Syndrom „Jsem vyčerpaný/á bezdůvodně“: jak březen mění naše rytmy

Spíte dobře, váš program není o nic nabitější než obvykle… a přesto se cítíte unavení. Pokud vám tento pocit zní v březnu povědomě, nejste sami. Tento pokles energie, často zmiňovaný na konci zimy, ve skutečnosti odpovídá období adaptace těla.
Přechodné období pro tělo
Březen představuje klíčový okamžik mezi dvěma ročními obdobími. Po několika zimních měsících se vaše tělo musí postupně přizpůsobit měnícímu se prostředí: dny se prodlužují, teploty se mění a přirozené světlo je stále více přítomné.
Tyto změny se mohou zdát nenápadné, ale ve skutečnosti vyžadují, aby se vaše tělo přizpůsobilo. Stejně jako motor, který se po dlouhé přestávce pozvolna znovu nastartuje, i vaše tělo upravuje svá nastavení. Během této přechodné fáze někteří lidé pociťují neobvyklou únavu, pocit malátnosti nebo nedostatek energie. To je naprosto normální: váš biologický rytmus se jednoduše rekalibruje.
Světlo, vodič vašich vnitřních hodin
Jedním z hlavních faktorů této sezónní únavy je přirozené světlo. Hraje zásadní roli ve fungování vašich biologických hodin, známých také jako cirkadiánní rytmus. S prodlužujícími se dny na jaře potřebuje vaše tělo upravit produkci určitých hormonů. Jedním z nejdůležitějších je melatonin, hormon, který reguluje spánek.
Během zimy nízká hladina světla podporuje zvýšenou produkci melatoninu. Když se na jaře světlo náhle zvýší, vaše tělo potřebuje tento mechanismus znovu vyvážit. Toto přehodnocení může dočasně narušit váš cyklus spánku a bdění. V důsledku toho se můžete cítit bez energie i po dobrém nočním spánku.
Zima někdy zanechává pár stop
Konec zimy může ovlivnit vaši hladinu energie i z jiných důvodů. Během chladnějších měsíců se často mění životní styl: méně světla, více času stráveného uvnitř a někdy i méně fyzické aktivity. Například sluneční záření hraje důležitou roli v udržování určité tělesné rovnováhy. Po několika měsících nízké hladiny světla může vaše tělo potřebovat čas, aby se znovu přizpůsobilo dynamičtějšímu rytmu.
Někteří vědci to označují jako sezónní únavu . Není to problém motivace ani nedostatku vůle: vaše tělo jednoduše prochází obdobím adaptace. Vaše tělo „není pozadu“. Vyvíjí se svým vlastním tempem.
Změna času, malý, diskrétní narušitel
Jako by tento přechod nestačil, někdy rovnováhu naruší další prvek: přechod na letní čas, obvykle na konci března. Tento hodinový posun se může zdát minimální, ale mírně mění vnitřní hodiny. I tak malá změna může na několik dní ovlivnit kvalitu spánku. Někteří lidé pak zaznamenávají zvýšenou ospalost, únavu nebo potíže s koncentrací. Dobrá zpráva: tělo se obvykle rychle adaptuje.
Pár kroků k obnovení energie
Abyste podpořili své tělo v tomto přechodném období, může mít několik jednoduchých návyků zásadní vliv.
- Vystavení se přirozenému světlu hned ráno pomáhá synchronizovat vaše biologické hodiny. Krátká ranní procházka nebo snídaně u jasně zalitého okna může tuto rovnováhu již podpořit.
- Dodržování pravidelného spánkového režimu také pomáhá tělu znovu nastolit stabilní rytmus. Mírná fyzická aktivita může také zvýšit energii a zlepšit kvalitu spánku.
- A konečně, pestrá a vyvážená strava pomáhá tělu doplnit si zásoby po zimě.
Stručně řečeno, pokud se v březnu cítíte unavení, není třeba se cítit provinile. Tento pocit je běžný a ve většině případů dočasný. Vaše tělo jednoduše plynule přechází ze zimy do jara. A stejně jako každý živý organismus si i toto tělo zaslouží čas a pozornost, které potřebuje k obnovení své síly.