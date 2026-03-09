Spaní s otevřenými okenicemi: „holandská metoda“, která by mohla zlepšit spánek

Potíže s usínáním, probouzení v noci nebo pocit únavy po probuzení: spánek je problémem mnoha lidí. Určité každodenní návyky mohou hrát klíčovou roli v kvalitě našeho spánku. Mezi nimi si pozornost získává zvyk inspirovaný nizozemským životním stylem: spaní s otevřenými okenicemi, abychom využili přirozeného světla při východu slunce.
Běžný zvyk v Nizozemsku
V Nizozemsku není neobvyklé vidět domy s řídce zakrytými okny, někdy dokonce bez záclon nebo okenic. Tato tradice, často spojovaná s kulturou transparentnosti zděděnou z kalvinistického protestantismu, sahá několik století zpět.
Podle několika kulturních analýz je tento zvyk založen na myšlence, že poctiví občané nemají co skrývat. Výsledkem je městská krajina, kde interiéry domů často zůstávají viditelné z ulice. I když tato tradice původně nebyla zamýšlena ke zlepšení spánku, někteří odborníci se domnívají, že by mohla mít blahodárné účinky na biologické hodiny těla.
Role světla v cirkadiánním rytmu
Přirozené světlo hraje zásadní roli v regulaci cirkadiánního rytmu, vnitřních hodin, které organizují cykly spánku a bdění po dobu přibližně 24 hodin. Když se ráno denní světlo dostane do očí, signalizuje mozku, že začíná den. Tento proces pomáhá snižovat produkci melatoninu, hormonu spánku, a podporuje bdělost.
Podle specialistů na spánek je vystavení přirozenému světlu jedním z nejúčinnějších způsobů, jak synchronizovat biologické hodiny těla. Konzultantka pro spánek Maryanne Taylorová vysvětluje , že přirozené světlo přímo ovlivňuje spánkové cykly, stejně jako hladinu energie a náladu během dne.
Proč vám probuzení se světlem může pomoci lépe spát
Spaní s otevřenými žaluziemi umožňuje postupné vystavování se rannímu světlu. Na rozdíl od prudkého probuzení z budíku může tento přirozený přechod pomoci tělu se probouzet pozvolněji. Ranní světlo také hraje důležitou roli při stabilizaci cirkadiánního rytmu v dlouhodobém horizontu. Několik studií ukazuje, že vystavení se slunci brzy ráno je spojeno s lepším nástupem spánku v noci.
Studie publikovaná ve vědeckém časopise BMC Public Health naznačuje, že vystavení přirozenému světlu před 10. hodinou ranní je spojeno s pravidelnějším cirkadiánním rytmem a lepší kvalitou spánku.
Přirozenější a energičtější probuzení
Probuzení v místnosti, která se postupně rozsvěcuje, může také podpořit přirozenější probuzení. Světlo stimuluje určité oblasti mozku zapojené do bdělosti a pozornosti. V důsledku toho se tělo probouzí ze spánku postupněji, což může snížit pocity únavy po probuzení. Tento princip se dokonce používá v některých světelných budících, které uměle napodobují východ slunce, aby vám pomohly se probudit.
Jednoduchá metoda, ale taková, která vyžaduje úpravu
I když tato praxe může mít určité výhody, není vhodná pro všechny situace. V jasně osvětleném městském prostředí v noci může umělé světlo narušit spánek, pokud zůstanou otevřené žaluzie nebo okenice. Světelné znečištění je také považováno za faktor, který může ovlivnit spánkové cykly.
Metoda proto funguje nejlépe v prostředí, kde je noc dostatečně tmavá a kde ranní světlo může postupně pronikat do místnosti. Jak už to u spánku bývá, potřeby se liší člověk od člověka. Někteří lidé dávají přednost spánku v naprosté tmě, zatímco jiní se cítí odpočatější, když se probouzejí do přirozeného světla.
Myšlenka spaní s otevřenými okenicemi, inspirovaná nizozemskou tradicí, je založena na jednoduchém principu: využití přirozeného světla k regulaci biologických hodin těla. Některým lidem stačí k lepšímu spánku jen malé úpravy prostředí v ložnici.