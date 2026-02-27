Search here...

V Číně nový trend randění mění bývalé partnery na „referenční partnery“

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Nong/Unsplash

Co kdyby se váš bývalý partner stal vaším nejlepším doporučením? V Číně překvapivý trend mění pravidla randění: nezadaní doporučují své bývalé partnery, jako by to byl talent, který je třeba naverbovat. Nekonvenční nápad, ale odhaluje nový pohled na lásku.

Bývalí manželé prezentovaní jako kandidáti… na štěstí

Na čínských sociálních sítích někteří mladí dospělí s výrazně kreativním nádechem znovu prožívají rozchody. Po přátelském rozchodu zveřejní „profil“ svého bývalého partnera, aby jim pomohl znovu najít lásku. Věk, výška, povolání, vášně, osobnostní rysy, roztomilé vlastnosti i okouzlující malé „nedostatky“: to vše je zahrnuto. Důvody rozchodu jsou také podrobně popsány, často s upřímností a laskavostí. Vztah na dálku, odlišné životní plány, nedokonalé načasování… nic dramatického, prostě nekompatibilita.

Iniciativa údajně nabrala na obrátkách poté, co jeden uživatel internetu v žertu požádal o „interní doporučení“ k nalezení přítele, přičemž použil profesionální žargon. Velmi rychle se k ní přidali další uživatelé. Výsledkem bylo, že bývalí manželé se prezentovali jako vážní kandidáti tónem, který se pohyboval mezi sebepodceňováním a upřímnou touhou pomoci.

Sentimentální životopis v čínském stylu

Některé příspěvky připomínají skutečné milostné životopisy. Strukturované sekce, místo bydliště, rok narození, povolání, osobnost, zájmy… to vše pečlivě napsané. Ještě originálnější: „zprávy o zkušenostech“ založené na několika letech vztahu. Nenápadný způsob, jak říct: „Znám ho/ji dobře, mohu ručit za jeho/její spolehlivost.“ Bývalý partner se tak stává jakýmsi morálním garantem, schopným dosvědčit laskavost, loajalitu nebo stabilitu toho druhého.

Ve světě, kde jsou obrazy často filtrovány, přikrášlovávány a inscenovány, je tato transparentnost přitažlivá. Už nečelíte jednoduchému lichotivému popisu, ale vnějšímu, nuancovanému a lidskému pohledu.

Reakce na únavu ze seznamovacích aplikací

Za hravou fasádou se skrývá hlubší realita: určitá únava ze seznamovacích aplikací. Mnoho nezadaných vyjadřuje nedůvěru k „příliš dokonalým“ profilům, přikrášleným informacím nebo zklamáním ze zkušeností. V této souvislosti se bývalý partner stává zdrojem informací vnímaných jako autentičtější. Koneckonců, kdo lépe než někdo, kdo s někým sdílel život, může mluvit o jeho schopnostech naslouchat, schopnosti řešit konflikty nebo schopnosti závazku?

Některé zprávy dokonce naznačují, že díky těmto doporučením vztahy rozkvetly. Uživatelé internetu uvádějí, že kontaktovali bývalého partnera, kterého si „ověřili“ online, a objevili skutečnou kompatibilitu. Důkaz, že láska může někdy začít i pouhým ústním podáním... verze 2.0.

Mezi humorem, sebepodceňováním a benevolentním pohledem

Tento fenomén je přitažlivý i svým tónem. Mnozí popisují své bývalé s humorem, někdy jako „z druhé ruky“, s narážkou na mírné „emoční opotřebení“ a s vědoucím mrknutím oka. Kromě vtipů se objevuje i poselství pozitivnější na tělo: každý člověk je prezentován ve své jedinečnosti, se svými silnými a slabými stránkami. Laskavost, citlivost, vytrvalost a štědrost jsou ceněny. Nedostatky nejsou démonizovány; stávají se lidskými vlastnostmi, kontextovými, někdy prostě neslučitelnými s konkrétním vztahem.

Tento přístup nám připomíná, že konec vztahu neznamená, že někdo „nestojí za nic“. Naopak: můžete být skvělý člověk a v určitém okamžiku se pro někoho nehodit. To nijak nesnižuje vaši hodnotu.

Nový pohled na rozchod

Aby bylo možné doporučit bývalého partnera/partnerku, je nezbytný pokojný rozchod. Tento trend zdůrazňuje zajímavý posun: rozchody již nejsou nutně vnímány jako dramatické selhání, ale spíše jako uznání nekompatibility. Je možné si někoho hluboce vážit, rozpoznat jeho kvality a akceptovat, že se cesty rozcházejí. Tato zralejší a méně viny vyvolávající perspektiva otevírá dveře k jiné interpretaci milostných příběhů: učíte se, vyvíjíte se, rostete.

Zda se tato praxe stane trvalým fenoménem, nebo zůstane virálním trendem, se teprve uvidí. Jedna věc je jistá: proměnou bývalých partnerů v „vzory“ tito mladí Číňané nově definují pravidla seznamovací hry. Mezi pragmatismem a ironií nastolují zásadní otázku: ve světě nasyceném idealizovanými obrazy, není důvěra novým luxusem v záležitostech srdce?

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
