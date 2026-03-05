Gisèle Pelicotová, která se stala celosvětovým symbolem odvahy, byla vyznamenána španělským premiérem.

Gisèle Pelicotová, symbolická postava v boji proti genderově podmíněnému násilí, obdržela 3. března 2026 od premiéra Pedra Sáncheze španělský Řád za občanské zásluhy. Toto vyznamenání uznává její univerzální úsilí o „snížení hanby z pachatelů“.
Slavnostní pocta v Madridu
Během dojemného ceremoniálu Pedro Sánchez ocenil „odhodlání“ Gisèle Pelicotové proměnit „ticho v kolektivní vědomí“. Vyjádřil „hlubokou úctu“ této ženě, která se odvážila pozvednout hlas proti „neúnosnému mužskému násilí“ a rozšířit svůj aktivismus za hranice Francie.
Španělský vůdce vyznamenal sedmdesátiletou ženu za její průkopnickou roli v „kulturním posunu zásadním pro společnost jako celek“, a to prostřednictvím jejího prosazování práv a svobod žen. Toto oficiální uznání staví Gisèle Pelicotovou mezi nositelky globální kauzy.
Z Mazanu do evropských metropolí
Po přelomovém procesu s jejím bývalým manželem v Mazanu, kde bylo 50 mužů odsouzeno za hromadné znásilnění s drogovou motivací, se Gisèle Pelicotová účastní řady mezinárodních veřejných vystoupení. Její kniha „Et la joie de vivre“ (A radost ze života), které se již prodaly statisíce výtisků, líčí její utrpení a její odolnost.
Přijato královnou Camillou v Londýně
Gisèle Pelicot, kterou nedávno ocenila britská královna Camilla, jež uvedla, že ji její příběh „šokoval“, nyní pořádá sérii setkání po celé Evropě. Od Madridu po Londýn nese univerzální poselství: hanba se musí přesunout na pachatele a oběti se musí ozvat.
Udělením medaile Gisèle Pelicotové vzdává Pedro Sánchez hold ženě, která proměnila proces s Mazanem v globální společenský zlom. Jako symbol neochvějné odvahy nám připomíná, že proměna utrpení v kolektivní boj může změnit myšlení. Zasloužené vyznamenání pro někoho, kdo nyní odmítá nálepku oběti.