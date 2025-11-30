„Ani jsem neuměla prát prádlo“: tyto nepravděpodobné kurzy jsou hitem u mladých dospělých

Ještě před pár lety byste se možná zasmáli, kdyby vám někdo řekl, že absolvuje kurz, aby se naučil prát prádlo nebo rozumět svému účtu za elektřinu. Dnes už to není vtip: je to fenomén. A populární. Mladí dospělí, kteří touží po nezávislosti, se hrnou do těchto nečekaných kurzů, které slibují proměnit chaos každodenního života v něco zvládnutelného.
Uznávaný nedostatek praktických dovedností
Mnoho mladých dospělých přiznává, že jim chybí praktické dovednosti pro orientaci v reálném světě. Tváří v tvář pračce někteří stále váhají před tlačítkem „bavlna“ a přemýšlejí, zda zavolat kamarádovi, rodičům, nebo to prostě vzdát. Jiní nevědí, jak rozluštit účet, ztuhnou před nájemní smlouvou nebo se ocitnou bezmocní, když se setkají s tajemným uměním vařit cokoli jiného než těstoviny. Zkrátka dospělost může přijít náhle a ne vždy s sebou nese návod k obsluze.
Právě proto se několik amerických a kanadských univerzit rozhodlo jednat. Jejich postřeh je jednoduchý: ačkoli jejich studenti mohou být schopni analyzovat literární texty nebo programovat aplikace, nejsou nutně vybaveni k tomu, aby zvládali svůj každodenní život. Proč jim tedy nenabídnout „reálné“ kurzy, které jim pomohou vybudovat si zdravou, sebevědomou a udržitelnou autonomii?
Generace Z čelí velkému skoku
Zejména generace Z tuto podporu zřejmě potřebuje. Protože vyrůstala v často velmi ochranitelském prostředí, někdy v pozdějším věku opustí rodinný domov a když se konečně do toho pustí, čelí zdi neznámých povinností. Když je všechno nové – administrativní úkoly, finance, údržba domácnosti, vztahy se spolubydlícími – je snadné se cítit zahlceni. Jednou ze silných stránek této generace však spočívá v její schopnosti rychle se učit a adaptovat, zejména když jsou nabízené zdroje podpůrné, dostupné a neodsuzující. A přesně to tyto programy poskytují.
Školy pro dospělé: od Maine po Kalifornii
Vezměte si například Školu pro dospělé v Portlandu ve státě Maine (USA). I když vás její název může usměvat na tváři, její úspěch je skutečný. V těchto workshopech se naučíte, jak přistupovat k pracovnímu pohovoru bez paniky, jak zvládat konflikty, aniž byste ztratili rovnováhu, jak rozumět svým financím, aniž byste se cítili zahlceni, a dokonce i jak se starat o domácnost, aniž byste se vyhořeli. Tyto workshopy, často interaktivní, jsou navrženy tak, aby vám dodaly sebevědomí a připomněly vám, že jste dokonale schopni přistupovat k životu s jistotou, i když teprve začínáte.
Na University of Waterloo v kanadském Ontariu se digitální průvodce „Adulting 101“ stal nezbytným. Odpovídá na jednoduché, ale zásadní otázky: Jak prát prádlo bez katastrof? Jak udržovat čistotu domova? Jak vařit s omezeným rozpočtem, aniž byste obětovali své zdraví? Jak zvládat bydlení se spolubydlícími nebo si udržovat duševní pohodu? Přístup je pragmatický, pozitivní a zaměřený na pohodu. Cílem není být dokonalý, ale být nezávislý, schopný a především se cítit pohodlně ve své kůži.
V Berkeley v Kalifornii (USA) jde kurz s názvem „dospělost“ ještě dál. Zahrnuje rozpočtování, vaření, hledání práce, time management a dokonce i mezilidské vztahy. Zkrátka kompletní balíček pro vstup do dospělosti s jistotou a lehkostí. Instruktoři nepředávají jen znalosti; demystifikují každodenní úkoly, ukazují, že jsou dosažitelné, a pomáhají studentům rozvíjet dovednosti, které jim budou sloužit po celý život.
Skutečná potřeba potvrzená odborníky
Tyto iniciativy řeší skutečnou potřebu, kterou potvrzuje i práce psycholožky Jean Twenge. Podle ní jsou mladší generace často méně nezávislé než ty předchozí, nikoli kvůli nedostatku schopností, ale proto, že se méně zapojují do praktických domácích úkolů. Po nástupu na univerzitu nebo do pracovního procesu se pak musí vypořádat s řadou neznámých povinností, což vytváří značný stres. Kurzy pro dospělé si kladou za cíl rozptýlit tuto nejistotu tím, že poskytují konkrétní odpovědi na otázky, které na první pohled nejsou zřejmé.
Co se v těchto kurzech vlastně naučíte
Z čeho přesně tyto kurzy obsahují? Jsou jednoduché, nezbytné a neuvěřitelně užitečné.
- Naučíte se, jak číst nájemní smlouvu, aniž byste se nechali nachytat, jak hospodařit s realistickým rozpočtem, aniž byste se cítili omezeni, jak zdravě vařit i s malým rozpočtem, jak prát prádlo bez úzkosti a jak udržovat koupelnu nebo kuchyň, aniž by se z toho stala nepřekonatelná povinnost.
- Také se zabývá mezilidskými vztahy: jak žít ve sdíleném ubytování, jak komunikovat bez napětí, jak pečovat o své duševní zdraví.
To vše jsou dovednosti, které si zaslouží být oceněny, protože utvářejí mírnější a vyváženější každodenní život.
Tyto programy v konečném důsledku ukazují, že „stát se dospělým“ není přirozený instinkt, který se objeví přes noc. Je to proces učení, někdy chaotický, ale vždy obohacující. Není hanba nevědět všechno hned. Naopak: uznání, že potřebujete pomocnou ruku, je již aktem zralosti. Propojením teorie a praxe tyto programy nabízejí mladým dospělým podpůrný prostor pro zkoumání, zkoušení, dělání chyb a úspěch.