Těchto 5 drahých titulů... které se (téměř) vyplatí

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení představují některé univerzitní tituly velmi vysokou investici, která nezaručuje odpovídající finanční návratnost. Podle nedávných údajů Federální rezervní banky v New Yorku vedou obory jako vzdělávání, sociální práce a umění k nejnižším mediánovým příjmům po pěti letech v pracovním procesu.
Nejhůře placené tituly po univerzitě
Mezi univerzitní tituly, které přinášejí nejnižší finanční výnosy po 5 letech zaměstnání, patří podle nedávných údajů Federální rezervní banky v New Yorku:
- „Cizí jazyky“ s mediánem platu přibližně 40 000 USD ročně (34 500 EUR = 2 875 EUR měsíčně).
- „Obecné společenské vědy“ s přibližně 41 000 USD (35 320 EUR = 2 943,33 EUR měsíčně)
- „Múzická umění“ za něco málo přes 41 900 dolarů (36 170 eur = 3 014 eur měsíčně).
- „Antropologie“ a „Vzdělávání v raném dětství“ s částkou přibližně 42 000 dolarů (36 240 eur = 3 020 eur měsíčně ).
Je důležité uvést tato čísla do perspektivy: ačkoli tyto studijní obory vedou po pěti letech k nejnižším mediánovým příjmům, podle Federální rezervní banky v New Yorku je například plat 2 875 eur měsíčně pro absolventa „cizích jazyků“ stále vyšší než to, co vydělává mnoho lidí. Všechno je tedy relativní a tyto tituly mohou nabídnout další výhody, jako je spokojenost s prací, kreativita nebo rozmanité kariérní vyhlídky.
Inflace titulů, která snižuje jejich hodnotu na trhu
Tento jev je podle Federální rezervní banky v New Yorku vysvětlován expanzí vysokoškolského vzdělávání a nabídkou vzdělávacích programů, která převyšuje poptávku po kvalifikovaných pracovních místech. Zároveň prudce rostou školné, zejména ve Spojených státech, kde studentský dluh za magisterský titul dosahuje v průměru téměř 50 000 dolarů (43 000 eur), což jsou vysoké náklady, které ne vždy kompenzují vyšší platy.
Technické obory stále vedou v platech
Naproti tomu tituly v oborech STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika) důsledně vedou k lépe placeným kariérám díky silné poptávce v technologickém a finančním sektoru. Tato skutečnost podle Federální rezervní banky v New Yorku povzbuzuje k zamyšlení nad volbou vzdělání ve vztahu k očekávané návratnosti investic.
Stručně řečeno, tato data zdůrazňují důležitost volby kariérní dráhy nejen z vášně, ale také s ohledem na ekonomickou realitu trhu práce.