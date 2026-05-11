První „mužské nitroděložní tělísko“ by mohlo brzy způsobit revoluci v antikoncepci.

Pohoda
Clelia Campardon
Magnific

Co kdyby se antikoncepce konečně stala skutečně sdílenou odpovědností? V Lille v současné době pracuje tým výzkumníků na „STEOM“, prezentovaném jako „první mužské nitroděložní tělísko na světě“. Toto zařízení, které neobsahuje hormony, je reverzibilní a zavádí se během několika minut, by v nadcházejících letech mohlo změnit způsob, jakým heterosexuální páry přistupují k antikoncepci.

Jak přesně funguje „mužské nitroděložní tělísko“?

Zařízení „STEOM“ funguje na mechanickém principu podobném ženskému nitroděložnímu tělísku: zabraňuje průchodu spermií, aniž by se změnily hormony nebo trvale zablokovala plodnost. Zařízení se zavádí během menšího zákroku prováděného v místním znecitlivění. Operace trvá přibližně patnáct minut a vyžaduje malý řez v šourku. Podle lékařů, kteří stojí za tímto projektem, nejsou nutné žádné stehy ani rozsáhlé obvazy.

Zařízení je navrženo tak, aby zůstalo na místě tři roky, a poté jej může vyjmout nebo vyměnit vyškolený odborník. Cíl je jasný: nabídnout jednoduchou, nehormonální a reverzibilní mužskou antikoncepční metodu.

Vynález zrozený z potřeby nových možností

Projekt iniciovala androložka Julie Prasivoravongová , která chtěla rozšířit možnosti antikoncepce dostupné mužům. V současné době jsou mužské možnosti omezené: kondomy, tzv. „přirozené“ metody nebo vasektomie, často vnímaná jako trvalá, přestože je někdy vratná.

„STEOM“ byl proto koncipován jako flexibilnější alternativa. Projekt vede Univerzitní nemocnice v Lille ve spolupráci s Univerzitou v Lutychu a několika výzkumníky specializujícími se na lékařské technologie. Tato myšlenka si již získává na popularitě, protože se zabývá otázkou, která se stále častěji objevuje v diskusích o antikoncepci: proč toto břemeno stále dopadá primárně na ženy?

Klinické studie jsou plánovány na nadcházející roky.

Předklinické studie začaly v květnu 2026 na Univerzitě v Lutychu. Pokud budou výsledky shledány uspokojivými, měly by být následně provedeny klinické studie na přibližně stovce dobrovolníků ve Francii a Belgii.

Než bude možné zařízení uvést na trh, bude muset projít řadou regulačních překážek. „STEOM“ patří do vysoce regulované kategorie zdravotnických prostředků s obzvláště přísnými bezpečnostními požadavky. V důsledku toho bude pravděpodobně trvat 7 až 10 let, než se potenciálně dostane na trh.

Antikoncepci stále hojně používají ženy

Příchod „STEOM“ také znovu oživuje známou debatu: o sdílení antikoncepční zátěže . I dnes se většina používaných antikoncepčních metod spoléhá na ženské tělo. Pilulka, hormonální nitroděložní tělísko, implantát nebo náplast často s sebou nesou značná fyzická, psychická nebo hormonální omezení.

Zároveň se stále více mužů rozhoduje pro vasektomii. Ve Francii počet zákroků v posledních letech prudce vzrostl, což je známkou toho, že se část mužské populace chce více angažovat v antikoncepci. „STEOM“ by proto mohl představovat nový krok v tomto trendu.

Detail, který už teď vyvolává debatu

Na sociálních sítích se v diskusích neustále objevuje jeden bod: mnoho žen poukazuje na to, jak zarážející je objevování tzv. mužské antikoncepce, která je speciálně navržena tak, aby byla „bez hormonů“, zatímco ženy užívají hormonální antikoncepci po celá desetiletí, někdy s významnými vedlejšími účinky. Přibývání na váze, migrény, snížené libido, únava nebo emoční výkyvy: mnoho žen pravidelně sdílí své těžké zkušenosti s určitými hormonálními metodami.

Pro některé online komentátory tento kontrast zdůrazňuje historický rozdíl v přístupu medicíny k antikoncepci na základě pohlaví. Jiní však poukazují na to, že rozšíření možností antikoncepce pro muže zůstává pozitivním krokem vpřed, zejména pokud vede k lepšímu rozdělení odpovědnosti za antikoncepci v rámci párů.

Stručně řečeno, s projektem „STEOM“ vstupuje mužská antikoncepce do nové fáze reflexe. A kromě lékařských inovací tento projekt především otevírá dveře k širší diskusi o sdílené odpovědnosti, naslouchání tělům a rozmanitosti možností antikoncepce.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Po absolvování Sciences Po mám opravdovou vášeň pro kulturní témata a sociální problémy.
Article précédent
Crise de la trentaine femme : symptômes et solutions pour la surmonter

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Proč jsou ženy často citlivější na chlad než muži

Je to klasický každodenní jev: zatímco někteří lidé popadnou deku, jiní otevřou okno a prohlásí: „Je tu tak...

Tato málo známá porucha může zesilovat frustraci v práci.

Dráždí vás už jen samotná přítomnost vašich kolegů? Způsob, jakým pijí čaj, ťukají do klávesnice, houpají nohama pod...

Tento ignorovaný zvuk by mohl signalizovat nervové vyčerpání

Jemné skřípání zubů v noci se může zdát neškodné. Za tímto diskrétním zvukem se však někdy skrývá mnohem...

Jaká je nejlepší poloha při spaní? Zde je ta, kterou odborníci nejčastěji doporučují.

Hledáte ideální polohu pro dobrý noční spánek? Vaše tělo už možná zná odpověď. Studie o spánkových návycích ukazuje,...

Stále potřebujete zaměstnat ruce? Co to může odhalit

Ať už je situace jakákoli, vždycky máte tu nutkavou potřebu zaplnit prázdnotu mezi prsty. Přikládáte si je k...

Menopauza: Tyto 3 překvapivé tipy vám mohou pomoci s nadýmáním

Během menopauzy se břicho může někdy zdát nafouklé, těžší nebo citlivější než dříve. Tyto změny jsou běžné a...