Ztráta sluchu: Tato 23letá Američanka sdílí svou diagnózu, aby pomohla dalším ženám

Caroline Lusk (@carolinelusk na TikToku), americká tvůrkyně obsahu, kterou na sociálních sítích sledují miliony lidí, nedávno veřejně odhalila svou těžkou hluchotu v naději, že inspiruje lidi, kteří procházejí stejnou těžkou zkouškou.

Brzy budou k dispozici sluchadla a implantát.

Caroline Lusková zveřejnila video na TikToku po návštěvě ORL specialisty. Její vyšetření odhalilo významnou, těžkou a v některých oblastech i hlubokou ztrátu sluchu – především v levém uchu, která byla závažnější než v pravém. Ve videu vysvětluje různá stádia: „normální, mírná, střední, těžká, středně těžká, těžká, hluboká a hluboká odpovídá hluchotě“, což zdůrazňuje neočekávanou závažnost jejího stavu v jejím věku.

Prozatím vysvětluje, že nosí naslouchátka, ale později bude nutný kochleární implantát, protože se stav bude nadále zhoršovat. Naplánováno je také „preventivní“ magnetické rezonance levého ucha, aby se vyloučila možná cysta nebo benigní nádor.

Dojemné svědectví, které prolomí osamělost

„Jak jsem se mohla v tomto světě takhle orientovat? Je neuvěřitelné, co všechno tělo dokáže kompenzovat,“ svěřuje se, dojatá touto nevědomou adaptací. Po šesti hodinách hledání podobných příběhů na TikToku a Instagramu se rozhodne promluvit sama: „Pokud se byť jen jedna dívka cítí méně osamělá díky mému videu, stojí to za to.“ Její poselství rezonuje jako směs zranitelnosti a odvahy a povzbuzuje každého, aby naslouchal svému tělu a nikdy nepodceňoval signály, které nám vysílá naše zdraví.

Fanoušci dojati a podporují

Reakce se hrnuly: „Vaše odvaha je inspirativní, pomáháte tolika lidem!“ nebo „Ve 23 letech a tak silná vám děkuji, že jste se podělila o svou cestu,“ napsali její sledující a chválili její zranitelnost, která normalizuje ztrátu sluchu u žen mladších 30 let.

Caroline Lusková nakonec proměnila zdrcující diagnózu v poselství naděje a dokázala, že sdílení její ztráty sluchu ve 23 letech může zachránit další ženy před izolací. Její autenticita na TikToku slouží jako připomínka toho, že zdraví sluchu nemá věkové omezení a že digitální solidarita může někdy změnit životy.

Syndrom „Jsem vyčerpaný/á bezdůvodně“: jak březen mění naše rytmy

