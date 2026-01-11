Podle studie by tato aktivita mohla snížit riziko demence o 76 %.

Co kdyby se aktivita, která je zároveň přátelská, umělecká a přístupná, mohla stát hlavním spojencem v zachování mentálních schopností s přibývajícím věkem? To naznačuje studie, kterou otiskl deník Washington Post : pravidelný tanec by mohl snížit riziko demence o 76 %.
Překvapivý dopad na kognitivní zdraví
Vědci po celá desetiletí zkoumají souvislosti mezi životním stylem a zdravím mozku. Již dříve se vědělo, že vyvážená strava, stimulace mysli hrami nebo čtením a pravidelná fyzická aktivita hrají roli v udržení duševních funkcí. Výzkum provedený Dr. Trishou Pasrichou , profesorkou na Harvard Medical School, však zdůrazňuje mnohem méně diskutovaný faktor: tanec.
Podle ní mají lidé, kteří tančí několikrát týdně, výrazně snížené riziko vzniku kognitivního poklesu souvisejícího s věkem. Studie je založena na datech z 80. let 20. století, z dlouhodobého sledování skupiny dospělých žijících v Bronxu v USA.
Proč tanec tolik vyniká?
Z dvanácti analyzovaných fyzických aktivit (plavání, tenis, chůze atd.) vykazoval pouze tanec tak silný vliv na zachování mentálních funkcí. Podle výzkumníků je jedinečný kombinací fyzické námahy, koordinace, intelektuální stimulace a sociální interakce.
Tanec vyžaduje dodržování rytmu, předvídání pohybů a někdy i synchronizaci s partnerem, to vše do rytmu hudby. Tyto prvky intenzivně zapojují různé oblasti mozku a zároveň poskytují potěšení a vytvářejí sociální vazby.
Výhody, které sahají daleko za hranice mozku
Pozitivní účinky tance se neomezují pouze na prevenci kognitivního poklesu. Podle australského zdravotnického webu Better Health tato aktivita zlepšuje:
- Kardiovaskulární a respirační onemocnění
- Svalový tonus a koordinace
- Rovnováha a flexibilita
- Držení těla a vnímání těla
- Morálka a sebevědomí
- Kvalita sociálních interakcí
Jinými slovy, tanec může přispět k celkové pohodě v jakémkoli věku.
Aktivita přístupná všem
Dobrá zpráva: abyste si užili výhody, nemusíte být profesionálním tanečníkem. Mnoho sdružení, studií a kulturních center nabízí kurzy pro dospělé začátečníky, ať už se jedná o společenské tance, latinskoamerické tance, hip-hop nebo dokonce tradiční tance.
A pro ty, kteří jsou plachější nebo raději zůstávají doma, nabízejí online videa skvělý vstupní bod. Platformy jako YouTube jsou plné bezplatných kurzů pro cvičení o samotě, s partnerem nebo s rodinou, a to vše z pohodlí vašeho obývacího pokoje.
A konečně, s tím, jak se množí novoroční předsevzetí, proč nepovažovat tanec za samostatný wellness návyk? Spojuje v sobě potěšení, pohyb a stimulaci a mohl by se ukázat jako významný přínos pro udržení bystré mysli po delší dobu.