahodné jednohubky a navázali nová spojení.
Relaxujte bez starostí
Je běžnou mylnou představou, že k dobití energie a tolerance k ostatním je nutné navštívit thalassoterapeutické lázně nebo si rezervovat celé lázně. Klíčem je však jednoduchost. Neexistují žádná zázračná řešení, jen techniky přizpůsobené každému jednotlivci. Někteří lidé jsou naprosto spokojeni se svou vlastní společností a zůstávají ve své vlastní bublině, zatímco jiní si chtějí udržet alespoň nějaké spojení s okolním světem. Dr. Helgoeová ze své strany není zaujatá. Prostě doporučuje vyhýbat se přeplněným místům a smyslovému přetížení , které s nimi souvisí. Podle ní kino nabízí skutečný oázu klidu. „Je to sdílený a příjemný okamžik klidu,“ říká.
Vyberte si regenerační aktivitu, která nás baví
V době sociálních médií je lákavé napodobovat trendy wellness aktivity. Možná bychom chtěli vyzkoušet pilates, objímat stromy, cvičit jógu obklopeni štěňaty, křičet v chlupatých pokojích nebo pít olivový olej s tibetskými zpívajícími mísami v pozadí. Tyto aktivity nám však nejsou vždycky vhodné a místo toho, aby nás uvolňovaly, mají často opačný účinek. Naslouchat vlastním potřebám není volitelné, je to nezbytné.
Když vaše sociální baterie slábne a začnete se dráždit i při sebemenším „ahoj“, musíte vědět, jak si stanovit priority.