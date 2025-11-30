Search here...

Celoročně žije na výletní lodi: v 77 letech ukazuje, co vám nikdy neřeknou

Společnost
Fabienne Ba.
@elizabethatsea27/Instagram

V 77 letech se Sharon Lane vzdala všeho, aby se trvale usadila na palubě Odyssey Villa Vie Residences, výletní lodi nabízející all-inclusive ubytování během plavby po celém světě. Otevřeně sdílí, co tento život obnáší, včetně jediné skutečné nevýhody, se kterou se setkala.

Vysněný důchod na oceánu

Sharon se usadila na palubě této lodi, která během 3,5 let prozkoumává 425 destinací ve 147 zemích, a užívá si jedinečného prostředí s trvalým ubytováním, 24hodinovým stravováním, lékařskou péčí a řadou aktivit. Tato možnost ubytování na palubě, která je k dispozici za cenu, která se s věkem snižuje, jí umožňuje cestovat bez omezení letišť a žít aktivní a nezávislý důchod.

Druhá strana mince

Ačkoli se tento život může zdát idylický, Sharon se přiznává k detailu, který se může zdát maličkost, ale velmi ji trápí: nemůže vstát, aby si vzala svačinu nebo ohřála jídlo, jako by to dělala doma. Toto neviditelné omezení zdůrazňuje nutnost úprav k plnohodnotnému životu na lodi, a to i se všemi nabízenými službami.

Kromě nepříjemností, obohacující zážitek

Potěšení z objevování Evropy, Karibiku, Japonska nebo brzy i Jižní Afriky dalece převyšuje lákadlo. Sharon vysvětluje, že si užívá jedinečný pocit, že má svůj domov neustále v pohybu, což jí dává nový smysl života v důchodu a kombinuje objevování, pohodlí a plovoucí komunitu.

Život na výletní lodi po celý rok není typickou volbou, ale pro Sharon Lane slibuje mimořádný odchod do důchodu. Mezi každodenními zázraky, obohacujícími zážitky a zaručeným pohodlím dokazuje, že věk není překážkou pro dobrodružství. Sharon dokazuje, že odvaha vykročit z vyšlapané cesty může proměnit váš život v nezapomenutelný zážitek, a to i v 77 letech.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Těchto 5 drahých titulů... které se (téměř) vyplatí
Article suivant
„Ani jsem neuměla prát prádlo“: tyto nepravděpodobné kurzy jsou hitem u mladých dospělých

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Na Den díkůvzdání vytočí špatné telefonní číslo… a naváže nepravděpodobné přátelství, které trvá 10 let.

V roce 2016 Wanda Denchová, babička z Arizony, omylem poslala textovou zprávu s pozvánkou na Den díkůvzdání sedmnáctiletému...

„Odvykání“: Tento šokující trend mezi generací Z otřásá světem práce

Na sociálních sítích vyvolává rozruch nový trend: „odvykání“. Místo diskrétní a tradiční rezignace se někteří příslušníci generace Z...

„Ani jsem neuměla prát prádlo“: tyto nepravděpodobné kurzy jsou hitem u mladých dospělých

Ještě před pár lety byste se možná zasmáli, kdyby vám někdo řekl, že absolvuje kurz, aby se naučil...

Těchto 5 drahých titulů... které se (téměř) vyplatí

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení představují některé univerzitní tituly velmi vysokou investici, která nezaručuje odpovídající finanční návratnost. Podle...

Tento Američan nemůže uvěřit tomu, co objevil ve francouzském supermarketu.

Americký uživatel TikToku, který se nedávno přestěhoval na jih Francie, se podělil o své úžas nad působivou rozmanitostí...

Odhaluje zprávy, které jí muži posílají… a je to prostě šokující.

Na Instagramu se tvůrkyně obsahu Camille (@camillelv) rozhodla zviditelnit násilné a hypersexualizované soukromé zprávy, které dostává od mužů....

© 2025 The Body Optimist