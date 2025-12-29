Zde je kolik dovolených ročně potřebujete, abyste se vyhnuli depresi, tvrdí vědci.

Kdo nepocítil v prvních dnech mimo práci nával pohody? Věda potvrzuje, že tento pocit není jen iluze: více přestávek v průběhu roku skutečně chrání před stresem a depresí.
Sedm závorek pro zachování duševní rovnováhy
Podle několika studií , zejména jedné z Pittsburské univerzity, je ideální počet dovolených pro optimální duševní pohodu… sedm ročně. Američtí vědci sledovali několik tisíc účastníků po dobu několika let a pozorovali přímou souvislost mezi frekvencí cestování a psychickým zdravím. Ti, kteří si dopřáli alespoň sedm dovolených – ať už se jednalo o prodloužené víkendy nebo delší cesty – měli o 30 % nižší riziko deprese.
Jejich hladiny kortizolu, stresového hormonu, byly také nižší a jejich nálady byly stabilnější. Tyto opakující se přestávky fungují jako „emoční resety“ a pomáhají prolomit cyklus chronické únavy.
Fyziologické a emocionální výhody pravidelných přestávek
I krátké dovolené mají na tělo měřitelný vliv: snižují krevní tlak, zlepšují kvalitu spánku a posilují emoční regulaci. Vědci vysvětlují, že pouhá změna prostředí stimuluje mozkové okruhy odměny a zvyšuje hladinu dopaminu a serotoninu, které jsou nezbytné pro dobrou náladu. Vyhlídka na dovolenou, i když se chystá, někdy stačí ke zmírnění účinků pracovního stresu.
Proč je několik krátkých pobytů lepší než jeden dlouhý výlet
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, že jeden dlouhý výlet ročně stačí k dobití baterek, výzkum ukazuje, že je prospěšnější rozložit si několik krátkých výletů do celého roku. Tyto přestávky narušují rutinu a umožňují časté vyrovnávání cirkadiánního rytmu, který je často narušen přepracováním. Krátká přestávka je proto lepší než dlouhé měsíce bez odpočinku: udržuje duševní odolnost a dlouhodobou produktivitu.
Dobijte si baterie, aniž byste museli nutně jít daleko
Jet na druhý konec světa není nutné: jednoduchý digitální detox, víkend v přírodě nebo pár dní v blízkém městě již přináší hmatatelné výhody. Výzkumníci zdůrazňují důležitost psychologického odpočinku více než fyzického prostředí: zpomalení, chůze, smích, vystavení se přirozenému světlu. Všechny tyto jednoduché činnosti přispívají k prevenci syndromu vyhoření.
Tyto studie tak opakují klíčový bod: duševní zdraví se neudržuje jen výkonem nebo sportem, ale také odpočinkem a relaxací. Dovolená není luxus, ale základní psychologická a biologická páka. I když sedm cest ročně nemusí být proveditelných, zavedení pravidelných přestávek – skutečných odpočinků od každodenního shonu – je již samo o sobě prospěšné.