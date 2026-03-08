Lepší spánek díky tělesné teplotě: detail, na který se před spaním často zapomíná

Pohoda
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Mynie Botha/Pexels

Často přehlížený detail může změnit vaše noci: tělesná teplota musí klesnout, aby se spustil usnutí. Vystrčení jedné nohy zpod peřiny vytváří tento přirozený chladivý efekt a vysvětluje, proč tento oblíbený trik skutečně funguje.

Chlazení: hlavní signál pro spánek

Teplota tělesného jádra večer přirozeně klesá o 1 až 1,5 °C, což je jev řízený hypotalamem, který připravuje mozek na odpočinek. Tento rychlý pokles aktivuje NREM (nereaktivní sval) spánkové neurony a zpomaluje nervové impulsy, což usnadňuje usínání. Studie potvrzují, že lidé usínají přesně v době, kdy jejich teplota tělesného jádra klesá nejrychleji, často kolem 22:00 nebo 14:00, kdy si lze zdřímnout.

Bosé nohy, tepelný radiátor

Chodidla jsou plná krevních cév blízko kůže, které se při kontaktu s chladným vzduchem rozšiřují a efektivně uvolňují tělesné teplo. I krátké vystavení se teplu stačí k zesílení této tepelné ztráty, zejména u těch, kteří se v noci potí. Tato periferní vazodilatace snižuje teplotu trupu a mozku a vytváří ideální rovnováhu „teplé končetiny, chladné jádro“ pro rychlé usnutí.

Chladný pokoj, ještě více nohou

Mezi 16–19 °C okolní teplota optimalizuje tento mechanismus: příliš vysoké teplo (>25 °C) narušuje tělo ochlazování, což narušuje hluboký spánek. Vystrčení nohy pak kompenzuje teplé prostředí bez klimatizace nebo ventilátoru. Teplé noci již zkracují REM spánek o 20 minut; tento jednoduchý trik tento efekt vyrovnává.

Prokázané účinky, nejen placebo

Výzkum na 44 dobrovolnících ukazuje, že pokles teploty vždy předchází pocitu únavy, což potvrzuje přímý vliv na cykly NREM-REM. Mozek se lépe regeneruje při 35–36 °C a vyplavuje toxiny, jako je beta-amyloid, spojený s Alzheimerovou chorobou.

Tip aplikujte denně

  • Večerní rutina: teplá koupel 90 minut před spaním pro zahájení poklesu teploty.
  • Tenký potah: lehká přikrývka s jednou volnou nohou, bez nucené klimatizace.
  • Vyhněte se: těžkým jídlům nebo obrazovkám, které zvyšují vnitřní teplotu.

Stručně řečeno, tato mikroadaptace využívá fyziologii spánku bez elektronických zařízení: bosá noha často stačí k tomu, aby se usnul o 10–15 minut.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Tento často přehlížený detail by mohl ovlivnit, jak stárneme.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tento často přehlížený detail by mohl ovlivnit, jak stárneme.

Co kdyby způsob, jakým vnímáme plynutí času, hrál roli ve vašem stárnutí? Kromě stravy a fyzické aktivity se...

Nečekaná síla smíchu na kardiovaskulární zdraví, podle studie

Smích je často vnímán jako jednoduchý emocionální reflex. Některé vědecké výzkumy však naznačují, že může mít také měřitelný...

Tato vseděná poloha může vysvětlovat některé opakující se neduhy.

Překřížení nohou je velmi častý reflex při sezení. Tato poloha však může mít vliv na tělo, zejména pokud...

Tyto překvapivé věci, které tělo dělá během spánku

Každou noc, když spíte, vaše tělo pracuje v zákulisí s působivou přesností. Spánek zdaleka není jen pouhou pauzou,...

Cholesterol: Toto množství spánku by mohlo chránit vaše srdce, tvrdí kardiolog

Často mluvíme o vyvážené stravě a fyzické aktivitě pro regulaci cholesterolu. Další, někdy podceňovaný faktor by mohl mít...

Vstávání dvakrát za noc na močení: příznak, který nelze ignorovat

Klidně spíme, když nás náhle probudí močový měchýř. Pak litujeme našeho „večerního rituálu“ – bylinkového čaje a dýmu...