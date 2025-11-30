Search here...

Těchto 5 drahých titulů... které se (téměř) vyplatí

Léa Michel
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení představují některé univerzitní tituly velmi vysokou investici, která nezaručuje odpovídající finanční návratnost. Podle nedávných údajů Federální rezervní banky v New Yorku vedou obory jako vzdělávání, sociální práce a umění k nejnižším mediánovým příjmům po pěti letech v pracovním procesu.

Nejhůře placené tituly po univerzitě

Mezi univerzitní tituly, které přinášejí nejnižší finanční výnosy po 5 letech zaměstnání, patří podle nedávných údajů Federální rezervní banky v New Yorku:

  1. „Cizí jazyky“ s mediánem platu přibližně 40 000 USD ročně (34 500 EUR = 2 875 EUR měsíčně).
  2. „Obecné společenské vědy“ s přibližně 41 000 USD (35 320 EUR = 2 943,33 EUR měsíčně)
  3. „Múzická umění“ za něco málo přes 41 900 dolarů (36 170 eur = 3 014 eur měsíčně).
  4. „Antropologie“ a „Vzdělávání v raném dětství“ s částkou přibližně 42 000 dolarů (36 240 eur = 3 020 eur měsíčně ).

Je důležité uvést tato čísla do perspektivy: ačkoli tyto studijní obory vedou po pěti letech k nejnižším mediánovým příjmům, podle Federální rezervní banky v New Yorku je například plat 2 875 eur měsíčně pro absolventa „cizích jazyků“ stále vyšší než to, co vydělává mnoho lidí. Všechno je tedy relativní a tyto tituly mohou nabídnout další výhody, jako je spokojenost s prací, kreativita nebo rozmanité kariérní vyhlídky.

Inflace titulů, která snižuje jejich hodnotu na trhu

Tento jev je podle Federální rezervní banky v New Yorku vysvětlován expanzí vysokoškolského vzdělávání a nabídkou vzdělávacích programů, která převyšuje poptávku po kvalifikovaných pracovních místech. Zároveň prudce rostou školné, zejména ve Spojených státech, kde studentský dluh za magisterský titul dosahuje v průměru téměř 50 000 dolarů (43 000 eur), což jsou vysoké náklady, které ne vždy kompenzují vyšší platy.

Technické obory stále vedou v platech

Naproti tomu tituly v oborech STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika) důsledně vedou k lépe placeným kariérám díky silné poptávce v technologickém a finančním sektoru. Tato skutečnost podle Federální rezervní banky v New Yorku povzbuzuje k zamyšlení nad volbou vzdělání ve vztahu k očekávané návratnosti investic.

Stručně řečeno, tato data zdůrazňují důležitost volby kariérní dráhy nejen z vášně, ale také s ohledem na ekonomickou realitu trhu práce.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Tento Američan nemůže uvěřit tomu, co objevil ve francouzském supermarketu.
Celoročně žije na výletní lodi: v 77 letech ukazuje, co vám nikdy neřeknou

