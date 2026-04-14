„Pitch dating“: metoda založená na prezentaci, která by mohla způsobit revoluci v randění

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Mikael Blomkvist / Pexels

Co kdybyste prezentovali svou osobnost jako projekt, který je vám blízký? „Pitch dating“ otřásá pravidly randění tím, že nabízí nečekaný formát: prezentaci. Tento trend ze sociálních médií, který se nachází na půli cesty mezi kreativitou a jasností, je stejně fascinující jako zábavný.

Představte se… jako během prezentace

Princip „prezentace s návrhem“ je jednoduchý: prezentujete se prostřednictvím několika slidů, podobně jako v profesionální prezentaci. Cílem není proměnit váš život v životopis, ale spíše stručně sdělit, co vás definuje.

Zájmy, hodnoty, drobné historky, názory na lásku nebo každodenní život… cokoli je možné. Někteří volí vážný tón, jiní se spoléhají na humor nebo sebekritiku, aby sdělili své poselství. Tento formát lze použít na večírcích s přáteli, akcích pro nezadané nebo dokonce online. Stává se pak výchozím bodem pro sdílení, smích a vzájemné poznávání novým způsobem.

Trend tažený sociálními médii

Důvod, proč „prezentace pro seznamování“ vyvolává tolik rozruchu, spočívá z velké části v sociálních sítích. Výňatky z prezentací kolují na TikToku , Instagramu a LinkedInu a přitahují pozornost svou originalitou.

Tento úspěch je součástí širšího trendu: kódy profesního světa se postupně vkrádají do osobní sféry. Prezentace nápadů, popisování kariérní cesty, upoutání pozornosti… to vše jsou dovednosti, které se nyní znovu používají v seznamování. Klíčovou roli hraje i nečekaná povaha formátu. Ve srovnání s někdy opakujícími se profily na seznamovacích aplikacích přináší slideshow nádech svěžesti a překvapení.

Způsob, jak si ujasnit, kdo jste

Jednou z výhod tohoto přístupu je jeho struktura. Vytvoření prezentace vás nutí zamyslet se nad tím, co chcete skutečně sdílet. Na čem vám záleží? Jaké jsou vaše touhy? Váš způsob lásky? Uspořádáním těchto prvků získáte jasnost, a to jak pro sebe, tak pro ostatní.

Pro některé lidi to může usnadnit počáteční interakce. Prezentace pak slouží jako opora, téměř jako vyprávění, usnadňuje konverzaci a vyhýbá se těm obávaným trapným tichům. Mějte však na paměti: cílem není „předvádět“ nebo „zaškrtávat políčka“, ale jednoduše nabídnout vstupní bod do vašeho světa.

Nový pohled na setkání

„Pitch dating“ odráží širší transformaci interakcí v digitálním věku. Dnes hrají vizuální formáty v komunikaci významnou roli. Fotografie, videa, prezentace… stále častěji jste zvyklí vyprávět příběhy vizuálně. Prezentace do tohoto trendu zapadají a nabízejí vizuální a personalizovaný způsob, jak se prezentovat.

Tato metoda také ukazuje, že randění se již neřídí jediným modelem. Každý si může zvolit přístup, který mu vyhovuje, ať už je spontánní, strukturovaný, kreativní nebo tradičnější.

Mezi kreativitou a autenticitou

Za hravým zevnějškem nabízí „prezentace randění“ skutečnou svobodu projevu. Můžete do něj vnést svůj humor, citlivost, vášně nebo svou vizi vztahů. Někteří to vidí jako způsob, jak být přímočařejší ohledně svých očekávání. Jiní jednoduše oceňují jeho originalitu a nekonvenční přístup.

V žádném případě nejde o dodržování dokonalého formátu. Vaše prezentace nemusí být vybroušená ani „ideální“, aby byla zajímavá. Vaše tělo, vaše cesta, vaše osobnost mají svou vlastní hodnotu a přesně to si zaslouží být sdíleno.

„Pitching dating“ v konečném důsledku nenahrazuje spontánnost setkávání s lidmi. Otevírá nové dveře: dveře promyšlenější, někdy zábavnější a především autentičtější prezentace.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
