Chytré náušnice by mohly identifikovat útočníka a upozornit policii

Tváří v tvář rostoucím obavám o osobní bezpečnost se řada technologických inovací zaměřuje na ochranu potenciálních obětí napadení. Některé z těchto nápadů pocházejí od velmi mladých vynálezců. To je případ Bohlale Mphahlele, jihoafrického teenagera, který navrhl chytré náušnice schopné identifikovat útočníka a odeslat upozornění úřadům.
Vynález určený ke zlepšení bezpečnosti
Šestnáctiletá Bohlale Mphahlele navrhla tento technologický projekt, který má obětem napadení pomoci reagovat rychle a diskrétně. Její nápad je založen na běžném doplňku: náušnicích. Tyto chytré náušnice by obsahovaly několik miniaturizovaných elektronických součástek, včetně kamery a komunikačního systému.
Cílem je umožnit nositeli v nebezpečné situaci spustit bezpečnostní zařízení. Podle zpráv v několika médiích by náušnice mohly zachytit obraz útočníka a automaticky předat informaci záchranné službě.
Diskrétní a rychlý systém
Koncept, který si teenager představil, je založen na jednoduchém mechanismu. Když se člověk cítí ohrožen, může aktivovat zařízení diskrétním gestem nebo integrovaným tlačítkem. Po spuštění by systém byl schopen:
- vyfoťte osobu naproti
- zaznamenat určité užitečné informace
- předat upozornění úřadům nebo kontaktní osobě v nouzi
Cílem je zabránit oběti v používání telefonu ve stresující nebo nebezpečné situaci. Tento typ zařízení by také mohl uchovávat vizuální důkazy, které by mohly pomoci identifikovat podezřelého.
Inovace inspirovaná bezpečnostními výzvami
Vznik tohoto projektu je součástí kontextu, kde se nositelné technologie stále častěji používají ke zlepšení osobní bezpečnosti. V posledních letech několik společností vyvinulo propojené příslušenství – náramky, přívěsky nebo mobilní aplikace – schopné v případě nouze vyslat varovný signál. Propojená zařízení určená pro bezpečnost se obecně snaží řešit dva hlavní problémy: umožnit rychlou reakci a zůstat dostatečně diskrétní, aby nepřitahovala pozornost.
Přenosné technologie se rychle rozvíjejí.
Projekt Bohlale Mphahlele také ilustruje rychlý vývoj nositelných technologií. Tato zařízení, integrovaná do předmětů denní potřeby, jako jsou hodinky, brýle nebo šperky, nyní mohou obsahovat senzory, geolokační systémy nebo dokonce miniaturizované kamery.
V oblasti bezpečnosti by tyto inovace mohly přispět k vývoji nových řešení na ochranu osob ve veřejných prostorách. Stejně jako u jakékoli technologie zahrnující snímání obrazu nebo přenos dat však jejich použití vyvolává otázky týkající se ochrany soukromí a správy shromážděných informací.
Bohlale Mphahlele svým projektem chytrých náušnic nabízí originální nápad, který kombinuje technologii a osobní bezpečnost. Navržením diskrétního doplňku schopného rychle upozornit úřady a identifikovat útočníka teenagerka zdůrazňuje potenciál propojených zařízení v prevenci útoků. Ačkoli tento koncept teprve čeká na rozvinutí, ukazuje, jak se mohou objevit inovace k řešení důležitých společenských problémů.