„Pinocchiův efekt“: Může nos skutečně prozradit lež?

Pohoda
Extrait du dessin animé Pinocchio

V řeči těla může lež prozradit několik fyzických signálů, ale existuje ještě přesvědčivější vodítko k odhalení pokusů o falešné informace. Až budete příště pochybovat o pravdivosti něčích slov, podívejte se na vzhled jeho nosu. Tento nezaměnitelný rys obličeje je vynikajícím detektorem lži. Vědci tomu říkají „Pinocchiův efekt“. Není třeba to hláskovat; znáte příběh o dřevěném mužíčkovi.

Co je to Pinocchiův efekt?

Jistě si pamatujete tento ikonický příběh o dobrodružstvích Pinocchia, živé loutky, kterou stvořil Geppetto. Malý chlapec s bezvládným tělem a kůží podobnou kůře má zvláštní vlastnost. Kdykoli se odváží lhát nebo byť jen trochu ohnout pravdu, jeho nos se protáhne jako větev nahnojená hnojivem. Je pro něj nemožné falšovat své příběhy nebo přikrášlovat realitu, aniž by riskoval následky a nevyvinul si obrovský nos schopný unést celý les. Jeho lži jsou stejně zřejmé jako nos na vaší tváři, a to nejen obrazně.

Tato bajka Carla Collodiho, adaptovaná studiem Disney, není tak triviální, jak se zdá. Autor Pinocchia, jehož jediným cílem bylo pobavit děti a ukolébat je, neúmyslně vylíčil vědecký jev, výsledek své fantazie. Španělští vědci z Univerzity v Granadě v tomto výzkumu pokračovali a z Pinocchia téměř udělali učebnicovou případovou studii.

Podle výsledků jejich studií dochází v případech klamné řeči nebo blafování k proměně nosu. Nezvětšuje se do délky, jinak bychom všichni měli na jeho místě chobot. Místo toho se nenápadně zvětšuje a zčervená na špičce, po stranách a kolem očí. To bylo vše, co stačilo k pojmenování této reakce: Pinocchiův efekt.

Vysvětlení tohoto kuriózního jevu

Výzkumníci k tomuto odhalujícímu závěru dospěli více než jen na základě dohadů. Těla ochotných podvodníků podrobili termovizi. Tento přístroj zachycuje tělesnou teplotu v reálném čase, neviditelně pouhým okem. Snímky mluví samy za sebe. Čich se jeví červenější než zbytek obličeje. A na rozdíl od Pinocchia, který je obětí poměrně dobře zvoleného magického kouzla, jsou lidské bytosti jednoduše podřízeny zákonům těla.

Tento „Pinocchiův efekt“, který nám umožňuje prohlédnout lži a odhalit potenciální podvodníky, je pravděpodobně způsoben sníženou aktivitou v mozkové tkáni (insula), což je část mozku, která řídí vědomí, systém odměn a regulaci tělesné teploty. Je to trochu jako vnitřní termostat, který se přepne do pohotovostního režimu. Stručně řečeno, ústa lžou, ale tělo říká pravdu.

Když tělo mluví hlasitěji než slova

Pinocchiův efekt se neomezuje pouze na pouhý otok nebo zarudnutí nosu. Je součástí série mikrofyziologických reakcí, které doprovázejí lhaní. Pocení , rozšířené zornice, změny srdeční frekvence a svalové napětí jsou ukazateli, které tělo aktivuje, když se snaží skrýt pravdu.

Nos mezitím funguje jako mimovolní vizuální signál. Rozšíření cév, způsobené stresem z lhaní, vede k lokálnímu zarudnutí a někdy i mírnému otoku. Účinek je nenápadný, ale detekovatelný termokamerami nebo pozorovatelem vyškoleným k interpretaci těchto signálů. Zkrátka tělo prozrazuje to, co se ústa snaží skrýt.

Pinocchiův efekt tedy dokonale ilustruje vnitřní fungování lidského těla. Zatímco tváře rudí stydlivostí a rty se našpulí v chvílích touhy, nos je velmi citlivý na lži a prozrazuje svého majitele. Každopádně se kreslené filmy Disney staly téměř lékařským slovníkem. Od komplexu Popelky po syndrom Zvonilky, ikonické postavy našeho dětství propůjčují svá jména různým neduhům.

Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Tento pacient, přezdívaný „pacient z Osla", popírá lékařské statistiky.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

