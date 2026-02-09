Search here...

Proč tyto ženy skáčou hned po ránu? Tento čínský trend je zajímavý.

Julia P.
Photo d'Illustration : serhii_bobyk/Freepik

Letos, v roce 2026, se objevuje ranní rutina: pár minut lehkého poskakování na místě po probuzení, které probudí tělo a energii. Tato praxe, která pochází z Číny, je fascinující stejně jako přitažlivá, aniž by se jednalo o pravidlo, které je třeba bezpodmínečně dodržovat.

Rutina pro jemné probuzení vašeho těla

Tento trend, nazývaný „čínské lymfatické skákání“, je založen na jednoduchém principu: hned ráno lehce poskakovat na místě po dobu 2 až 5 minut. Nohy u sebe, měkké odrazy, pohyb paží, jako byste skákali na neviditelné trampolíně. Cílem není se zapotit, ale jemně stimulovat tělo bez jakýchkoli drsných nárazů.

Tato praxe, inspirovaná čínskými tradicemi souvisejícími s oběhem krve, lymfy a „čchi“ – životně důležité energie – si klade za cíl aktivovat často opomíjený systém: lymfatický systém. Na rozdíl od srdce lymfatický systém nemá pumpu. Cirkuluje díky pohybům těla. Tyto malé skoky se pak stanou skutečným impulsem pro nastartování všeho, jakmile se probudíte.

Podpora energie, trávení a pokožky

Podle jeho zastánců tento ranní rituál podporuje lymfatickou drenáž, odstraňování toxinů a posílení imunitního systému. Pomáhá také zlepšit trávení, kvalitu pleti a jemně stimuluje metabolismus.

Obzvláště lákavá je jeho dostupnost: žádné vybavení, žádné speciální oblečení, žádná posilovna. Zvládnete to v pyžamu, v obývacím pokoji, během pár minut, dokonce i před první kávou. A především je tento rituál pozitivní pro tělo: nejde o spalování kalorií za každou cenu, ale o podporu svého těla, o jeho úctu a o to, aby se mu nabídl okamžik jemného pohybu.

Virální exploze na sociálních sítích

V roce 2026 si to prostě nelze nechat ujít: na TikToku a Instagramu se množí videa s „lymfatickým skákáním“. Od čínských influencerů po západní tvůrce, všichni sdílejí své ranní rutiny, často doprovázené tipy na péči o pleť, wellness rituály nebo pozitivními mantrami.

S hashtagemi jako #lymphaticdrainage a #morningroutine si tento trend získal miliony zhlédnutí. Navazuje na další wellness fenomény, jako jsou reboundingy, vibrační plošiny a procházky po jídle. Jeho úspěch pramení z jednoduchého slibu: stačí pár minut a budete se cítit lehčí, energičtější a lépe v souladu se svým tělem.

@angelashanhu qigongové pohyby pro posílení imunitního systému a lymfatické drenáže #qigong #tcm #lymfatickádrenáže #rannírutina #fyp ♬ původní zvuk - angelashanhu

Praxe, ne povinnost

Je však důležité si pamatovat jednu věc: nejste povinni tento trend následovat. Vaše pohoda nezávisí na virálním hnutí ani na módní ranní rutině. Pokud vás tato praxe baví, pokud se po ní cítíte dobře, pokud vám přináší energii a radost, pak se může stát krásným osobním rituálem.

Na druhou stranu, pokud vynechávání ranního cvičení není pro vás, není to ani problém, ani nedostatek disciplíny, ani známka toho, že se zanedbáváte. Vaše tělo si zaslouží respekt, pozornost a laskavost, ať už si zvolíte jakoukoli cestu.

Stručně řečeno, čínské lymfatické skákání není lékařskou revolucí, ale spíše výzvou k opětovnému zavedení jemného pohybu do vašeho denního režimu. Ať už se rozhodnete skákat, chodit, protahovat se nebo se jen zhluboka dýchat ráno, základní bod zůstává stejný: máte právo starat se o sebe po svém, bez tlaku, bez srovnávání, bez viny.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
