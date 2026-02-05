Search here...

„Vezmeš si mě?“: Požádal svou partnerku o ruku po skoku na lyžích.

Je to scéna jako z romantického filmu… ale ve vysoké rychlosti a v lyžařském obleku. Urban Susnik, slovinský skokan na lyžích, překvapil všechny spojením atletického výkonu s nezapomenutelným vyznáním lásky. Sotva se jeho lyže po velkolepém skoku dotkly země, klekl na jedno koleno, aby požádal svou přítelkyni o ruku. Odpověď? Znějící „ano“ před ohromeným publikem a kamerami připravenými zachytit tento okamžik.

Chvíle zavěšená ve vzduchu… pak v srdci

Prostředí bylo už samo o sobě dechberoucí: závratná rampa, adrenalinem nabité ticho a pak samotný skok. Ten den se nejednalo jen o technické provedení. Jakmile byl jeho skok dokončen, Urban Susnik všechny překvapil tím, že se připojil ke své partnerce v přistávací zóně a diskrétně vytáhl z kombinézy malou krabičku, aby jí položil TU otázku. Tento okamžik, natočený a odvysílaný slovinskými médii, se rychle stal virálním na sociálních sítích.

Prohlášení, které na internetu vyvolalo rozruch

Během několika hodin se video stalo virálním. Na Instagramu, TikToku a X (dříve Twitteru) uživatelé chválili originalitu a odvážnost žádosti o ruku, která mísila sportovní napětí s intimními emocemi. „Chtělo to odvahu požádat o ruku hned po takovém skoku!“ napsal jeden uživatel, zatímco jiný vtipkoval na adresu X: „Urban Susnik, nový král romantiky v lyžařském overalu.“

Když sport a láska vzlétnou společně

Tento typ dramatického prohlášení není ve světě sportu ničím novým, ale v tak intenzivní disciplíně, jako jsou skoky na lyžích, zůstává vzácný. Urban Susnik dokázal během několika minut spojit mistrovství, odvahu a něhu. Toto gesto, které je mnohem více než jen mediální trik, svědčí také o upřímné touze uctít lásku v okamžiku osobní slávy.

Načasování bylo o to pozoruhodnější, že Urban právě dokončil jeden ze svých nejlepších skoků sezóny. „Už jsem byl v sedmém nebi, jen jsem se s ní o to chtěl podělit,“ vysvětlil jednoduše novinářům.

V době, kdy jsou žádosti o ruku stále kreativnější, splňuje žádost Urbana Susnika všechna kritéria: upřímnost, překvapení, silnou symboliku a... odvahu. A pro jednou to není medaile, která rozechvěje srdce, ale prsten navlečený v pravý okamžik po velkolepém letu.

