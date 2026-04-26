Zarytý sukničkář: prostá osobnostní vlastnost, nebo skutečné varovné znamení?

I ve vztazích hrají na Dona Juana a cítí nepotlačitelnou potřebu se líbit, jako by flirtování bylo závislostí. Tito nutkaví svůdci, kteří flirtují bez zábran, mrkají řasami na první ženu, kterou potkávají, a pravidelně flirtují s nevěrou, neexistují jen v romantických komediích. Jsou tito muži, spíše známí jako „milovníci“, oběťmi psychologické patologie, nebo prostě jen vnitřní prázdnoty?
Kompulzivní svůdce: co potřebujete vědět o tomto typu muže
Tuto nálepku nosí prakticky na čele. Je třeba říct, že zrovna nevyhledávají diskrétnost. Tito nutkaví sukničkáři, kteří se zdají být příbuzní jistého Casanovy a sdílejí stejný rodokmen jako ten odporný Chuck Bass, se snadno zamilují. Celý jejich život je jedno nekonečné rande. Pronásledují ženy a začínají několik románků najednou, aniž by je kdy dovedli do konce.
S vědoucími pohledy, koketními gesty, neustálými komplimenty , projevy charisma a hrdinskými projevy, kterými mají na dámy udělat dojem, neznají nutkaví svůdci meze. Zatímco jiní by mohli přestat, jakmile se stanou single, tito muži jdou ještě o krok dál a z flirtování si dělají práci na plný úvazek. I když už se nepotřebují dokazovat, pokračují ve své ofenzívě šarmu, jako by to byl jejich jediný důvod k životu, nebo alespoň k existenci.
Tito kompulzivní svůdci, obvykle na černé listině, jsou sami o sobě karikaturami. Za touto zdánlivou sebedůvěrou a přehnaným lichocením se však obvykle skrývá křehké ego, nestabilní sebevědomí a skrytý neklid. Psychologové hovoří o „ narcistické zranitelnosti“. Tito soutěživí svůdci, kteří sice chválí, ale jsou následně kritizováni, si posilují sebevědomí uhlazenými řečmi, stejně jako jiní lichotivými slovy na lepícím papírku nebo pozitivními afirmacemi. „Mělo by se to interpretovat jako žízeň po uznání. Toto chování pramení z touhy se prosadit, ujistit se,“ vysvětluje Karine Scheinová , párová terapeutka.
To může vysvětlovat tuto neustálou potřebu svádět
Tito nutkaví svůdci, kteří pravidelně přelstí Amora a zneužívají galantnost, jsou neustále nepochopeni. Ženy, vyděšené jejich nedostatkem vážnosti a sklonem k podvodům, je považují za „ztracené případy“. Přesto je podle odborné analýzy více zajímá zaplnění prázdnoty než hromadění dobytých úspěchů. Nemluví z nich jejich srdce, ale jednoduše jejich krvácející vnitřní rány.
Obecně platí, že kompulzivní svůdci jsou děti, které vyrůstaly bez uznání rodiny nebo emocionální podpory. „To se často stává lidem, kterým rodiče nevěnovali dostatečnou pozornost,“ vysvětluje specialista. V důsledku toho v dospělosti kompenzují tento emocionální nedostatek vyhledáváním pozornosti a zaujímáním velmi egocentrického postoje.
Sbíráním dobytí tajně doufají, že vynahradí to, co jim v mládí chybělo. Jistě, milovníci seriálů mají tu drzost oslovovat ženy bez úvodu nebo se v metru zeptat cizí osoby na její číslo, ale to je jen fasáda. Pod ní se skrývá uzavřený malý chlapec, který nese jizvy z dětství stráveného v lhostejnosti.
Je život s nutkavým sukničkářem receptem na neštěstí?
Budování života s kompulzivním sukničkářem, lidskou replikou nesnesitelného Johnnyho Brava, se jeví jako sebesabotáž a recept na zklamání. Jak si můžete představit stabilní a zdravou budoucnost s mužem, který flirtuje s čímkoli, co se pohybuje jako nenasytný starý mládenec? „Zaprvé tím, že přijmete, že ho nemůžete změnit. Ale také tím, že se zamyslíte nad tím, co se ve vztahu skutečně děje,“ varuje terapeutka.
Jinými slovy, otázka se netýká jen jeho, ale i tebe. Proč zůstat? Co tento vztah probouzí nebo naplňuje? Někdy se tato dynamika uchytí, protože odráží starší vzorce: strach z opuštění, potřebu uznání nebo dokonce přitažlivost k nestabilním vztahům.
Život s nutkavým sukničkářem nemusí být nutně rozsudek smrti… ale vyžaduje neochvějné uvědomění si situace. Protože za opojnými okamžiky, komplimenty, pozorností, pocitem „vyvolenosti“ se často skrývá emocionální nestabilita, kterou je dlouhodobě těžké udržet. Důvěra je těžce zkoušena a pocit bezpečí, tak nezbytný ve vztahu, zůstává křehký.
Klíč spočívá v hranicích, které si stanovíte. Pokud chování vašeho partnera narušuje vaši pohodu, přiživuje nejistotu nebo normalizuje neúctu, je nezbytné tyto varovné signály neignorovat. Láska by neměla být tichou soutěží se zbytkem světa.