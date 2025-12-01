Na Den díkůvzdání vytočí špatné telefonní číslo… a naváže nepravděpodobné přátelství, které trvá 10 let.

V roce 2016 Wanda Denchová, babička z Arizony, omylem poslala textovou zprávu s pozvánkou na Den díkůvzdání sedmnáctiletému teenagerovi Jamalu Hintonovi místo svého vnuka. Dojata jeho hravou odpovědí ho pozvala ke stolu a zpečetila tak přátelství, které nyní trvá 10 let.
Chyba, která všechno změnila
Wanda Denchová odeslala SMS na špatné číslo a od Jamala Hintona dostala tuto odpověď: „Kdo jste?“ Odpověděla: „Vaše babička!“ a pořídila si selfie. Jamal Hinton pak odeslal svou vlastní: „Nejste moje babička, ale můžu přijít i tak?“ Přijala, věrná duchu babiček, které všechny nakrmí. Co mohlo zůstat jen prostou historkou, se stalo tradicí: Jamal se každý rok vrací, aby sdílel večeři na Den díkůvzdání s Wandou a její rodinou.
Okamžité a trvalé spojení
Během jejich prvního Dne díkůvzdání se mezi sedmdesátiletou ženou a teenagerkou okamžitě vytvořilo pouto. Navzdory Wandině nemoci (rakovina prsu) a ztrátě manžela se každý Den díkůvzdání scházeli, sdíleli jídlo, hry a vděčnost u rodinného stolu. Jejich náhodné setkání se rozvinulo v opravdové přátelství, které oslavují miliony uživatelů internetu, dojatí tímto příběhem nečekané laskavosti a pouta utvořeného náhodou.
Šťastný Den díkůvzdání‼️‼️2016-2026 🎬10 let poté‼️ pic.twitter.com/24iJ1Ixuwp
— Jamal Hinton (@Jamalhinton12) 28. listopadu 2025
Tradice, která inspiruje svět
Jamal každoročně zveřejňuje jejich shledání na X (dříve Twitter) a dojímá tak miliony lidí: „Je to osud,“ svěřuje se Wanda. I virtuálně během chemoterapie jejich pouto přetrvává, organizují hovory a udržují při životě plamen přátelství zrozeného z náhodného telefonátu. Postupem času se jejich příběh stává symbolem naděje: že laskavost může vzniknout kdykoli, i ze zprávy odeslané omylem. A každý rok, když se blíží Den díkůvzdání, jejich fotografie vedle sebe připomíná světu, že i rodina si může vybrat sama.
Více než jen virální anekdota
Tento příběh přesahuje sociální média: Wanda si s Jamalovou pomocí nechá tetovat a sám se stane basketbalovým trenérem a moderátorem. Jejich opravdové přátelství, symbol jednoty v rozděleném světě, je dokonce námětem filmu Netflixu, který je ve vývoji. A zatímco se jejich každodenní životy vyvíjejí, jedna věc zůstává: tichý slib, že tu pro sebe zůstanou. Každá fotka, každý společný smích slouží jako připomínka toho, že některá spojení nevděčí za nic krvi, ale za všechno laskavosti a náhodě. Jednoduché chybné číslo, které i po letech stále inspiruje ty, kteří stále sní o nečekaných a hluboce lidských vztazích.
Krásné Díkuvzdání od MÉ RODINY té vaší 💞Všichni přejeme @dench_wanda brzké a zdravé uzdravení. Devátý ročník neproběhl podle plánu, ale v desátém ročníku se vrátíme v lepší formě než kdy dřív. Uvidíme se příští rok! 🦃🏡❤️ pic.twitter.com/GjHfb6hCE0
— Jamal Hinton (@Jamalhinton12) 29. listopadu 2024
Stručně řečeno, jednoduchá textová zpráva odeslaná na špatné číslo zažehla pouto, které vzdoruje času, útrapám i generačním rozdílům. O deset let později Wanda a Jamal dokazují, že zdánlivě nevýznamné gesto může otevřít dveře k hlubokému přátelství, které dokáže zahřát srdce stejně jako jakékoli sváteční jídlo. Jejich příběh nám připomíná, že ta nejkrásnější setkání se někdy objeví tam, kde je nejméně očekáváme – a že Den díkůvzdání nakonec oslavuje náhodu stejně jako vděčnost.