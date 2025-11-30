Celoročně žije na výletní lodi: v 77 letech ukazuje, co vám nikdy neřeknou

V 77 letech se Sharon Lane vzdala všeho, aby se trvale usadila na palubě Odyssey Villa Vie Residences, výletní lodi nabízející all-inclusive ubytování během plavby po celém světě. Otevřeně sdílí, co tento život obnáší, včetně jediné skutečné nevýhody, se kterou se setkala.
Vysněný důchod na oceánu
Sharon se usadila na palubě této lodi, která během 3,5 let prozkoumává 425 destinací ve 147 zemích, a užívá si jedinečného prostředí s trvalým ubytováním, 24hodinovým stravováním, lékařskou péčí a řadou aktivit. Tato možnost ubytování na palubě, která je k dispozici za cenu, která se s věkem snižuje, jí umožňuje cestovat bez omezení letišť a žít aktivní a nezávislý důchod.
Druhá strana mince
Ačkoli se tento život může zdát idylický, Sharon se přiznává k detailu, který se může zdát maličkost, ale velmi ji trápí: nemůže vstát, aby si vzala svačinu nebo ohřála jídlo, jako by to dělala doma. Toto neviditelné omezení zdůrazňuje nutnost úprav k plnohodnotnému životu na lodi, a to i se všemi nabízenými službami.
Kromě nepříjemností, obohacující zážitek
Potěšení z objevování Evropy, Karibiku, Japonska nebo brzy i Jižní Afriky dalece převyšuje lákadlo. Sharon vysvětluje, že si užívá jedinečný pocit, že má svůj domov neustále v pohybu, což jí dává nový smysl života v důchodu a kombinuje objevování, pohodlí a plovoucí komunitu.
Život na výletní lodi po celý rok není typickou volbou, ale pro Sharon Lane slibuje mimořádný odchod do důchodu. Mezi každodenními zázraky, obohacujícími zážitky a zaručeným pohodlím dokazuje, že věk není překážkou pro dobrodružství. Sharon dokazuje, že odvaha vykročit z vyšlapané cesty může proměnit váš život v nezapomenutelný zážitek, a to i v 77 letech.