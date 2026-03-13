Ve výzkumu rakoviny prsu by kočky mohly poskytnout cenné poznatky.

Navzdory velkému vědeckému pokroku zůstává rakovina prsu jedním z nejnebezpečnějších druhů rakoviny u žen. Umělá inteligence sice pomáhá s výzkumem této zákeřné nemoci a zdokonaluje screeningové metody, ale roboti nejsou jediným zdrojem naděje. I kočky mohou přispět, a to nejen svým uklidňujícím vrněním.
Kočky, nečekaní spojenci v boji proti rakovině prsu
Během třiceti let se počet nových případů rakoviny prsu u žen téměř zdvojnásobil. Dnes je medicína lépe vybavena, zejména díky raketovému vzestupu umělé inteligence. Umělá inteligence, která je někdy kritizována a zřídka chválena, by mohla transformovat péči o 2 miliony žen, u kterých je rakovina každoročně diagnostikována po celém světě. Podprsenky schopné detekovat rakovinné buňky pomocí jednoduchých senzorů, sofistikovanější interpretace lékařských snímků, výkonné algoritmy pro predikci rizika relapsu – to je více než slibné a předznamenává lékařské inovace prospěšné pro veřejnost.
Zatímco umělá inteligence sama o sobě představuje ušlechtilou revoluci v léčbě rakoviny prsu, v tomto boji hrají svou roli i kočky, které mají podobu růžové stužky. Tyto kočky se svým nakažlivým klidem jsou mnohem více než jen emocionální podporou, která pacientky objímá a seznamuje s terapií předením, ale skutečným zdrojem inspirace v onkologii. Ne, nejsou jen přirozenými zmírňovači stresu, ale plnohodnotnými protagonisty. A vysoce spolehlivými analytickými nástroji.
Studie publikovaná v časopise Science , kterou provedli odborníci z veterinární a humánní medicíny, poukázala na paralely mezi kočkami a lidmi. Zjištění? Kočky, stejně jako psi, žijí ve stejném prostředí jako my. Jsou vystaveny znečištění a pasivnímu kouření a trpí stejnými nemocemi jako my. I když se říká, že kočky mají devět životů, nejsou vždy na vrcholu svého zdraví. Zažívají také vysilující únavu z rakoviny, účinky cukrovky a ochromující bolest z artritidy.
Kočky, vynikající objekty pro analýzu
Z tohoto pohledu nepřipadá v úvahu zacházet s kočkami jako s pouhými pokusnými králíky nebo je přeměňovat na laboratorní krysy. Tento přístup je mnohem empatičtější a humánnější. Louise van der Weydenová, která vedla tento poučný výzkum, a její kolegové zkoumali vzorky rakovinných nádorů od téměř 500 domácích koček.
Všichni tito čtyřnozí společníci pocházeli z pěti zemí a trpěli 13 různými druhy rakoviny. Závěr: lidé sice mohou pocházet z opic, ale také sdílejí nepopiratelné podobnosti s kočkami. To odhaluje tato studie.
Rakovina vzniká, když DNA buněk prochází mutacemi (změnami v genech). Vědci proto studovali DNA rakovinných buněk u koček, aby zjistili, zda se tyto mutace podobají těm, které se vyskytují u lidí. Zjistili, že některé mutace jsou u koček i lidí stejné, zejména v případě rakoviny prsu. Například u více než poloviny studovaných nádorů mléčné žlázy u koček byl změněn gen s názvem FBXW7. Humánní medicína je s tímto genem již obeznámena.
Léčba, která se již testuje na kočkách
Zatímco mutaci genu BRCA1 zpopularizovala Angelina Jolie, genetická mutace FBXW7 zůstává u žen vzácná. I když postihuje malé procento žen s tímto onemocněním, tento vědecký objev představuje zásadní průlom. Mohl by vést k novým, cílenějším a účinnějším léčebným postupům. Ve skutečnosti kočky již z tohoto pokroku těží. Veterináři používají k léčbě tohoto onemocnění specifické léky.
Zatímco věda dlouho simulovala nemoci na zdravých myších, aby otestovala léčbu, nyní trénuje v reálných podmínkách, na kočkách trpících metlou rakoviny. Dobré životní podmínky zvířat již nejsou jen volbou, ale prioritou. Tato studie je proto přínosná jak pro naše kočičí přátele, tak pro ženy.
Medicína nezískává kočky pro jejich hedvábnou srst a roztomilé obličeje. Nevědomky přispívají k lepšímu pochopení rakoviny prsu. Hrdinové zítřka nemají jen kloubové paže a stroj místo srdce; mají také vousy a zálibu v kartonových krabicích.