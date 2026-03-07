Ve Skotsku se zavádí alternativa ke kremaci

Pohřební průmysl se neustále vyvíjí v reakci na technologický pokrok a obavy o životní prostředí. Ve Skotsku nyní přitahuje pozornost nová metoda: země nedávno povolila praxi zvanou „akvamace“, někdy označovanou jako „kremace vodou“, která by mohla nabídnout alternativu k tradiční kremaci.
Nová metoda je nyní ve Skotsku legální
Začátkem března 2026 skotský parlament schválil použití alkalické hydrolýzy, což je technika, která se již v některých zemích používá, ale ve Spojeném království je stále vzácná. Podle deníku The Guardian se jedná o první území ve Spojeném království, které tuto praxi legalizovalo v rámci širší reformy pohřebních předpisů.
Noviny upozorňují, že „tento vývoj je považován za jednu z nejvýznamnějších změn v této oblasti od legalizace kremace na počátku 20. století.“ Skotská ministryně zdravotnictví Jenni Minto vysvětlila, že tato technika „by mohla rodinám nabídnout další možnost a zároveň řešit rostoucí environmentální problémy.“
Jak funguje „vodní kremace“?
Na rozdíl od tradiční kremace, která se spoléhá na spalování při velmi vysokých teplotách, akvámace využívá chemický proces zvaný alkalická hydrolýza. Tělo je umístěno do komory obsahující vodu a alkalický roztok a poté je pod tlakem zahřáto na vysokou teplotu. Tento proces urychluje přirozený rozklad tkání. Na konci procedury zůstanou pouze kosti. Ty se poté vysuší a rozemelou na prášek, podobný popelu získanému při tradiční kremaci. Tato metoda je někdy prezentována jako zrychlená reprodukce přirozeného procesu rozkladu.
Metoda prezentovaná jako „ekologičtější“
Jeden z argumentů, které zastánci akvačování uvádějí, se týká jeho dopadu na životní prostředí. Tradiční kremace vyžaduje teploty, které mohou přesáhnout 800 °C, což má za následek značnou spotřebu energie a emise skleníkových plynů.
Podle BBC může konvenční kremace vyprodukovat přibližně 320 kg oxidu uhličitého, zatímco alkalická hydrolýza by mohla generovat až sedmkrát méně emisí. Tato metoda také eliminuje potřebu hořlavé rakve a spotřebovává méně energie než tradiční krematoriové pece. Po procesu je použitá voda čištěna v čistírnách odpadních vod podobným způsobem jako jiné biologické odpadní vody.
Praxe, která se již používá jinde ve světě
Ačkoli je tato technika ve Spojeném království nová, v několika zemích již existuje. Alkalická hydrolýza je povolena zejména v několika státech USA, stejně jako v Kanadě, Austrálii a Jižní Africe. Někdy je nabízena jako ekologičtější alternativa k tradičním pohřebním metodám. Podle některých odborníků z pohřebního průmyslu je však tato možnost stále neobvyklá a neměla by nahradit stávající postupy, ale spíše nabídnout rodinám další možnost.
Postupné zavádění
Zavedení akvamace ve Skotsku bude i nadále vyžadovat instalaci specifického zařízení. Bude nutné vybudovat zařízení na alkalickou hydrolýzu a získat potřebná povolení, včetně povolení od místních úřadů a společnosti Scottish Water, veřejného orgánu odpovědného za vodovodní a kanalizační síť. Společnosti specializující se na tyto technologie, jako například britská firma Kindly Earth, uvádějí, že „vedou jednání s několika skotskými zúčastněnými stranami o vývoji těchto zařízení“.
Legalizací akvamace Skotsko otevírá cestu nové možnosti v britském pohřebním průmyslu. Tato technika, prezentovaná jako ekologičtější, by se mohla postupně integrovat do stávajících postupů. I když její přijetí zůstává nejisté, ilustruje vývoj pohřebního sektoru v reakci na ekologické obavy a měnící se očekávání rodin.