Digitální detox: jak dlouho trvá, než se člověk bez obrazovek bude cítit lépe?

Pohoda
Clelia Campardon
Dva dny, týden, měsíc… jak dlouho skutečně trvá, než se projeví účinky digitálního odpojení? Nedávné studie ukazují, že k tomu, abyste pocítili hmatatelné výhody pro mysl i tělo, není nutné se na dlouhou dobu vzdát všeho.

Mozek se digitálně přehřívá

Oznámení, zprávy, nekonečná videa: obrazovky neustále vyžadují naši pozornost. Tato neustálá stimulace udržuje mozek v umělém stavu bdělosti, což je zdroj stresu a kognitivní únavy. Podle několika studií v kognitivní psychologii tato hyperkonektivita narušuje cykly soustředění a podporuje podrážděnost a také snižuje produktivitu.

Odborníci na duševní zdraví pozorují nárůst „mlhy pozornosti“: okamžiku, kdy se mysl snaží soustředit na úkol po delší dobu. Digitální detox pak funguje jako senzorický odpočinek, který umožňuje mozku vrátit se k přirozenému rytmu.

Viditelné výsledky do jednoho týdne

Studie publikovaná v časopise JAMA Network Open sledovala více než 370 mladých dospělých, kteří byli požádáni, aby po dobu jednoho týdne omezili nebo dokonce zcela vyloučili používání sociálních médií. Výsledky jsou pozoruhodné: průměrný pokles depresivních symptomů o téměř 25 %, významné snížení úzkosti (přibližně o 16 %) a zlepšení spánku o více než 14 %.

Tuto rychlou změnu lze vysvětlit prolomením tří začarovaných cyklů:

  • neustálé sociální srovnávání, které živí pocity osobní nespokojenosti
  • pozdní noční sledování obrazovky, které oddaluje usínání
  • Informační přetížení, které brání mozku v „vyčištění emoční mezipaměti“.

Proč tělo reaguje tak rychle?

Lidský mozek je plastický: rychle se přizpůsobuje změnám prostředí. Eliminací mikrostimulací spojených s obrazovkami se nervový systém reguluje. Vylučování kortizolu, stresového hormonu, se snižuje, zatímco hladiny melatoninu – nezbytného pro spánek – se vyrovnávají.

Zároveň odpojení od reality uvolňuje čas na regenerační aktivity: procházky, čtení, osobní rozhovory. Tyto chvíle obnovují hladinu dopaminu jinými způsoby než prostřednictvím obrazovky, posilují pocity jasnosti a trvalé spokojenosti.

Správná doba trvání podle odborníků

Odborníci doporučují postupný přístup, nikoli úplné odpojení. Tři až sedm dní bez sítí stačí k tomu, abyste viděli skutečný efekt. Poté už nejde ani tak o zákaz obrazovek, jako spíše o znovuobjevení vědomého používání: omezení oznámení, omezení multitaskingu a vyhrazení si období bez telefonu.

Stručně řečeno, nejlepší „digitální očista“ není únik, ale znovunaučení se být přítomný sám sebou.

Po absolvování Sciences Po mám opravdovou vášeň pro kulturní témata a sociální problémy.
Pouze 12 % snících zažívá tuto charakteristiku během spánku.

