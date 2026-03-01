„Dovolená pro zlomené srdce“: absurdní nápad, nebo společenský pokrok?

Studie společnosti Zety odhaluje, že 33 % zaměstnanců si již vzalo dovolenou nebo nemocenskou, aby se zotavilo z rozchodu, přičemž pokles produktivity postihuje 43 % z nich. Tento často skrytý jev vyvolává otázku oficiálního volna z důvodu bolesti, která je neurologicky srovnatelná se závislostí.
Konkrétní dopad na pracovní výkon
Snížená koncentrace, snížená motivace a opakované pozdní příchody narušují týmy, jak ukazuje průzkum mezi 1 020 zaměstnanci. Nejvíce postiženi jsou muži (36 %) a generace Z (47 %), kterým trvá v průměru tři dny, než se zotaví. V neurovědě romantické odmítnutí aktivuje oblasti těla spojené s fyzickou bolestí, což vysvětluje tuto dočasnou dezorganizaci, která je pro firmy nákladná.
Proč zlomené srdce narušuje práci v kanceláři
Rozchod spustí skutečný syndrom zlomeného srdce, směs intenzivního smutku, podrážděnosti a chronické únavy, která v práci prostupuje myslí. Každodenní blízkost kolegů tuto zranitelnost umocňuje, každou interakci proměňuje v bolestivou připomínku a ztěžuje oddělení osobního a profesního života.
Generační a genderové rozdíly
Mladší generace (generace Z a mileniálové) častěji zameškávají práci, možná kvůli menším zkušenostem se ztrátou zaměstnání nebo očekáváním větší flexibility. Generace „baby boomers“ s 11 % se zdá být emocionálně lépe vybavena.
Spíše směřovat k flexibilní dovolené než k formální?
Třetina zaměstnanců si přeje vyhrazené volno v délce 1 až 3 dnů, ale drtivá většina upřednostňuje práci na dálku (31 %), flexibilní pracovní dobu (31 %) nebo méně schůzek (26 %). Tyto diskrétní úpravy zabraňují stigmatu spojenému s oficiální absencí a zároveň obnovují pocit kontroly nezbytný pro překonání emočního šoku. Práce na dálku omezuje vyčerpávající sociální interakce, zatímco prodloužené termíny nebo méně následných schůzek šetří duševní energii, aniž by zcela zastavily provoz. Tento diskrétní přístup obnovuje kontrolu bez stigmatizace.
Tváří v tvář těmto skutečnostem by firmy měly prospěch z přijetí podpůrného a flexibilního přístupu namísto stigmatizující formální politiky dovolené. Zlomené srdce, univerzální bolest, by se pak dalo řešit jako skutečný globální problém lidských zdrojů.