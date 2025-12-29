Search here...

Zde je kolik dovolených ročně potřebujete, abyste se vyhnuli depresi, tvrdí vědci.

Pohoda
Fabienne Ba.
Atlantic Ambience/Pexels

Kdo nepocítil v prvních dnech mimo práci nával pohody? Věda potvrzuje, že tento pocit není jen iluze: více přestávek v průběhu roku skutečně chrání před stresem a depresí.

Sedm závorek pro zachování duševní rovnováhy

Podle několika studií , zejména jedné z Pittsburské univerzity, je ideální počet dovolených pro optimální duševní pohodu… sedm ročně. Američtí vědci sledovali několik tisíc účastníků po dobu několika let a pozorovali přímou souvislost mezi frekvencí cestování a psychickým zdravím. Ti, kteří si dopřáli alespoň sedm dovolených – ať už se jednalo o prodloužené víkendy nebo delší cesty – měli o 30 % nižší riziko deprese.

Jejich hladiny kortizolu, stresového hormonu, byly také nižší a jejich nálady byly stabilnější. Tyto opakující se přestávky fungují jako „emoční resety“ a pomáhají prolomit cyklus chronické únavy.

Fyziologické a emocionální výhody pravidelných přestávek

I krátké dovolené mají na tělo měřitelný vliv: snižují krevní tlak, zlepšují kvalitu spánku a posilují emoční regulaci. Vědci vysvětlují, že pouhá změna prostředí stimuluje mozkové okruhy odměny a zvyšuje hladinu dopaminu a serotoninu, které jsou nezbytné pro dobrou náladu. Vyhlídka na dovolenou, i když se chystá, někdy stačí ke zmírnění účinků pracovního stresu.

Proč je několik krátkých pobytů lepší než jeden dlouhý výlet

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, že jeden dlouhý výlet ročně stačí k dobití baterek, výzkum ukazuje, že je prospěšnější rozložit si několik krátkých výletů do celého roku. Tyto přestávky narušují rutinu a umožňují časté vyrovnávání cirkadiánního rytmu, který je často narušen přepracováním. Krátká přestávka je proto lepší než dlouhé měsíce bez odpočinku: udržuje duševní odolnost a dlouhodobou produktivitu.

Dobijte si baterie, aniž byste museli nutně jít daleko

Jet na druhý konec světa není nutné: jednoduchý digitální detox, víkend v přírodě nebo pár dní v blízkém městě již přináší hmatatelné výhody. Výzkumníci zdůrazňují důležitost psychologického odpočinku více než fyzického prostředí: zpomalení, chůze, smích, vystavení se přirozenému světlu. Všechny tyto jednoduché činnosti přispívají k prevenci syndromu vyhoření.

Tyto studie tak opakují klíčový bod: duševní zdraví se neudržuje jen výkonem nebo sportem, ale také odpočinkem a relaxací. Dovolená není luxus, ale základní psychologická a biologická páka. I když sedm cest ročně nemusí být proveditelných, zavedení pravidelných přestávek – skutečných odpočinků od každodenního shonu – je již samo o sobě prospěšné.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Cítíte se vyčerpaní? Tato porucha spánku by mohla být příčinou.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Cítíte se vyčerpaní? Tato porucha spánku by mohla být příčinou.

Máte pocit, že trávíte noci zíráním do stropu, i když váš budík ukazuje rozumný počet hodin spánku? Tato...

Od 65 let věku se zdá, že ženy mají oproti mužům neočekávanou zdravotní výhodu.

Pokud jde o zdraví a délku života, srovnání mezi ženami a muži jsou častá. A to z dobrého...

Digitální detox: jak dlouho trvá, než se člověk bez obrazovek bude cítit lépe?

Dva dny, týden, měsíc… jak dlouho skutečně trvá, než se projeví účinky digitálního odpojení? Nedávné studie ukazují, že...

Pouze 12 % snících zažívá tuto charakteristiku během spánku.

Když usnete, vaše mysl se začne pohybovat s absolutní svobodou. Tvary se transformují, emoce se vyjadřují nefiltrovaně a...

Točí se vám hlava, když se díváte na oblohu? To není zanedbatelné.

Zažili jste někdy pocit, že se svět začne točit pouhým pohledem na oblohu nebo lehnutím si do postele?...

„Dračí vlajka“: tajný cvik trenérů pro silné posilování středu těla

Možná jste tuto pózu již viděli v posilovně nebo na sociálních sítích: dokonale rovné tělo, zavěšené ve vzduchu,...

© 2025 The Body Optimist