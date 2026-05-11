První „mužské nitroděložní tělísko“ by mohlo brzy způsobit revoluci v antikoncepci.

Co kdyby se antikoncepce konečně stala skutečně sdílenou odpovědností? V Lille v současné době pracuje tým výzkumníků na „STEOM“, prezentovaném jako „první mužské nitroděložní tělísko na světě“. Toto zařízení, které neobsahuje hormony, je reverzibilní a zavádí se během několika minut, by v nadcházejících letech mohlo změnit způsob, jakým heterosexuální páry přistupují k antikoncepci.
Jak přesně funguje „mužské nitroděložní tělísko“?
Zařízení „STEOM“ funguje na mechanickém principu podobném ženskému nitroděložnímu tělísku: zabraňuje průchodu spermií, aniž by se změnily hormony nebo trvale zablokovala plodnost. Zařízení se zavádí během menšího zákroku prováděného v místním znecitlivění. Operace trvá přibližně patnáct minut a vyžaduje malý řez v šourku. Podle lékařů, kteří stojí za tímto projektem, nejsou nutné žádné stehy ani rozsáhlé obvazy.
Zařízení je navrženo tak, aby zůstalo na místě tři roky, a poté jej může vyjmout nebo vyměnit vyškolený odborník. Cíl je jasný: nabídnout jednoduchou, nehormonální a reverzibilní mužskou antikoncepční metodu.
Vynález zrozený z potřeby nových možností
Projekt iniciovala androložka Julie Prasivoravongová , která chtěla rozšířit možnosti antikoncepce dostupné mužům. V současné době jsou mužské možnosti omezené: kondomy, tzv. „přirozené“ metody nebo vasektomie, často vnímaná jako trvalá, přestože je někdy vratná.
„STEOM“ byl proto koncipován jako flexibilnější alternativa. Projekt vede Univerzitní nemocnice v Lille ve spolupráci s Univerzitou v Lutychu a několika výzkumníky specializujícími se na lékařské technologie. Tato myšlenka si již získává na popularitě, protože se zabývá otázkou, která se stále častěji objevuje v diskusích o antikoncepci: proč toto břemeno stále dopadá primárně na ženy?
Klinické studie jsou plánovány na nadcházející roky.
Předklinické studie začaly v květnu 2026 na Univerzitě v Lutychu. Pokud budou výsledky shledány uspokojivými, měly by být následně provedeny klinické studie na přibližně stovce dobrovolníků ve Francii a Belgii.
Než bude možné zařízení uvést na trh, bude muset projít řadou regulačních překážek. „STEOM“ patří do vysoce regulované kategorie zdravotnických prostředků s obzvláště přísnými bezpečnostními požadavky. V důsledku toho bude pravděpodobně trvat 7 až 10 let, než se potenciálně dostane na trh.
Antikoncepci stále hojně používají ženy
Příchod „STEOM“ také znovu oživuje známou debatu: o sdílení antikoncepční zátěže . I dnes se většina používaných antikoncepčních metod spoléhá na ženské tělo. Pilulka, hormonální nitroděložní tělísko, implantát nebo náplast často s sebou nesou značná fyzická, psychická nebo hormonální omezení.
Zároveň se stále více mužů rozhoduje pro vasektomii. Ve Francii počet zákroků v posledních letech prudce vzrostl, což je známkou toho, že se část mužské populace chce více angažovat v antikoncepci. „STEOM“ by proto mohl představovat nový krok v tomto trendu.
Detail, který už teď vyvolává debatu
Na sociálních sítích se v diskusích neustále objevuje jeden bod: mnoho žen poukazuje na to, jak zarážející je objevování tzv. mužské antikoncepce, která je speciálně navržena tak, aby byla „bez hormonů“, zatímco ženy užívají hormonální antikoncepci po celá desetiletí, někdy s významnými vedlejšími účinky. Přibývání na váze, migrény, snížené libido, únava nebo emoční výkyvy: mnoho žen pravidelně sdílí své těžké zkušenosti s určitými hormonálními metodami.
Pro některé online komentátory tento kontrast zdůrazňuje historický rozdíl v přístupu medicíny k antikoncepci na základě pohlaví. Jiní však poukazují na to, že rozšíření možností antikoncepce pro muže zůstává pozitivním krokem vpřed, zejména pokud vede k lepšímu rozdělení odpovědnosti za antikoncepci v rámci párů.
Stručně řečeno, s projektem „STEOM“ vstupuje mužská antikoncepce do nové fáze reflexe. A kromě lékařských inovací tento projekt především otevírá dveře k širší diskusi o sdílené odpovědnosti, naslouchání tělům a rozmanitosti možností antikoncepce.