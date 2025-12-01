„Odvykání“: Tento šokující trend mezi generací Z otřásá světem práce

Na sociálních sítích vyvolává rozruch nový trend: „odvykání“. Místo diskrétní a tradiční rezignace se někteří příslušníci generace Z rozhodnou natočit okamžik a sdílet ho online. Tato praxe vyvolává v profesionálním světě stejnou měrou zvědavost jako kontroverzi.
Co je to odvykání?
„Quitting“, jak název napovídá, je spojením slov „quit“ (opustit) a „TikTok“. Zahrnuje natáčení vlastního odchodu z práce a sdílení okamžiku živě na sociálních sítích, někdy s humornou nebo kreativní inscenací. Tento jev je součástí širšího trendu generace Z, která prosazuje svou autenticitu a experimentuje s novými způsoby vyjádření svého vztahu k práci.
Mladí lidé, narození mezi lety 1997 a 2012, o kterých je řeč, nepovažují svou kariéru nutně za lineární nebo posvátnou cestu. Práce je pro ně prostorem, kde by se měli cítit respektováni, ceněni a naplněni. Když pozice již tato kritéria nesplňuje, odchod se nestává únikem, ale aktem sebepotvrzení. Natáčení jejich rezignace pak promění potenciálně stresující moment v úmyslné, téměř umělecké gesto a zároveň ho sdílí s komunitou, která tuto volbu chápe a podporuje.
@maddie_price_ Zvládla jsem to! Odešla jsem z práce, která mi ničila duševní zdraví. #ididit #quitmyjob #newchapter #realandraw #postquitenergy #softlifevibes #healingera #findingitout ♬ Scott Street (Slowed Down) - Phoebe Bridgers
Proč se tento trend objevuje právě teď?
„Odchod“ není digitální módní výstřelek; odráží hluboký posun v pohledu generace Z na práci. Tato generace si cení flexibility, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a uznání za své úsilí. Raději než aby snášeli pracovní prostředí, které neodpovídá jejich hodnotám, volí odchod, což někdy způsobí velký rozruch.
Je také důležité si uvědomit, že dnešní mladí profesionálové vyrůstají ve světě, kde je sdílení, viditelnost a autenticita zásadní. TikTok, Instagram a další platformy sociálních médií utvářely kulturu, kde se osobní zkušenosti mohou stát veřejným obsahem. V této souvislosti se natáčení vlastní rezignace stává způsobem, jak vyprávět svůj příběh, označit milník v profesním životě a oslavit nově nabytou svobodu.
A konečně, „odchod z práce“ je součástí širšího hnutí, které si cení pohody v práci. Generace Z odmítá obětovat své duševní zdraví nebo osobní naplnění kvůli slepé loajalitě ke firmě. Odchod z práce, která jim nevyhovuje, se pak stává pozitivním činem, způsobem, jak se o sebe postarat a zároveň prosazovat své hranice a autonomii.
Reakce zaměstnavatelů
Tento trend sice odráží potřebu autenticity a transparentnosti, ale zároveň vytváří napětí. Pro mnoho zaměstnavatelů se „odchod z práce“ jeví jako provokativní, ba až neuctivé gesto. Pohled zaměstnance, jak opouští své místo před kamerou, může být vnímán jako veřejné zpochybnění profesních norem a někdy i jako negativní publicita pro společnost.
Někteří manažeři se také obávají důsledků pro reputaci a vnitřní dynamiku společnosti. Video, které má být humorné, může být špatně interpretováno a rozsáhlé sdílení na sociálních sítích může zesílit dopad odchodu zaměstnance. Jiní zaměstnavatelé však začínají tento jev vnímat z jiné perspektivy a uvědomují si, že tyto činy primárně odrážejí potřebu uznání a touhu vyjádřit frustrace, které by jinak mohly zůstat skryté.
Mezi sebepotvrzením a novými formami komunikace
„Odchod“ také odhaluje posun ve způsobu, jakým lidé komunikují a prosazují svou profesní identitu. Natáčení vlastní rezignace není jen aktem vzpoury; je to způsob, jak převzít kontrolu nad vlastním vyprávěním. Ve světě, kde je kariéra stále flexibilnější a profesní dráhy rozmanitější, tento typ gesta symbolizuje nový způsob uvažování o práci: méně jako o povinnosti a více jako o osobní zkušenosti, kterou je třeba vytvořit.
Tato praxe dále podporuje zamyšlení nad transparentností a firemní kulturou. Otevřeným vyjádřením své nespokojenosti nebo touhy po změně mladí lidé tlačí na organizace k přehodnocení svého řízení, interní komunikace a schopnosti udržet si talenty. Společnosti si tak začínají uvědomovat důležitost vytváření inkluzivnějšího, respektujícího a naplňujícího pracovního prostředí.
@notjuliasantucci Dejte se mnou výpověď v práci! 🥰 #nyc #corporate #quitmyjob ♬ Osvěžující a lehký indie pop (1552207) - Cheng Lee
Dvousečný trend
Bylo by však zjednodušující vnímat odchod z práce pouze pozitivně. Tato praxe s sebou nese rizika: veřejné oznámení rezignace může negativně ovlivnit hledání práce, zejména pokud jsou určitá prohlášení vnímána jako pomlouvačná. Vyžaduje to proto křehkou rovnováhu mezi sebeprosazením a péčí o vlastní profesionální image.
Tento trend si však zaslouží být vnímán s otevřenou myslí. Ukazuje, že svět práce se vyvíjí, že mladší generace usilují o větší autonomii a smysluplnost své práce a že tradiční metody odchodu z práce již nesplňují všechna očekávání. Ukazuje, že kariéru nelze vnímat jako řadu omezení, ale jako řadu vědomých a obohacujících rozhodnutí.
„Odvykání“ je v konečném důsledku mnohem víc než jen trend na TikToku: je to ukazatel hlubokých transformací, které procházejí profesním světem. Ilustruje generaci, která si cení osobního naplnění, autenticity a transparentnosti a zároveň zpochybňuje určité zavedené normy. Tento trend, který se nachází mezi sebepotvrzením a hledáním smyslu života, je šokující i podnětný k zamyšlení a nutí zaměstnavatele i zaměstnance přehodnotit své metody a očekávání.