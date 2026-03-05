Tyto překvapivé věci, které tělo dělá během spánku

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : KATRIN BOLOVTSOVA/Pexels

Každou noc, když spíte, vaše tělo pracuje v zákulisí s působivou přesností. Spánek zdaleka není jen pouhou pauzou, ale obdobím intenzivní aktivity a nezbytné regulace. Zde je 8 úžasných faktů, které ukazují, kolik překvapení vaše noci skýtají.

1. Spaní ve dvou fázích bylo kdysi běžné

Dnes si spánek představujeme jako dlouhý, nepřetržitý blok. Přesto Evropané po staletí spali ve dvou odlišných obdobích. Usínali brzy večer, budili se uprostřed noci, aby si četli, povídali si nebo se modlili, a pak zase spali až do rána. Tento dvoufázový rytmus byl součástí každodenního života před příchodem moderního osvětlení a současných návyků.

2. Váš mozek zůstává velmi aktivní

Když spíte, vaše tělo se postupně zpomaluje: teplota vašeho jádra klesá přibližně o jeden stupeň, dýchání se zklidňuje a srdeční frekvence se snižuje. Váš mozek však zůstává plně aktivní. Třídí vzpomínky, posiluje paměť, reguluje emoce a analyzuje informace shromážděné během dne.

3. Váš mozek se čistí

Během spánku vstupuje do hry málo známý systém: glymfatický systém. Tato síť umožňuje cirkulaci mozkomíšního moku a odstraňování určitých odpadních produktů vznikajících při mozkové činnosti. Mezi ně patří proteiny spojené s neurodegenerativními onemocněními. Stručně řečeno, spánek doslova umožňuje vašemu mozku, aby se sám očistil.

4. Nedostatek spánku může ovlivnit váš hlad

Nedostatek spánku neovlivňuje jen vaši hladinu energie, ale také hormony, které regulují chuť k jídlu. Leptin, který signalizuje pocit sytosti, se snižuje, zatímco ghrelin, který stimuluje hlad, se zvyšuje. V důsledku toho můžete pociťovat větší chutě, často na sytá a chutná jídla.

5. Váš imunitní systém je posílen

Během noci vaše tělo uvolňuje cytokiny, proteiny nezbytné pro imunitu. Pomáhají bránit se infekcím a podporují obnovu tkání. Tento proces vysvětluje, proč dobrý spánek pomáhá tělu efektivněji se zotavit po nemoci nebo zranění.

6. Někteří lidé přirozeně potřebují málo spánku

Existují jedinci, kteří jsou schopni spát pouze 4 až 6 hodin v noci a přitom zůstat naprosto zdraví. Někdy se jim říká „krátkospáčové“. U těchto lidí jim určité genetické variace umožňují projít regeneračními fázemi spánku rychleji než většině ostatních.

7. Sny nejsou vždy barevné

Ačkoli většina snů je barevných, malé procento populace uvádí, že sní pouze černobíle. Vědci se domnívají, že tento jev by mohl souviset s vizuálním prostředím, ve kterém lidé vyrůstali. Před širokým rozšířením barevné televize a filmu byly černobílé sny mnohem běžnější.

8. Příliš dlouhé spaní může také způsobit problémy

Často mluvíme o dopadech nedostatku spánku, ale pravidelné spaní déle než 9 hodin může být také spojeno s určitými zdravotními riziky. Studie prokázaly souvislosti s nadváhou, cukrovkou a některými kardiovaskulárními onemocněními. Přesné mechanismy jsou stále objasňovány, ale zdá se, že klíčem je rovnováha.

Spánek tedy není jen dobou nečinnosti. Vaše tělo během této doby nadále provádí životně důležité funkce. Každá noc se tak stává skutečnou biologickou dílnou, kde se o vás vaše tělo stará, často aniž byste si to uvědomovali.

