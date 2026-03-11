Tento bývalý francouzský astronaut způsobil rozruch v první řadě módní přehlídky

Na módních přehlídkách první řady často okupují celebrity z filmu, hudby nebo sociálních médií. Někdy pozornost upoutá nečekaný host. V Paříži na nedávné přehlídce Chanel podzim/zima 2026/2027 vzbudila přítomnost francouzské astronautky Claudie Haigneré v první řadě zvědavost hostů i online diváků.

Nečekaný host na pařížském týdnu módy

Přehlídka Chanel podzim/zima 2026/2027, která se konala v Grand Palais, přilákala řadu osobností ze světa módy. Mezi hosty si rychle všimla i Claudie Haigneré. Bývalá astronautka, rozpoznatelná podle krátkého účesu a decentního stylu, seděla v první řadě. Měla na sobě černý outfit sestávající z kalhot s širokými nohavicemi a vyšívaného saka. Tento vzhled překvapil některé pozorovatele, kteří nejsou zvyklí vídat na akcích tohoto typu osobnosti z vědecké obce.

Pozvánka spojená s osobním příběhem

Přítomnost Claudie Haigneré na přehlídce nebyla náhoda. Souvisela s kariérou návrháře Matthieu Blazyho. Než vedl velký módní dům, belgický návrhář se inspiroval francouzským astronautem pro svou absolventskou kolekci, kterou v roce 2006 představil na módní škole La Cambre v Bruselu. V té době si již představoval siluety inspirované vesmírným výzkumem, s technickými tvary a odkazy na astronautské obleky.

Claudie Haigneré, průkopnice vesmírného průzkumu

Claudie Haigneré je významnou osobností v evropském výzkumu vesmíru. V roce 1996 se stala první Francouzkou, která se během mise Cassiopée na palubě kosmické lodi Sojuz TM-24 vydala do vesmíru. Poté se v roce 2001 zúčastnila druhé mise a stala se první Evropankou, která navštívila Mezinárodní vesmírnou stanici. Celkem během svých misí strávila ve vesmíru více než 25 dní.

Stručně řečeno, přítomnost Claudie Haigneré v první řadě pařížské módní přehlídky překvapila mnoho pozorovatelů. Toto pozvání také zdůrazňuje někdy nečekané souvislosti mezi módou, vědou a uměleckou inspirací. Bývalá astronautka, průkopnice vesmírného výzkumu a přední osobnost francouzského výzkumu, i nadále zanechává svou stopu, a to i v oblastech velmi odlišných od vesmíru.

