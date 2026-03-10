Spánková paralýza: tato porucha postihuje téměř každého třetího člověka

Představte si, že se nemůžete pohnout a jste přesvědčeni, že ve vašem pokoji číhá hrozivá přítomnost. Není to horor, ale spánková paralýza, porucha, která podle Clevelandské kliniky alespoň jednou za život zmrazí téměř 30 % světové populace.
Okamžik zastavený mezi snem a realitou
K tomuto jevu dochází přesně v okamžiku, kdy tělo přechází mezi spánkem a bděním. Jste při vědomí, vidíte svůj pokoj, ale nemůžete pohnout ani svalem. Pocit svírání hrudníku, děsivé halucinace (zlé postavy, přízračné hlasy) a panika z udušení trvají od několika sekund do dvou minut. Mrazivý zážitek, který zanechává trvalý dojem.
Proč tě paralyzuje mozek?
Během REM spánku mozek inhibuje pohyby svalů, aby zabránil prožívání snů. Spánková paralýza nastává, když se vědomí vrátí dříve, než je tělo plně probuzené. Mezi běžné viníky patří nedostatek spánku, nepravidelný spánkový režim, spánková apnoe, stres, úzkost, narkolepsie nebo dokonce některé léky.
Znamení, která nelžou
Nemůžete ani mluvit, ani gestikulovat, ale vaše oči se pohybují. Dominuje strach, někdy doprovázený pocitem opuštění vlastního těla. Tato porucha je častější u lidí ve věku 20–30 let a zhoršuje se ve stresu; probuzení osoby obvykle stačí k ukončení epizody.
Prolomení začarovaného kruhu
Na plnohodnotný záchvat neexistuje zázračný lék, ale prevence je možná. Dodržujte proto bezchybnou spánkovou hygienu: pravidelný spánkový režim, temnou místnost a žádné obrazovky. Léčte všechny základní problémy (kognitivně behaviorální terapie, v případě potřeby antidepresiva). Během epizody se zaměřte na malý pohyb (například pohyb prstu), který vám pomůže rychleji se „vymanit“.
Jediná epizoda může vyvolat úzkost před spaním, která vám zničí následující noci. Buďte k sobě laskaví: únava a zmatenost po útoku jsou normální. Pokud se opakují, vyšetření spánku může odhalit narkolepsii nebo spánkovou apnoe.
Spánková paralýza nakonec není nadpřirozená, ale může být docela znepokojivá. Buďte ujištěni: tento dočasný výpadek paměti neohrožuje vaše zdraví, pouze váš noční klid. Upřednostněte spánek pro klidné probuzení.