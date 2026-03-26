Šaškování v lásce: prostá povahová vlastnost, nebo skryté poselství?

Váš partner v těch nejchoulostivějších situacích šaškuje a všechno bere jako vtip. Je to opravdový vtipálek. I ve vážných chvílích si najde způsob, jak vmísit vtip nebo pronést pochybné slovní hříčky. Klidně by mohl uvažovat o změně kariéry a přestěhování se do cirkusu, ale prozatím jste to vy, kdo se musí smířit s touto neustálou one-man show a přehnaným humorem. Na rozdíl od toho, co si možná myslíte, nejde o nedostatek zralosti ani o projev hlubokého nezájmu.
Potíže s komunikací
Humor . Je to tato téměř vrozená dovednost, která vás spontánně přitahovala k vašemu partnerovi, který je chodící vtipkář. Nedělal velkolepá romantická prohlášení, ale rozhodně vám z něj cukaly lícní kosti. Jenže i když jste snadným publikem a snadno se smějete, tato vlastnost, která vám včera rozechvěla srdce, se změnila ve vážnou vadu. Vtipy zdaleka nekazí radost, ale vážíte si jich, ale jen když jsou dobře načasované a nenarušují konverzaci dospělých.
Nejste s poetickým Romeem, ale s prvotřídním komikem. Dali jste přednost královskému šaškovi před okouzlujícím princem z pohádek. A i když váš partner výborně zvedá náladu, neví, kdy přestat. Prostě to není v jeho povaze. Můžete se mračit a používat strohý tón, ale on vždycky odpoví vtipem, jako by to byl jeho jediný jazyk. Jsou muži, kteří se stahují do ticha , a jsou jiní, kteří otevírají ústa jen proto, aby pobavili dav.
Můžete mít pocit, že se snaží odvést pozornost nebo rychle změnit téma. Když vás však váš partner jemně napodobuje nebo na vaše slova reaguje frází, která má „zlepšit náladu“, nedělá to proto, aby zlehčil to, co říkáte, nebo minimalizoval vaše pocity. Humor je „ventil“, odvedení pozornosti, ale především „ komunikační chyba“.
„V závislosti na páru někteří preferují ticho, neodpovídají nebo jen přikývnou. A pak se z konverzace vytratí. Zde je smích jakýsi druh lehkosti. A tak dáváme lehkost tam, kde žádná není, a tam, kde na druhé straně jsou obavy,“ říká sexuoložka a psychoanalytička Catherine Blanc v rádiu Europe 1 a připomíná posluchačům, že to může být špatně interpretováno.
Výraz neklidu
Váš partner si z vás utahuje tam, kde očekáváte upřímný kompliment . Na vaše upřímná prohlášení reaguje šibalstvím a hravostí, když na oplátku doufáte v opravdovou náklonnost. Pokud váš partner smích a humor přehnaně používá, a to i v konfliktech a intimních chvílích, je to především fasáda. Je to zástěrka, která maskuje nepohodlí. Někteří lidé používají smích stejně jako jiní trucují a beze slova se stáhnou. Humor je strategie, jak odvést pozornost a zvrátit situaci.
„Někdy utíkáme, protože se nedokážeme sami sobě postavit, nedokážeme se sami sebe zpochybňovat nebo dokonce být zpochybňováni. Proto používáme humor, protože víme, že funguje, a umožňuje nám znovu získat moc, protože rozesmějeme toho druhého,“ vysvětluje specialista.
Přistupovat ke všemu optikou humoru však znamená uzavřít se před syrovými emocemi druhých a vytvořit si odtržení, nebo dokonce působit spíše sobecky než jako „poskytovatel dobrého humoru“.
Humor jako štít
„Nejvyšší obranný mechanismus člověka.“ Tak definoval humor Sigmund Freud. A to z dobrého důvodu: za dobře mířeným vtipem se někdy skrývá skutečný emocionální obranný mechanismus.
Váš partner nežertuje jen proto, aby vás rozesmál nebo vám zlepšil náladu. Žertuje, aby se ochránil. Před vámi, před sebou samým, ale hlavně před tím, co by mohly vyvolat určité rozhovory. Mluvit o svých emocích, přiznat chybu, vyjádřit strach nebo zranitelnost… to vše jsou kluzké svahy, kterým se raději vyhýbá dobře mířeným vtipem.
Humor se pak stává neviditelným pancířem. Tam, kde se někteří uchylují k tichu nebo prchají, on volí chytrý obrat. Vtip, slovní hříčka, napodobenina… a presto, vážné téma zmizí jako mávnutím kouzelného proutku. Nejde o to, že by neměl co říct, ale o to, že by nevěděl, jak to říct jinak. „Takže vtipy jsou v pořádku, ale jen pokud nikoho neumlčí,“ varuje odborník.