Je tato relaxační póza, zpopularizovaná na TikToku, opravdu vhodná pro každého?

Leží na zádech s nohama svisle opřenýma o zeď: pozice „Viparita Karani“ nasbírala na TikToku miliony zhlédnutí. Prezentována jako „rychlý protijed na stres a těžké nohy“ se zdá být jednoduchá, přístupná a téměř magická: je ale skutečně vhodná pro všechny typy postav a všechny zdravotní stavy?
Jógová pozice, která se stala virální
Viparita Karani, doslova „nohy o zeď“, je pozice z tradiční jógy. Jde o jemnou inverzi: ležíte na zádech a nohy si opřete o zeď nad úrovní srdce. Na rozdíl od techničtějších pozic, jako je stoj na ramenou, je tato pozice považována za pasivní a přístupnější.
Na sociálních sítích je často popisována jako nezbytný wellness rituál. Podle některých videí údajně stačí deset minut denně k podpoře krevního oběhu, uvolnění nervového systému a okamžitému pocitu lehkosti. Obraz je lákavý: vy, vaše podložka, zeď a chvilka na opětovné spojení se svým tělem.
@unefilleensweat Znáte výhody opřených nohou o zeď? Zvlášť po celodenní chůzi to opravdu pomáhá! #wellness #těžkénohy #lehkénohy #zadržovánívody #trávení #krevníoběh ♬ Estetika - Tollan Kim
Podpora pro těžké nohy
Z fyziologického hlediska tato myšlenka není absurdní. Zvednutím nohou využíváte gravitaci k usnadnění žilního návratu, tedy toku krve zpět k srdci. Po dlouhém dni ve stání nebo sezení to může dočasně pomoci zmírnit otoky a nepohodlí.
Lékařské instituce, jako je Cleveland Clinic, zdůrazňují , že zvednuté nohy mohou dočasně zmírnit pocit těžkých nohou. Jedná se však o opatření pro pohodlí, nikoli o lékařskou léčbu. Tato poloha může poskytnout příjemný pocit, ale nenahrazuje léčbu přetrvávajících problémů s krevním oběhem. Vaše tělo si někdy tyto jednoduché přestávky ocení. Pár minut ležení může mít smysl.
Skutečné tajemství: dýchání
Efekt „wow“, který je často po této pozici zaznamenán, nepochází pouze z pozice nohou. Do značné míry souvisí s kontextem, ve kterém ji praktikujete: klid, ticho, hluboké dýchání.
Pomalé a kontrolované dýchání aktivuje parasympatický nervový systém, který je zodpovědný za relaxaci. Výzkum Americké psychologické asociace ukazuje , že cvičení hlubokého dýchání mohou snížit stres a podpořit klid.
Jinými slovy, nemusí vás uvolňovat jen zeď, ale i samotný akt vědomého zastavení. Pozice se pak stává uklidňujícím rámcem pro zpomalení, naslouchání dechu a uvolnění napětí.
Postoj, který nevyhovuje každému
Navzdory zdánlivé jemnosti je Viparita Karani stále inverzní. A inverze, i ty mírné, se nedoporučují pro každého. Některé inverzní polohy mohou dočasně zvýšit nitrooční tlak.
- Lidé trpící například glaukomem by se proto měli tomuto typu držení těla vyhýbat nebo vyhledat lékařskou pomoc.
- Podobně v případech nekontrolované hypertenze, srdečních onemocnění nebo problémů s krční páteří je nejlepší se před pravidelným cvičením poradit s lékařem.
Pokud pociťujete nepříjemné pocity, neobvyklý tlak v hlavě, bolest krku nebo závratě, neignorujte tyto příznaky. Vaše tělo se vám snaží něco říct: naslouchat mu je aktem sebeúcty.
Stručně řečeno, pozice „nohou u zdi“ může být malým rituálem, který uvolní vaše nohy a zklidní vaši mysl. Stejně jako každá wellness praxe popularizovaná online si však zaslouží zvážení v kontextu. Co funguje jednomu člověku, nemusí nutně fungovat jinému. Místo slepého následování trendu si ho přizpůsobte svým vlastním potřebám. Pokud se v této poloze cítíte dobře a vaše zdraví vám to dovolí, užijte si ji naplno. Jinak existuje bezpočet dalších způsobů, jak se o sebe starat.