Co je to „test s kabelkou“ během pracovního pohovoru?

Co kdyby se vaše kabelka stala předmětem profesionálního hodnocení? V některých náborových procesech se stále častěji objevuje praxe zvaná „test kabelky“. Prezentovaná jako „metoda analýzy organizace nebo osobnosti“ vyvolává velkou kritiku, zejména pokud jde o soukromí a rovnost.
Přinejmenším poněkud překvapivá náborová metoda.
„Test s kabelkou“ spočívá v tom, že náborář požádá kandidátku, aby během pohovoru ukázala nebo vyprázdnila obsah své kabelky. Cílem je pozorovat, jak jsou předměty uspořádány, aby se odvodily určité charakterové rysy.
Peněženka, klíče, make-up, zápisník, svačina nebo účtenky se pak stávají údajnými vodítky k odhalení osobní organizovanosti kandidáta. Podle logiky tohoto testu by strukturovaná taška s vyhrazenými přihrádkami prokazovala metodickou a důslednou mysl, zatímco přeplněnější nebo méně organizovaná taška by mohla být – mylně – interpretována jako známka neorganizovanosti. Tato praxe, popularizovaná zejména na sociálních sítích, se navíc zaměřuje téměř výhradně na ženy.
Co si náboráři myslí, že analyzují
Náboráři, kteří tento přístup prosazují, tvrdí, že je to způsob, jak jít za hranice životopisu a pozorovat „skutečný život“ kandidáta. Věří, že je odhalujících několik aspektů:
- Osobní organizace: přítomnost kapsiček, strukturovaného úložného prostoru nebo sady užitečných předmětů by byla interpretována jako důkaz očekávání a efektivního řízení každodenního života.
- Osobnost: určité objekty by mohly být vnímány jako vodítka o zvycích nebo zájmech.
- Priority a příprava: zápisník, kniha nebo nabíječka mohou naznačovat zvědavost, přípravu nebo praktičnost.
Tyto interpretace se však do značné míry opírají o předpoklady. Plná taška může jednoduše odrážet rušný životní styl, organizovanou osobnost nebo potřebu nosit s sebou v hektickém dni několik užitečných věcí. Osobní organizace se netýká jen vzhledu doplňku.
Vysoce kontroverzní praxe
„Test kabelky“ je velmi kontroverzní. Mnoho hlasů ho odsuzují jako hluboce zaujatý nástroj.
- Zaprvé to nastoluje otázku rovnosti. Muži zřídka čelí stejným požadavkům ohledně svých osobních věcí. Proto pouhé zaměření se na doplněk spojený s ženami posiluje nerovnováhu v hodnocení kandidátů.
- Tento typ žádosti může navíc odhalit intimní předměty: léky, hygienické potřeby, osobní dokumenty. Žádost o zveřejnění těchto předmětů v profesionálním kontextu může být vnímána jako narušení soukromí.
Ve Francii legislativa přísně reguluje metody náboru. Zákoník práce zakazuje otázky nebo praktiky, které narušují soukromí nebo přímo nesouvisejí s dovednostmi požadovanými pro danou pozici. V tomto rámci se kontrola obsahu osobní tašky nepovažuje za legitimní metodu hodnocení. Navzdory tomu se tato praxe může stále vyskytovat v neformálním prostředí nebo v určitých firemních kulturách, které si těchto problémů méně uvědomují.
„Test s kabelkou“ je v konečném důsledku stejně fascinující jako matoucí, protože zdůrazňuje určité předsudky, které se v náborových procesech stále vyskytují. Posuzování kandidátky na základě obsahu její kabelky se rovná spíše projekci stereotypů než hodnocení skutečných dovedností. Profesní úspěch se však neměří tím, jak si člověk uspořádá své věci.