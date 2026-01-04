Search here...

Tato nečekaná země drží rekord v počtu partnerů na osobu

Anaëlle G.
Při porovnávání vzorců vztahů po celém světě jsou některá data překvapivá. Na rozdíl od toho, co by se mohlo zdát, nejsou to západní země tradičně považované za „liberální“, které vykazují nejrozsáhlejší historii vztahů.

Nečekaná globální hierarchie

Podle několika mezinárodních průzkumů je Turecko v současné době na prvním místě světového žebříčku s průměrem 14,5 partnerů na osobu během jejího života. Nejnovější data ze zdrojů, jako je CDC (Národní průzkum růstu rodin), odhalují poněkud nečekané globální umístění.

Přední země:

  1. Turecko: 14,5
  2. Austrálie: 13,3
  3. Nový Zéland: 13,2
  4. Island: 13
  5. Jihoafrická republika: 12,5
  6. Finsko: 12,4
  7. Norsko: 12,1

Severní Evropa je dobře zastoupena, stejně jako některé země na jižní polokouli. Tato čísla neodrážejí pouze statistiky, ale spíše rozmanitost emocionálních, romantických a vztahových zkušeností v závislosti na kultuře, společenských normách a generacích.

Francie postupuje, ale zůstává na dně tabulky.

Francie s průměrem 8,1 partnerů značně zaostává, a to i přes výrazný pokrok v posledních letech, zejména u žen. Pro připomenutí, průzkum CSF z roku 2023, který provedl Inserm a byl zveřejněn v listopadu 2024, ukázal, že ženy ve věku 18 až 69 let měly v průměru 7,9 partnera, oproti 4,5 v roce 2006 – což představuje nárůst o 76 %.

Toto číslo však zůstává nižší než průměr několika evropských zemí, jako je Itálie (11,8), Irsko (11,1) nebo Švédsko (11,8). Vyšší průměry mají i Spojené státy (10,7) a Spojené království (9,8).

Generační posun

Mladí dospělí (18–29 let) se vyznačují pestřejšími a méně lineárními životními cestami než předchozí generace. Ve Francii ženy v této věkové skupině uvádějí průměrně 7,3 partnera, zatímco muži 11,8. Tato čísla odrážejí posun ve vztahových praktikách s otevřenějším a méně rigidním pohledem na tradiční vzorce.

Faktory stojící za těmito čísly

Za těmito statistikami se skrývá několik kulturních a sociálních dynamik:

  • Transformace norem: klasické rodinné a vztahové modely ustupují větší rozmanitosti.
  • Vzestup individuální nezávislosti: zejména u žen a mladých lidí.
  • Digitalizace ústředen: digitální nástroje usnadňují schůzky, ale také přechody z jednoho spojení na druhé.
  • Mezinárodní mobilita: studium a práce v zahraničí znásobuje zkušenosti a vytváří vztahová prostředí.

Globální mapa měnících se vztahů

Toto pořadí, ač možná překvapivé, odráží především velmi odlišné kultury vztahů po celém světě. Na opačném konci spektra se nacházejí Čína (3,1) a Indie (3), kde tradice, rodinný tlak a právní rámce silně ovlivňují životní dráhy. Je důležité si uvědomit, že tato čísla nepředstavují úspěch ani neúspěch, ale pouze snímek osobních trajektorií v rámci různých kulturních kontextů.

Co však odhalují, je vznik stále pluralitnější planety vztahů, kde si každý jedinec vytváří svou vlastní cestu svým vlastním tempem, podle svých voleb a norem, které ho obklopují.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Proč si někteří lidé stále uchovávají vzpomínky na své bývalé partnery, i když jsou manželé?

