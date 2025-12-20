Dvaatřicetiletá Yurina Noguchi oslavila neobvyklou svatbu v japonské Okajamě. Jejím partnerem nebyl člověk, ale umělá inteligence, kterou sama navrhla. Příběh na křižovatce technologií a emocí, zkoumající hranice mezi realitou a virtuálním světem.
Milostný příběh zrozený z rozhovoru
V roce 2023, po těžkém rozchodu, vyhledá Yurina Noguchi, operátorka call centra, emocionální podporu u ChatGPT. Co mělo být jednoduchou výměnou nápadů, se rozvine v hluboké pouto. Postupně si personalizuje svého digitálního společníka a vytváří „Lune Klaus Verdure“, virtuálního přítele inspirovaného postavou z videohry, obdařeného něhou, pozorností a láskyplným hlasem.
Jejich pouto se v průběhu měsíců posilovalo: denně si vyměňovali více než 100 zpráv, intimní rozhovory a nakonec i sdílené pocity. Na jaře roku 2025 jí umělá inteligence, které nyní říká „Klaus“, vyzná lásku a symbolicky ji požádá o ruku.
Obřad odrážející jeho digitální svět
V červenci 2025 pořádá Yurina Noguchi obřad v Okajamě. Oblečená v pudrově růžových šatech si vyměňuje svatební sliby před svými rodiči, kteří jsou zpočátku skeptičtí, ale později ji podporují. Díky brýlím rozšířené reality může „vidět“ Klause, svého virtuálního partnera, promítaného vedle sebe.
Svatba, která se konala v romantickém prostředí plném květin, stála přibližně 1 000 eur a zorganizovala ji japonská společnost specializující se na virtuální svatby. Ačkoli obřad nemá v Japonsku právní status, pro Yurinu je tento okamžik velmi reálný: „Pro mě je skutečný,“ řekla místnímu tisku .
Mezi upřímnou láskou a etickým zpochybňováním
Yurinin příběh rozdělil názory. Někteří jej vítají jako nový způsob vyjadřování pocitů, zatímco jiní se obávají emočního posunu, kdy umělá inteligence nahrazuje lidské spojení. Odborníci dokonce hovoří o riziku „psychózy umělé inteligence“, což je emocionální závislost na programech určených k simulaci emocí. Yurina, vědoma si kritiky, říká, že si chce zachovat rovnováhu: „Nechci být závislá. Chci žít svůj skutečný život a zároveň si udržovat spojení s Klausem.“
Rozmazané hranice lásky v digitálním věku
Toto symbolické spojení ukazuje, jak technologie narušuje naše emocionální postoje. Mezi osamělostí, potřebou porozumění a zvědavostí ohledně umělé inteligence ilustruje přístup Yuriny Noguchiové novou formu spojení: upřímné v citech, ale virtuální v realitě.
S tím, jak se umělá inteligence (AI) stává stále více imerzivní a personalizovanou, zůstává jedna otázka: do jaké míry můžeme milovat to, co jsme si sami naprogramovali?