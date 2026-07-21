Může Měsíc skutečně ovlivnit menstruaci? Zde je to, co říká věda.

Měsíc vždy fascinoval lidi a živil řadu přesvědčení, zejména těch, která se týkala menstruačního cyklu. Vzhledem k jejich téměř identické délce trvání je lákavé představit si mezi nimi souvislost. Co ale ve skutečnosti říká vědecký výzkum? Odpovědi jsou složitější, než by se mohlo zdát.
Víra, která přetrvává po staletí
Myšlenka, že Měsíc může ovlivňovat menstruaci, není nová. V mnoha kulturách je toto nebeské těleso spojováno s plodností, tělesnými cykly a ženskostí. Tato teorie je založena zejména na jednoduchém pozorování: lunární cyklus trvá přibližně 29,5 dne, zatímco menstruační cyklus má průměrnou délku 28 dní.
Kromě toho se často zmiňuje ještě jedno srovnání: pokud Měsíc ovlivňuje příliv a odliv, proč by neměl mít vliv na naše těla? Tato hypotéza byla kvůli nedostatku spolehlivých vědeckých důkazů dlouho považována za mýtus.
Studie znovu oživuje debatu
V roce 2021 poskytl tým německých vědců vedený chronobioložkou Charlotte Helfrich-Förster nové poznatky. Vědci studovali data od 22 žen, které sledovaly své menstruační cykly v průměru po dobu patnácti let.
Jejich analýza odhaluje, že se někdy může vyskytnout synchronizační jev. U některých účastnic, jejichž cykly trvaly déle než 27 dní, se zdálo, že menstruace dočasně korelace s cykly měsíčního světla a gravitace. Tato korelace však nebyla ani konstantní, ani univerzální. Objevovala se periodicky a pak mizela, aniž by se u jednotlivých osob řídila stejným vzorem.
Spojení, které se časem zdá být blednoucí
Vědci také pozorovali, že tato synchronizace se s věkem stává méně častou. Svou roli by mohl hrát i další faktor: náš moderní životní styl. Vystavení umělému světlu, ať už z pouličních lamp nebo obrazovek, by mohlo narušit biologické rytmy, které byly kdysi opět ovlivněny přírodními cykly. Období, kdy se synchronizace zdála nejvýraznější, se shodovala s dlouhými zimními nocemi, kdy je měsíční svit častější.
Závěry je třeba interpretovat s opatrností
Ačkoli jsou tyto výsledky zajímavé, neumožňují nám dojít k závěru, že Měsíc systematicky ovlivňuje menstruaci. Studie je založena na omezeném počtu účastnic a pozorování se u jednotlivých osob značně liší. Sami autoři zdůrazňují, že k lepšímu pochopení těchto mechanismů a potvrzení nebo vyvrácení existence skutečné souvislosti bude nutný výzkum zahrnující větší vzorek.
Fascinující náskok, ale ne jistý
Věda dosud neposkytla definitivní důkaz o vlivu Měsíce na menstruační cyklus. Některá pozorování naznačují, že u některých lidí se může občas vyskytnout synchronizace, ale zůstává přerušovaná a zdaleka ne rozšířená.
Tato otázka (může Měsíc skutečně ovlivnit menstruaci?) slouží jako připomínka toho, že lidské tělo je složité a že mnoho faktorů, jako je prostředí, světlo a biologické rytmy, může nenápadně interagovat. To je další důvod, proč k těmto výsledkům přistupovat se zvědavostí… aniž bychom slibnou hypotézu proměnili v jistotu.