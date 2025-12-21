„Podvedl mě, já ho potrestala po svém“: Její pomsta šokuje uživatele internetu

Marianne zjistila nevěru svého manžela s kolegou a před rozvodem se rozhodla pro pomstu. Její příběh v britském podcastu rozpoutal sociální média a vyvolal nervózní smích i pobouření.
Odhalená zrada a vypočítaná pomsta
V podcastu „It's a Girl Thing“, který moderují Lucie a Ebony Day, Marianne vypráví, jak přistihla svého manžela při poměru v kanceláři. Místo okamžité konfrontace se rozhodla pro tichou pomstu: „Chtěla jsem se rozejít, ale nejdřív jsem ho chtěla trochu naštvat.“ Zaměřuje se na týdenní rituál: žehlení nedělních košil. Pozoruje jeho zvyky a nalévá do zásobníku žehličky vlastní zředěnou moč, čímž každé napařování promění v „neviditelnou čichovou past“.
Neviditelná vůně, která provází každý krok
„Radost z toho, jak si žehlí mou moč do košil, byla neuvěřitelná,“ svěřuje se. Vůně se vsákne do vláken a uvolní se s tělesným teplem v kanceláři. Její manžel, aniž by si toho všiml, se před svou milenkou předvádí se skrytým čichovým ponížením. Moderátoři podcastu reagují směsicí znechucení a pobavení: Lucie to vnímá jako „dokonalého zabijáka vášně“, zatímco Ebony poznamenává, že pot by účinek zesílil. Marianne si tuto tajnou pomstu vychutnává až do rozvodu.
@girlthingpod ten příběh je čím dál lepší a lepší a LEPŠÍ 😅 ♬ původní zvuk - It's a Girl Thing
Výbušné reakce a kaskáda svědectví
Příběh se stal virálním a spustil vlnu doznání. Uživatelé internetu oscilovali mezi šokem ( „odporné!“ ) a empatií ( „chápu, že si to sám řekl“ ). Jiní se podělili o své pomsty: zubní kartáčky na záchodě, klíčenky s číslem bývalého partnera rozházené po městě.
Tyto příběhy o podvodu a pomstě v konečném důsledku ilustrují scénu randění prošpikovanou nedůvěrou, kde černý humor maskuje hluboký hněv ze zrady. Tato „extrémní“ anekdota vyvolává otázku: jak daleko jsme ochotni zajít, abychom znovu získali kontrolu po nevěře?